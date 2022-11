Duelluntersuchungen gegen Trump und Biden könnten die Kampagne 2024 bestimmen

CNN

Ein Sturm von Ermittlungen gegen die Führer beider politischer Parteien wird den Wahlkampf 2024 prägen, riskiert jedoch, Wähler zu verärgern, die gerade ihre Frustration darüber gezeigt haben, dass ihre Prioritäten ignoriert werden.

Die Republikaner verschwendeten keine Zeit, nachdem sie letzte Woche endlich auf die 218 Sitze gekrochen waren, die erforderlich waren, um das Repräsentantenhaus zu gewinnen und unerbittliche Untersuchungen der Verwaltung, Politik und Familie von Präsident Joe Biden zu versprechen. Die dünne Natur ihrer Mehrheit, die im Januar übernimmt, bietet ihren extremsten Mitgliedern bereits einen erheblichen Einfluss auf die Führung.

In einem folgenschweren Schritt hat unterdessen Generalstaatsanwalt Merrick Garland letzte Woche einen Sonderermittler ernannt, der die Ermittlungen zu Donald Trumps Horten geheimer Dokumente und seinem Verhalten im Vorfeld des Aufstands im US-Kapitol übernehmen soll. Die Entscheidung unterstreicht die Schwere der Ermittlungen und ihre Bedrohung für Trump, aber auch die außergewöhnliche Realität, dass ein Ex-Präsident und bereits erklärter Präsidentschaftskandidat während eines Rennens im Weißen Haus der Möglichkeit einer Anklage ausgesetzt ist.

Die politische Resonanz der Ermittlungen gegen den aktuellen und ehemaligen Präsidenten wird immens sein. Sie könnten sich auf die Aussichten von Trump und Biden bei den Wahlen 2024 auswirken, sollte sich der Präsident zur Wiederwahl stellen, und werden mit Sicherheit die politische Polarisierung vertiefen, von der Amerika betroffen ist.

Und sie werden für beide Parteien eine Herausforderung darstellen, da eine Lehre aus den Zwischenwahlen war, dass die Wähler mit der Leistung der Demokraten in der Wirtschaft nicht zufrieden waren, aber den radikalen Republikanern, die die Wahl verweigerten, nicht zutrauten, es besser zu machen. Die Nachwirkungen des Wahlkampfs 2022 – ein umkämpfter Präsidentschaftswahlkampf und eine geteilte Kontrolle des Kongresses mit winzigen Mehrheiten – bieten nun beiden Seiten die Chance, alle Hebel der Macht Washingtons im Jahr 2024 zu ergreifen, indem sie eine neue Botschaft formulieren, die diesmal wirklich auf die Bedürfnisse der Wähler eingeht.

Aber es ist noch nicht klar, wie die Flut von Ermittlungen entweder den Demokraten oder den Republikanern helfen wird, die grundlegendsten Bedenken ihrer Wähler zu befriedigen.

Trump, der nicht wegen eines Verbrechens angeklagt wurde, sieht sich mit formellen strafrechtlichen Ermittlungen des Justizministeriums konfrontiert, die nun vom Sonderermittler überwacht werden. Und der Sonderausschuss des Repräsentantenhauses, der den Aufstand vom 6. Januar 2021 untersucht, hat sich, obwohl er keine Befugnis hat, Trump anzuklagen, ein vernichtendes Bild von seinem Verhalten gemacht und wird voraussichtlich bis Ende des Jahres einen Abschlussbericht veröffentlichen. Im nächsten Jahr werden die Republikaner, die gegen Biden ermitteln, unter Druck stehen, nachzuweisen, dass sie eine echte Aufsicht durchführen und nicht nur aus politischen Gründen parteiische Anhörungen durchführen.

Nachdem es den Republikanern nicht gelungen ist, den Senat zu erobern, wird den Republikanern die Autorität fehlen, eine konservative Agenda durchzusetzen, sodass der naheliegendste Weg für sie, die Macht auszuüben, in einer Flut von Ermittlungen des Repräsentantenhauses gegen die Regierung besteht, von denen sie eindeutig hoffen, dass sie Biden im Laufe der Zeit schwächen werden -bis zu den Wahlen 2024 und helfen Sie dem eventuellen GOP-Kandidaten.

„Wir haben endlich ein Gleichgewicht“, sagte der republikanische Führer Kevin McCarthy, der im Januar neuer Sprecher werden will, am Samstag auf dem Treffen der Republican Jewish Coalition in Las Vegas.

Die ankommende GOP-Mehrheit verspricht bereits Untersuchungen zu den Ursprüngen der Covid-19-Pandemie, China, dem Verhalten von Gesundheitsbeamten der Regierung während Covid-19, dem Rückzug der USA aus Afghanistan, dem Ausschuss des Repräsentantenhauses, der den Aufstand des Kapitols untersucht, der Situation am südlichen Grenze, dem FBI, dem Internal Revenue Service, Garland und Beamten des Bildungsministeriums. Ebenfalls im Visier ist der Sohn des Präsidenten, Hunter Biden, und behauptet, seine Geschäfte hätten ethische Konflikte für den Präsidenten selbst verursacht.

Es wird eine lange Reihe von Fernsehanhörungen, Dokumentenvorladungen und Zeugenaussagen erwartet, auf die sich das Weiße Haus, wie CNN letzte Woche berichtete, seit Monaten vorbereitet.

McCarthy, der die Unterstützung hartnäckiger Pro-Trump-Gesetzgeber braucht, um nächstes Jahr Sprecher zu werden, bestätigte in seiner Rede von der Republican Jewish Coalition und am Fox Sunday, dass er ein Trio von Demokraten blockieren wird – die kalifornischen Abgeordneten Adam Schiff und Eric Swalwell und den Abgeordneten von Minnesota. Ilhan Omar vom Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses bzw. vom Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten.

Der Schritt wird als Rache dafür angesehen, dass das von den Demokraten geführte Haus die Abgeordnete von Georgia, Marjorie Taylor Greene, ihrer Komiteeposten beraubt hatte, weil sie offensichtlich gewalttätige Social-Media-Posts gegen Demokraten vor ihrer Wahl geduldet hatte. Greene verbrachte einen Teil des Wochenendes damit, Trumps historische Tweets zu retweeten und falsche Behauptungen über Wahlbetrug und Fehlinformationen aufzustellen, nachdem der Twitter-Account des Ex-Präsidenten vom neuen Eigentümer der Plattform, Elon Musk, wiederhergestellt worden war. Greene ist bereits eines der sichtbarsten Mitglieder der neuen GOP-Mehrheit, nachdem er einen Antrag auf Beendigung der US-Hilfe für die Ukraine gestellt hat. Sie forderte auch die Amtsenthebung von Garland nach seiner Ernennung eines Sonderermittlers.

Untersuchung und Aufsicht sind eine wesentliche Funktion des Kongresses, daher wird McCarthys Mehrheit durchaus das Recht haben, die Maschinerie der Rechenschaftspflicht zu entfesseln.

Gleichzeitig scheinen jedoch viele der Ermittlungslinien hochgradig politisiert zu sein, und einige scheinen eher aus Anschuldigungen und Verschwörungen gegenüber konservativen Medien als aus guter Regierungsführung hervorgegangen zu sein.

Die Herausforderung für die Republikaner wird darin bestehen, bei einem breiten Spektrum von Wählern, die bereits wenig Geduld mit der Leugnung der GOP-Wahlen gezeigt hatten, den Eindruck zu hinterlassen, dass sie die ihnen in den Zwischenwahlen gewährte Macht nutzen, um Probleme wie die hohe Inflation anzugehen, die sie haben Wert darauf legen. Ein außer Kontrolle geratener Moloch politisierter Ermittlungen könnte der GOP bis zur nächsten Wahl schaden.

Der demokratische Abgeordnete von New York, Hakeem Jeffries, von dem erwartet wird, dass er der neue demokratische Führer wird, nachdem Sprecherin Nancy Pelosi letzte Woche angedeutet hatte, dass sie zurücktreten würde, schwor am Sonntag, die neue Mehrheit zur Rechenschaft zu ziehen.

„Wir werden uns allen Versuchen der republikanischen Übertreibung und jedem republikanischen Extremismus entschieden und energisch entgegenstellen“, sagte Jeffries gegenüber Jake Tapper von CNN in „State of the Union“.

„Ich bin zuversichtlich, dass die republikanische Führung Lehren aus der Ablehnung des Extremismus durch das amerikanische Volk im ganzen Land ziehen wird, und sie im nächsten Kongress nicht verdoppeln und verdreifachen wird.“

Ein Ziel der neuen republikanischen Mehrheit, die sich eng an Trumps Wünschen orientieren wird, dürfte darin bestehen, Versuche des Justizministeriums und des FBI zu vereiteln oder zu bestrafen, gegen den ehemaligen Präsidenten zu ermitteln, der letzte Woche seine dritte Präsidentschaftskandidatur in Folge gestartet hat. Und so wie McCarthy einst andeutete, die Ermittlungen der GOP in Bengasi sollten die ehemalige Außenministerin Hillary Clinton vor dem Präsidentschaftswahlkampf 2016 schwächen, werden die GOP-Untersuchungen auch auf Bidens politische Aussichten abzielen.

Der GOP-Abgeordnete Jim Comer aus Kentucky, der wahrscheinlich nächste Leiter des House Oversight Committee, deutete letzte Woche in einem CNN-Interview an, dass die Republikaner versuchen würden, die Geschäfte von Hunter Biden an Orten wie der Ukraine mit seinem Vater in Verbindung zu bringen.

„Dies muss die Biden-Untersuchung und nicht die Hunter-Biden-Untersuchung genannt werden“, sagte er.

Ian Sams, ein Sprecher des Büros des Weißen Hauses, beschuldigte die GOP, sich zu rächen und politisch motivierte Angriffe auf der Grundlage „längst entlarvter Verschwörungstheorien“ zu verüben.

Aber das Rampenlicht, das auf Hunter Biden gerichtet ist, könnte sich für seinen Vater in persönlicher Hinsicht als besonders schmerzhaft erweisen, unabhängig von seinen politischen Konsequenzen.

Neben Untersuchungen des Kongresses erwägen Bundesbehörden Strafanzeigen gegen Hunter Biden wegen eines Waffenkaufs und Steuerfragen. In einem Interview mit Tapper im letzten Monat sagte der Präsident, er sei stolz auf seinen Sohn, der seiner Meinung nach eine Drogenabhängigkeit überwunden habe.

Trumps persönliche, politische und rechtliche Ermittlungen sind weitaus greifbarer als das Ausmaß der Bedrohung, dem sein Nachfolger ausgesetzt ist. Die Ernennung des Sonderermittlers Jack Smith letzte Woche – um den Eindruck politischer Einmischung zu vermeiden, nachdem der ehemalige Oberbefehlshaber nun wieder ein offizieller Kandidat ist – ist ein Zeichen für die Breite und Ernsthaftigkeit der rechtlichen Komplikationen, mit denen er konfrontiert ist.

Trumps frühzeitige Ankündigung eines Angebots für 2024 wurde weithin als Versuch gewertet, sich gegen mögliche Anklagen abzusichern und die Ermittlungen als politische Vendetta gegen ihn darzustellen. „Das ist nicht akzeptabel. Es ist so ungerecht. Es ist so politisch“, sagte der Ex-Präsident letzte Woche gegenüber Fox News Digital. Er warnte auch davor, dass „die Republikanische Partei aufstehen und kämpfen muss“ – um die GOP in einem Moment um sich zu vereinen, in dem sein Einfluss auf die Partei vor der größten Frage seit Jahren steht, wegen der schlechten Leistung der Kandidaten, die er mittelfristig unterstützt hat Wahlen.

Nach der Entscheidung des Sonderermittlers haben mehrere potenzielle republikanische Rivalen von 2024 die Behauptungen des Ex-Präsidenten bestätigt, dass er politisch angegriffen wird, da einige von ihnen versuchen, an seine Basis zu appellieren. Der frühere Vizepräsident Mike Pence, der Trumps Verhalten nach der Wahl 2020 in einer Reihe von Interviews kritisiert hat, nannte die Ernennung eines Sonderermittlers in einem Interview mit Fox „sehr beunruhigend“. Ein weiterer häufiger Trump-Kritiker und möglicher GOP-Kandidat für 2024, der scheidende Gouverneur von Arkansas, Asa Hutchinson, sagte, die Ernennung zum Sonderermittler sei „keine gute Nachricht für unser Land“.

Und Senator Ted Cruz aus Texas, ein ehemaliger und möglicher zukünftiger GOP-Präsidentschaftskandidat, sagte in seinem Podcast, dass Biden die Vereinigten Staaten in eine Bananenrepublik verwandelt habe, indem er das DOJ gegen den ehemaligen Präsidenten bewaffnet habe. (Während seiner Amtszeit wurde Trump wiederholt vorgeworfen, das Justizministerium bewaffnet zu haben, indem er es benutzte, um seine politischen Ziele zu verfolgen und seine Ermittlungen zu beeinflussen – beispielsweise durch die Entlassung des ehemaligen FBI-Direktors James Comey.)

Bis der Sonderermittler seine Entscheidungen trifft, werden die Ermittlungen gegen Trump ein dominierender Hintergrund für seinen Präsidentschaftswahlkampf sein. Trump wendet bereits seine althergebrachte Taktik an, Institutionen zu verleumden, die versuchen, ihn zu untersuchen oder zur Rechenschaft zu ziehen – ein Prozess, der ihnen in den Augen von Millionen seiner Unterstützer unweigerlich schadet.

Eine Entscheidung darüber, ob ein wichtiger Präsidentschaftskandidat angeklagt wird, wird einer der schicksalhaftesten Momente in der modernen Geschichte des Justizministeriums sein und enorme rechtliche und verfassungsrechtliche Auswirkungen haben.

Doch die Ermittlungen stellen auch eine politische Bedrohung für den ehemaligen Präsidenten dar. Ungewöhnlich viele Republikaner sind zunehmend bereit, ihn öffentlich zu kritisieren und zu argumentieren, dass sich die Partei 2024 einem anderen Kandidaten zuwenden sollte. Eine Anklage oder nur eine langwierige Untersuchung könnte den Republikanern zumindest in ihrem Washingtoner Establishment endlich eine Ausrede geben mit Trump zugunsten eines alternativen Kandidaten zu brechen, der nicht von Skandalen befleckt oder in Wahlleugnung und den Aufstand vom 6. Januar verwickelt ist.