‚Du wirst nichts tun!‘ – Paddy Pimblett kanalisiert Conor McGregor während des feurigen Austauschs auf der Pressekonferenz mit Ilia Topuria vor UFC 282

Paddy Pimblett machte seinen besten Eindruck von Conor McGregor während eines hitzigen Austauschs auf der Pressekonferenz mit Ilia Topuria vor UFC 282.

The Baddy wird Co-Main Event der letzten UFC-Pay-per-View-Karte des Jahres sein, wenn er am Samstagabend in Las Vegas gegen Jared Gordon kämpft.

UFC Pimblett steht bei UFC 282 vor seiner bisher härtesten Prüfung

Pimblett ist erst drei Kämpfe in seiner Karriere bei MMAs Premier Promotion, aber er ist bereits einer der beliebtesten Kämpfer auf dem Kader nach drei Stoppsiegen.

Allerdings ist nicht jeder ein Fan des charismatischen Liverpudlian und er hat eine ziemlich lange Fehde mit Topuria, der bei UFC 282 auf Bryce Mitchell treffen wird.

Vor der UFC London im März warf Pimblett Topuria eine Flasche Händedesinfektionsmittel zu, und es wurden Schläge ausgetauscht, bevor der Sicherheitsdienst einschritt, um die Rauferei zu beenden.

Neun Monate später und es ist klar, dass sich die beiden Männer immer noch nicht mögen, als die Dinge erneut hitzig wurden, als sie im selben Raum waren, um über UFC 282 zu sprechen.

„Er ist besessen von mir. Er hat die ganze Woche nicht aufgehört, über mich zu twittern. Er muss sein Leben ordnen. Dieser kleine Penner ist irrelevant“, sagte Pimblett.

„Ich habe ihn die ganze Woche nicht gesehen. Die UFC hat uns voneinander getrennt. Denn als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, hat er eine Handdesinfektionsflasche von seiner abprallen lassen [head]. Händedesinfektion Junge! Du bist als Händedesinfektionsjunge bekannt, du kleiner Mischling!“

„Den Mund halten. Fick dich. Du willst mit mir von Mann zu Mann reden, ich bin in dein Land gegangen, ich habe dir ins Gesicht geschlagen. Ich gehe wie ein König in euren Straßen“, antwortete Topuria.

„Halt die Klappe, oder ich stehe auf und zerquetsche dir sofort das Gesicht.“

Der georgische 12-0-Kämpfer versuchte, seinen Rivalen körperlich zu konfrontieren, wurde jedoch schnell von der Sicherheit gestoppt und von Pimblett verspottet, der einen von McGregors berühmten Sätzen verwendete.

„Mach es, dann du kleines Arschloch – mach was“, sagte Pimblett. „Was wirst du tun? Du wirst nichts tun! Geh und setz dich wieder hin. Setz dich wieder hin, du kleiner Arsch.“

Notorious machte „Du wirst nichts tun“ bereits 2016 zu einem berühmten MMA-Satz, als er sich vor ihrem Rückkampf bei UFC 202 mit Nate Diaz stritt.

Der 34-Jährige sagte zu Diaz: „Du wirst nichts tun“, als er die Pressekonferenz wegen der Verspätung seines Rivalen verließ, bevor beide Männer anfingen, sich gegenseitig mit Wasserflaschen zu bewerfen.

McGregor, der weithin als der größte MMA-Star aller Zeiten gilt, wird nach einer langen Verletzungspause 2023 mit Spannung erwartet zum Kampf zurückkehren.