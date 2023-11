Dürfen Piloten auf kommerziellen Flügen Waffen tragen? Vorfall im Delta-Flugzeug wirft Fragen auf

Einem ehemaligen Delta-Copiloten wird wegen mutmaßlichen Vorwurfs eine Anklage des Bundes vorgeworfen drohte, einen Flugkapitän zu erschießen die letztes Jahr während einer Reise versuchten, ihr Flugzeug umzuleiten, weil ein Passagier möglicherweise einen medizinischen Notfall in der Luft hatte, wie Gerichtsdokumente und Beamte bestätigten.

Der ehemalige Pilot, identifiziert als Jonathan J. Dunn, wurde am 18. Oktober von einer Grand Jury in Utah angeklagt, weil er angeblich eine gefährliche Waffe eingesetzt hatte, um ein Flugzeugbesatzungsmitglied anzugreifen und einzuschüchtern, und die Fähigkeit der Besatzung, ihren Pflichten nachzukommen, beeinträchtigte.

Neue Details, die diese Woche ans Licht kamen, haben die Frage aufgeworfen, ob Piloten kommerzieller Fluggesellschaften geladene Waffen an Bord eines Fluges mitführen dürfen, auch wenn dies für normale Passagiere nicht zulässig ist.

Können Piloten Waffen tragen?

Piloten können in manchen Fällen Waffen tragen. Dunn war Teil des Federal Flight Deck Officer-Programms, das „Flugbesatzungsmitgliedern erlaubt, Schusswaffen zur Abwehr einer kriminellen Gewalttat und Luftpiraterie einzusetzen, während sie versuchen, die Kontrolle über ein Flugzeug zu erlangen“, so die Transportation Security Administration.

Zu den geeigneten Kandidaten für das Freiwilligenoffizierprogramm gehören Piloten, Flugingenieure und Flugnavigatoren, die über ein aktuelles Fliegerzeugnis der FAA und ein aktuelles ärztliches Attest der Klasse 1 oder 2 sowie die US-Staatsbürgerschaft verfügen.

Kandidaten, die sich für den Beruf des Flugdeckoffiziers interessieren, müssen sich dafür bewerben. Sie beginnen mit der Einreichung eines einstündigen Online-Fragebogenformulars, in dem persönliche Informationen der Bewerber über Dinge wie ihre Beschäftigungshistorie gesammelt werden und gefragt wird, ob sie zuvor in der Strafverfolgung gearbeitet oder beim Militär gedient haben oder in der Vergangenheit beruflich oder strafrechtlich bestraft worden sind.

Der TSA-Fragebogen für potenzielle Flugdeckoffiziere des Bundes erfordert außerdem, dass alle Bewerber eine Reihe von Kästchen mit Erklärungen zur Erläuterung der Stelle ankreuzen. Eine dieser Aussagen lautet:

„Als FFDO gelten Sie nur für die begrenzten Zwecke des Tragens von Schusswaffen und der Anwendung von Gewalt, einschließlich tödlicher Gewalt, um das Flugdeck eines Flugzeugs vor Luftpiraterie oder krimineller Gewalt zu schützen, als Strafverfolgungsbeamter des Bundes. FFDOs werden nicht zur Ausübung dieser Befugnisse bewilligt oder befugt.“ andere Strafverfolgungsbefugnisse, wie z. B. Verhaftungen vorzunehmen, Durchsuchungsbefehle einzuholen oder auszuführen, Beweise zu beschlagnahmen oder anderweitig als Strafverfolgungsbeamter des Bundes außerhalb der Zuständigkeit des Flugzeugdecks zu agieren. Verstehen Sie dies und werden Sie diese in vollem Umfang einhalten? begrenzte Zuständigkeit und Autorität?“

Diejenigen, die in das Programm aufgenommen werden, müssen ein Schulungsprogramm absolvieren und regelmäßige Umschulungen und Neuqualifizierungen bestehen.

„Personen im FFDO-Programm müssen eine gründliche Überprüfung bestehen, eine halbjährliche Neuqualifizierung für Schusswaffen bestehen und an einer Schulung im Federal Law Enforcement Training Center teilnehmen“, sagte ein TSA-Sprecher am Mittwoch in einer E-Mail gegenüber CBS News.

„FFDOs dürfen ihre Schusswaffe nur tragen, wenn sie in ihrer offiziellen Eigenschaft als FFDO handeln“, stellten sie fest.

Der Sprecher antwortete nicht sofort, als er gebeten wurde, weitere Informationen darüber zu geben, was die Überprüfungs-, Schulungs- und Requalifizierungsverfahren mit sich bringen.

In einer Beschreibung des Programms durch das Justizministerium heißt es: „Das FFDO-Schulungsprogramm ist streng und umfasst akademischen Unterricht, Nahkampfsimulationstraining und Schusswaffentraining.“

Für Passagiere und Besatzungsmitglieder, die keine Genehmigung haben, stellt das Einsteigen oder der Versuch, ein Flugzeug mit einer „verborgenen tödlichen oder gefährlichen Waffe“ zu besteigen, die während des Fluges für jeden, der sie besitzt, zugänglich sein könnte, ein Bundesverbrechen dar, das zu einer Ordnungswidrigkeit führen kann Je nachdem, wie es verwendet wird, kann es sich um eine Straftat handeln.

Diese Gesetze und Vorschriften gelten jedoch nicht „für Beamte oder Angestellte der Bundesregierung, die in ihrer offiziellen Funktion zum Tragen von Waffen berechtigt oder verpflichtet sind“, heißt es im Kriminalhandbuch des Justizministeriums.

Was ist auf dem Delta-Flug passiert?

Der Vorfall mit Dunn ereignete sich während eines Fluges der Delta Air Lines am 22. August 2022, teilte das Büro des Generalinspektors des Verkehrsministeriums in einer Pressemitteilung am Dienstag mit.

Dunn, der Co-Pilot, hatte während des Fluges „eine Meinungsverschiedenheit“ mit dem Kapitän darüber, ob „aufgrund eines medizinischen Vorfalls bei Passagieren“ möglicherweise der Kurs geändert werden sollte, und dann sagte Dunn angeblich „dem Kapitän, dass sie mehrmals angeschossen würden, wenn der Kapitän.“ „hat den Flug umgeleitet“, heißt es in der Erklärung des Generalinspektors.

In der Pressemitteilung wurden keine Einzelheiten zum Abflug- oder Zielort des Fluges genannt, eine große Jury erhob jedoch Anklage gegen Dunn in Utah.

Ein Sprecher von Delta sagte gegenüber CBS News, dass Dunn bei der Fluggesellschaft angestellt war und als Erster Offizier arbeitete – ein Berufspilot, der vom Cockpit aus bei der Navigation und Durchführung von Flügen hilft und im Wesentlichen als Stellvertreter des Kapitäns fungiert und ihn während des gesamten Fluges unterstützt .

Delta lehnte es ab, sich zu den laufenden Ermittlungen zu äußern, bestätigte jedoch, dass der Beamte „nicht mehr bei Delta beschäftigt“ sei.

Die TSA teilte CBS News mit, dass ihr der Vorfall ebenfalls bekannt sei, und fügte hinzu: „Dunn wurde aus dem FFDO-Programm entfernt.“

„Nach einem Vorfall im letzten Jahr, an dem ein Federal Flight Deck Officer (FFDO) beteiligt war, hat die TSA Dunn sofort aus dem FFDO-Programm entfernt, als sie von seinen Handlungen erfuhr, und seine Ausrüstung mitgenommen“, sagte ein TSA-Sprecher am Mittwoch.

In einer früheren Erklärung erklärte die Agentur im Großen und Ganzen, dass sie „alle ihre Mitarbeiter an die höchsten professionellen und ethischen Standards hält und Fehlverhalten ihrer Belegschaft nicht toleriert“ und „umgehende und angemessene Maßnahmen gegen jeden Mitarbeiter ergreift, der unsere Verfahren nicht befolgt“. , und fügte hinzu, dass es aufgrund einer „ausstehenden Untersuchung“ des Vorfalls keine weitere Stellungnahme abgeben könne.

Felicia Martinez, eine Sprecherin der US-Staatsanwaltschaft in Utah, äußerte sich ähnlich und sagte: „Zum jetzigen Zeitpunkt des Falles haben wir nicht viele Informationen, die wir weitergeben könnten, ohne die Integrität des Falles zu gefährden.“

An der Untersuchung sind auch das Federal Bureau of Investigation und die Federal Aviation Administration beteiligt. Beide Behörden lehnten eine Stellungnahme ab.

Was kommt als nächstes für Dunn?

Dunn soll am 16. November angeklagt werden.

In der Anklageschrift einer Grand Jury aus Utah wird behauptet, er habe „ein Besatzungsmitglied eines Flugzeugs angegriffen und eingeschüchtert, wodurch die Erfüllung der Pflichten des Besatzungsmitglieds beeinträchtigt und die Fähigkeit des Besatzungsmitglieds, diese Pflichten zu erfüllen, gemindert wurde, und er hat …“ gefährliche Waffe, um das Besatzungsmitglied anzugreifen und einzuschüchtern.“

Die mit dem Fall verbundenen Anklagedokumente sind versiegelt.

—Kris Van Cleave und Katie Krupnik haben zur Berichterstattung beigetragen.