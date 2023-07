Die deutsche Industrieproduktion ist im Mai unerwartet zurückgegangen, was Befürchtungen über einen anhaltenden Abschwung in der größten Volkswirtschaft der EU schürt, wie Daten des Bundesstatistikamtes Destatis am Freitag zeigten.

Die Produktion ging im Vergleich zum Vormonat um 0,2 % zurück, da ein Rückgang um 13 % bei Pharmazeutika den Anstieg der Fahrzeugproduktion überwog.

Der Chefökonom von ING, Carsten Brzeski, warnte, die neuesten Daten deuteten darauf hin „Die deutsche Industrie steckt weiterhin in der Stagnation.“ Er zeigte auf a „toxische Kombination“ schlechte Aussichten, fehlende Aufträge und die Notwendigkeit, die Lagerbestände angesichts struktureller Faktoren wie dem Konflikt in der Ukraine und der Umstellung auf grüne Energie weiter auszubauen.

„Die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Landes hat sich in den letzten Jahren bereits verschlechtert und wird sich voraussichtlich noch weiter verschlechtern“, sagte Brzeski.

Das verarbeitende Gewerbe in Deutschland benötige im Juni einen Aktivitätsschub, um eine Ausweitung der Rezession zu verhindern, fügte er hinzu, da die Zahlen für Mai insbesondere durch einen Rückgang im Energiesektor um 7 % beeinträchtigt seien.

Unterdessen deutet der jüngste Bericht darauf hin, dass der Einbruch im verarbeitenden Gewerbe in Deutschland anhalten könnte.

„Die Daten für die ersten beiden Monate des zweiten Quartals haben das Risiko eines weiteren Rückgangs der deutschen Wirtschaft nicht gemindert“, sagte er. Brzeski bemerkte.

Der Ökonom sagte, der aktuelle Rückgang sei das erste Mal seit 2008, dass die deutsche Wirtschaft mehr als zwei Quartale in Folge schrumpfte.

WEITERLESEN:

Deutschland ist auf importierten Strom angewiesen – Bild

Das BIP des Landes sank im ersten Quartal 2023 um 0,3 %, nachdem es im letzten Quartal 2022 um 0,5 % geschrumpft war.

Die Bundesbank hatte zuvor ein baldiges Ende der Rezession in Deutschland prognostiziert und eine Rückkehr zum Wachstum bis zum Jahresende erwartet, doch Ökonomen warnen vor einem weiteren Rückgang.

„Vielleicht sehen wir im zweiten Quartal nur eine Stagnation, viel wahrscheinlicher aber einen erneuten Rückgang der Wirtschaftsleistung“, Das sagte LBBW-Bankanalyst Jens-Oliver Niklasch.

Weitere Geschichten zu Wirtschaft und Finanzen finden Sie im Wirtschaftsbereich von RT