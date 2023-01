Dubai Desert Classic: Patrick Reed in Regelkontroverse verwickelt, nachdem er einen Abschlag gegen eine Palme geschlagen hat | Golf-Neuigkeiten

Patrick Reed machte am fahrbaren Par-4 17 ein Bogey, als sein Abschlag an einer Palme hängen blieb, obwohl Wiederholungen darauf hindeuten, dass der Drop möglicherweise vom falschen Baum gemacht wurde; Sehen Sie sich die Endrunde am Montag ab 5 Uhr live auf Sky Sports Golf an

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Nick Dougherty und Dame Laura Davies analysieren den kontroversen Vorfall mit Patrick Reed und einer Palme während der dritten Runde des Hero Dubai Desert Classic.

Nick Dougherty und Dame Laura Davies analysieren den kontroversen Vorfall mit Patrick Reed und einer Palme während der dritten Runde des Hero Dubai Desert Classic.

Patrick Reed kämpft weiter um den Sieg des Hero Dubai Desert Classic, nachdem er spät in der dritten Runde des Events der Rolex Series in eine umstrittene Entscheidung verwickelt war.

Der ehemalige Masters-Champion liegt im Emirates Golf Club nach einer 69 in der dritten Runde, in der Reed sechs Birdies mit einem Double-Bogey am achten Par-4 und einem umstrittenen Vorfall am vorletzten Loch des Tages mischte, vier Schläge hinter Spitzenreiter Rory McIlroy.

Reed sah seinen Abschlag auf dem fahrbaren 17. Par-4-Finish, das in einer Palme untergebracht war, wobei das LIV-Mitglied und die Regelbeamten mit einem Fernglas versuchten, den Ball anhand der von ihm verwendeten Markierungen zu identifizieren.

Patrick Reed machte am 17. Loch ein Bogey, nachdem er in eine Regelkontroverse verwickelt war

Der Amerikaner sagte, er sei „zu 100 Prozent sicher“, dass der identifizierte Ball ihm gehörte, was es ihm ermöglichte, einen Penalty Drop in der Nähe des Fußes des Baums auszuführen, anstatt zum Abschlag zurückkehren zu müssen, obwohl Fernsehaufzeichnungen zeigen, dass der Abschlag in a endete ein anderer Baum als der, in dem Reed seinen Ball vermutete.

Über den Vorfall sagte Reed: „Ich hatte das Gefühl, einen perfekten Drive getroffen zu haben, als ich auf die Linie schaute, die ich mir ansah. Wenn überhaupt, hatte ich gehofft, dass es ein Haar richtiger gewesen wäre. Ich habe diesen Abschlag getroffen, das habe ich getan Ich sehe nicht einmal diese Palmen.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer Patrick Reed teilt seine Gedanken darüber, wie sein Ball am 17. Loch beim Dubai Desert Classic auf einer Palme verloren gegangen ist. Patrick Reed teilt seine Gedanken darüber, wie sein Ball am 17. Loch beim Dubai Desert Classic auf einer Palme verloren gegangen ist.

„Ich hatte das Gefühl, dass es auf einer guten Linie war, direkt links vom Grün, und ich denke, ich muss nur etwas mehr rechts oder etwas höher sein. Es ist eine unglückliche Pause, aber gleichzeitig habe ich die Linie solide getroffen. Ich triff es auf der ganzen Linie, nach der ich gesucht habe. Das ist alles, wonach du fragen wirst. Du wirst hin und wieder schlechte Breaks bekommen. Du musst dich nur von ihnen erholen.

Reed, dem Regelprobleme nicht fremd sind, sagte später dem Telegraph: „Ich wäre zum Abschlag zurückgekehrt, wenn ich nicht 100 Prozent gewesen wäre. Sie müssen sicherstellen, dass es Ihr Ball ist, und wie ich meine Golfbälle markiere, bin ich Setzen Sie immer einen Pfeil an das Ende meiner Linie.

Live DP World Tour Golf Weiter leben

„Sie konnten die Linie mit dem Pfeil am Ende definitiv sehen und identifizieren, und der Regelbeamte war glücklicherweise da, um sie erneut zu bestätigen und zu überprüfen, um sicherzustellen, dass es auch meine war.“

Reed rettete schließlich ein Bogey, bevor er mit einem Bogey am letzten Loch zurückprallte, um ihn wieder auf 11 unter zu bringen, und verließ die Gruppe von sieben Spielern bei seinem ersten Auftritt des Jahres auf dem vierten Platz.

Patrick Reed liegt vier Schläge hinter der Führung und geht in die letzte Runde am Montag

Hat Reed etwas falsch gemacht?

Die DP World Tour veröffentlichte eine Erklärung, in der die Situation klargestellt wurde: „Zwei Schiedsrichter auf dem Platz und mehrere Marshals stellten fest, dass Patrick Reeds Ball nach seinem Abschlag am 17.

„Der Chefschiedsrichter der DP World Tour schloss sich dem Spieler in der Gegend an und bat ihn, seine charakteristischen Ballmarkierungen zu identifizieren. Mit einem Fernglas war der Chefschiedsrichter überzeugt, dass ein Ball mit diesen Markierungen im Baum steckte.

Twitter Aufgrund Ihrer Zustimmungseinstellungen können Sie dies nicht sehen Privatsphäre-Einstellungen

„Der Spieler hat anschließend einen nicht spielbaren Penalty Drop (Regel 19.2c) an der Stelle direkt unter dem Ball auf dem Boden ausgeführt. Zur Verdeutlichung wurde der Spieler nicht gebeten, den Baum zu spezifizieren, sondern seine markanten Ballmarkierungen zu identifizieren, um zu bestätigen, dass es sein Ball war .“

Während der Berichterstattung von Sky Sports über die dritte Runde sagte Dame Laura Davies über den Vorfall: „Wir sagten damals, wir wüssten nicht, wohin es gegangen sei, und der Grund dafür sei, dass es in den ersten Baum gegangen sei. Ich denke, das Video Beweise würden darauf hindeuten [they were in the wrong tree].

„Die Flugbahn für diesen dritten Baum, den ganz linken, ist falsch, also denke ich, dass er in den ersten Baum gegangen ist. Es gibt viele Bälle in diesem Baum und viele Leute verwenden dieselbe Marke wie Reed.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer Rory McIlroy spulte in den ersten vier Löchern der dritten Runde vier Birdies in Folge ab und übernahm die Führung im Hero Dubai Desert Classic Rory McIlroy spulte in den ersten vier Löchern der dritten Runde vier Birdies in Folge ab und übernahm die Führung im Hero Dubai Desert Classic

„Reed hatte hier sehr viel Pech, weil er den Ball, den er spielt, gefunden hat, die Nummer, die er spielt, mit einer ähnlichen schwarzen Linie – es würde mit dem Beweis erscheinen, dass er in den ersten Baum gegangen ist und nicht wirklich sein sein konnte. Er hat war unglaublich unglücklich und wurde dem falschen Baum gesagt.

„Er hat alles getan, was er konnte, indem er identifiziert hat, was er für seinen Ball hielt, aber es sieht so aus, als wäre es nicht sein Ball mit dem Videobeweis. Es ist nur eine unglückliche Sache und ich weiß nicht, was Sie dagegen tun Ja wirklich.“

Wer wird den Hero Dubai Desert Classic gewinnen? Sehen Sie sich die Endrunde am Montag ab 5 Uhr live auf Sky Sports Golf an.