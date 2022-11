Duell der St. Brown Brothers in der NFL: Lions gewinnen gegen Bears

Amon-Ra St. Brown gewann zum ersten Mal in seiner NFL-Karriere mit den Detroit Lions und schlug die Chicago Bears für seinen Bruder Equanimeous St. Brown.

In Chicago gingen die Besucher 31-30 und widerstanden einer weiteren herausragenden Laufleistung von Bears-Quarterback Justin Fields mit insgesamt zwei Touchdowns und 147 Yards mit dem Football in der Hand. Fields hatte auch einen Touchdown-Pass.

Gleichmütig, mit 26 Jahren ältester von drei Brüdern einer deutschen Mutter und eines amerikanischen Vaters, hatte in der Offensive der Bears viele Helferaufgaben und trug den Ball nur zweimal für insgesamt neun Yards. Amon-Ra, drei Jahre jünger als er, war mit Abstand der wichtigste Pass für Lions-Quarterback Jared Goff mit zehn gefangenen Pässen über insgesamt 119 Yards.

Wikinger besiegen Bills

Im Spiel des Tages zwischen den Buffalo Bills und den Minnesota Vikings brachten ein verrücktes Finish und Verlängerung den Vikings ihren achten Saisonsieg. Beim Stand von 33:30 Uhr hatten die Vikings in den letzten 48 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit einen Touchdown von einem gedroppten Bills-Ball in der eigenen Endzone geschafft – nachdem sie zuvor anhand von Videobeweisen einen Touchdown und dann den Ball von a dementiert hatten wenige Zentimeter kamen nicht über die Linie. Fünf Sekunden vor Schluss trafen die Bills ein Field Goal zum 30:30 und erzwangen die Verlängerung, in der ein Fehlpass von Bills Quarterback Josh Allen das Spiel beendete.

Die Kansas City Chiefs mit einem 27:17 gegen die Jacksonville Jaguars, die Miami Dolphins mit einem 39:17 gegen die Cleveland Browns und die New York Giants nach einem 24:16 gegen die Houston Texans holten jeweils ihren siebten Saisonsieg.