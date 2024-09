Status: 26.09.2024 16:09 uur

FC Bayern München tegen Bayer Leverkusen: het topspel van de Fußball Bundesliga gaat verder.

De FC Bayern München concurreert met de Duitse Meister. Dieser Satz was nog meer als een jaar niet meer was dan je zou lezen, je zou het niet erg vinden, we zouden graag naar Fußball gaan. Nu is het nog steeds zo: Bayer Leverkusen wordt de Meester in de Arena na Fröttmaning (zaterdag vanaf 18:30 uur live in de Radio-Reportage en in de Ticker bij de Sportshow).

Schon am funnften Spieltag ist das Topspiel eines, das diesem Namen auch vom Tablelenstand her dish is. De Beierse spelers met de maximale hulp van de spelers die de tafel speelden, drie spelers die met de meester speelden, konden wegkomen van RB Leipzig, maar konden presteren met 2:0.

Live Ticker, za. vanaf 18.30 uur: Bayern – Leverkusen

5. Speeldag

Auswärts sinds de Leverkusener sinds 30 Spielen in alle Wettbewerben ohne Niederlage. Dit is een serie, die geen deel uitmaakt van het FC Bayern-team, en dat is een wedstrijd, die een Duitse voetbalwedstrijd is.

Bayern München en Bayer Leverkusen zijn een duel, wat in één duel mogelijk zou kunnen zijn. Jedes davon verspricht Klasse en Spannung.

Die trainer: Vincent Kompany versus Xabi Alonso

Vincent Kompany, eerste 38 jaar, een van de dingen die hij deed FC Burnley kansloos van de Eredivisie is absgestie? Is dat het resultaat van de FC Bayern, dat in de afgelopen jaren er een snelle en bisschen verspilling van zo’n resultaat tijdens de oorlog, wie was Pep Guardiola tijdens zijn oorlog?

De Zweifel gaat, en het bedrijf kan nog steeds niets doen, het is de moeite waard om de Münchnern te helpen. Bovendien kwamen ze vaker voor dan die van andere categorieën. Aber Kompany heeft de meeste kennis met Bravour, maar de abseits van de puree Coachings zijn begonnen.

Der Belgier, der jahrelang als Spieler unter Guardiola Titel en Erfahrung gecombineerd, met zijn eigen ingebrachte notitie. Seine Spieler sinds sehr viel in Bewegung, um Positionen zu wechseln. Niets is ster, alles vliegt.

Dat is het risico voor de verdediging dat daarmee gepaard gaat en in verlegenheid brengt. Aber noch überwiegen sterven Vorteile des hohen en agressieve Pressings, weil sie zu Ballgewinnen, cursussen Wegen zum Tor en eben zu Toren führen.

Wie zal Kompany gegen Leverkusen, de eerste Gegner uit de hobenen Kategorie, spelen? Dat is iemand die het aandurfde om door Xabi Alonso beschaafd te worden. De Spanjaard is daartoe in staat, dat er een duidelijke manier zal zijn waarop een ander plan kan worden gemaakt, zodat de voortgang pas aan het einde zal worden geboekt.

Dat was ook het verhaal van de val, want de Leverkusener speelden een fantastische Fußball-wedstrijd met een 2-2 in Punkt in München. Ook in het eerste half uur zijn ze welkom, wanneer ze op een ontspannen manier kunnen worden ondergebracht.

De wedstrijd tussen Bayern is sterk omdat Xabi Alonso en Xabi Alonso niet verplicht zijn om deel uit te maken van het Bayern-team, maar andere Europese topclubs zijn dat niet. Ook, als de Basken aanwezig zijn, kunnen ze zwemmen, met hun training, nu met hun ervaring als trainer van Real Sociedad B.

Inzwischen ist er über die meisten Zweifel erhaben. Men kon niet met hen in contact komen, en dat is de reden waarom zij niet blij zouden zijn met een van de Meester’s kandidaten voor een lange tijd.

Het aanwezige talent: Jamal Musiala tegen Florian Wirtz

Er zijn geen parameters, zoals Jamal Musiala- en Florian Wirtz-berichten waren beschikbaar. Naheliegend sinds de Zahl der Tore en Assists. Ze zijn aanwezig bij de Musiala für die Saison drei Treffer en keine Vorlage zur Buche, bij Wirtz sinds vier Tore en een Assist. Insgesamt hat der Münchner 36 Tore en 22 Assisteert in 118 Bundesligaspielen auf dem Konto, bij Wirtz sinds 29 Tore en 33 Vorlagen bij 113 Einsätzen.

Deze statistieken zijn van deze aard, wat betekent dat je meer plezier en je gezondheid zult hebben, evenals je passie voor het rijden, waardoor je met geweldige resultaten kunt dribbelen. Als deze twee juwelen 21 jaar oud waren, waren de National Players zo sterk dat ze de Gegner sogar konden wissen, het was een Musiala und Wirtz vorhaben, sie aber trotzdem kein wirksames Gegenmittel haben.

Die Mittelstürmer: Harry Kane ontmoet Victor Boniface

Manchmal speelt een spel, waarin Harry Kane geen Tor schießt heeft. In het verleden is Saison zo geweest dat we de volgende keer in de Bundesliga spelen, in de denen Kane kein Tor schoss. Dat was de slimste serie die de Engelse bislang zelf ontwikkelde.

Harry Kane van Bayern in actie

Victor Boniface is actief tijdens zijn leven in Duitsland. Er is nog genoeg plezier te beleven in de League zonder een hit, maar het is veilig om te zeggen dat je gelijk hebt als de Torjäger de baas is. Dit zijn allebei leuke games, net als Leverkusen’s Mittelstürmer insgesamt zehnmal aufs Tor schoss, aber nicht traf.

Dafür was betrokken bij de twee partijen, die de Meister van de TSG Hoffenheim en de VfL Wolfsburg waren, drie van Tore. Er zijn soms twee Saison-doelen, zoals Kane, waarvan er vier Vorlagen gab zijn. In manchen Statisticen werden er sogar met assists uitgevoerd, weil van in mijn herausgeholte Elf meter werden wewertet, die van de Engländer thann – die zelf-verwend-ständlich – liep.

Victor Boniface van Leverkusen in actie

Kane is een Abschlussstürmer, die nu in de wereld leeft en leeft. Dat is absoluut wat Boniface te bieden heeft. Ook al wonen ze in Leverkusen – anders dan Bayern – in Patrik Schick zitten we in een middenklasseomgeving, met een klassieke positie in het speelgebied Angriffszentrum, dat ook klassieker is dan Boniface.

Die strategen: Aleksandar Pavlović versus Granit Xhaka

Granit Xhaka werd getagd voor de beste prestatie voor 32 jaar, Aleksandar Pavlović is 20 jaar voor alt. Het is ook een Duell van de Generaties in het Strategie Centrum van de Mittelfeldes – beziehungsweise ze zouden één kunnen worden.

Pavlović heeft zijn eigen sterke meningen over zijn eigen prestaties, en de Duitse nationale speler is aanvallender en robuuster in Zweikampf als João Palhinha. Het Portugese team zal dit graag met Bayern bespreken meer dan 50 miljoen euro voor FC Fulham.

Pavlović of Palhinha aan de pagina van Joshua Kimmich? Aan de andere kant is een enkel stuk te zien, evenals de opties die Xhaka ter beschikking staan, zodat de aanvallende spelers en de speler Aleix García graag op de bank willen spelen. Robert Andrich en de Exequiel Palacios zijn voorbereid, met de eerste games die uit de Balance komen, en Leverkusener Defensive met stabiliteit.

Het duel

Deze presentaties vonden plaats op zaterdagavond om 17:30 uur en het duel werd aangekondigd. FC Bayern kreeg gezelschap van Borussia Dortmund en het duel werd aangekondigd.

Bevor der BVB ben 1. Dezember 2012 in de Arena in Fröttmaning antrat, hieß es zum bislang letzten Mal: ​​​​The FC Bayern trifft auf den Meister. Das Spiel eindigt 1:1. Het seizoen komt ten einde, dass sterven Bayern met 25 Punkten Vorsprung Meister wurden.