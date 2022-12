„Du redest zu viel“ – Lionel Messi schimpft nach einem lebhaften WM-Viertelfinale auf die Niederlande und Louis van Gaal zurück

Lionel Messi schien dem niederländischen Trainerstab nach dem WM-Viertelfinalsieg Argentiniens seine Meinung gesagt zu haben.

La Selección setzte sich aus einem dramatischen Unentschieden mit 15 gelben und einer roten Karte durch – aber Messi war nach dem Spiel immer noch wütend auf seine Gegner.

Getty Messi war mit dem niederländischen Trainerteam nicht zufrieden

Der argentinische Star, der Pele mit den meisten Vorlagen in der WM-K.o.-Runde überholte, war einer der Stars, die sich im Buch wiederfanden, nachdem er sich mit Schiedsrichter Antonio Lahoz über die Vergabe eines Freistoßes am Ende der regulären Spielzeit gestritten hatte .

Er wurde auch von einem schlechten Zweikampf des niederländischen Torschützen und Burnley-Spielers Wout Weghorst getroffen, aber der Clarets-Stürmer blieb unbestraft, während er bereits auf Gelb war – bevor er seinen atemberaubenden Ausgleich erzielte.

Nach dem Schlusspfiff feierte Messi vor den holländischen Spielern den Sieg seines Landes.

Und auch das Trainerteam der Niederlande schien mitzuhören Messi nähert sich ihnen nach dem Spiel und schien dem niederländischen Trainer Louis van Gaal und seinen Mitarbeitern zu sagen: „Ihr redet zu viel.“

Es war ein Gedanke, der von Teamkollege Emiliano Martinez wiederholt wurde, der sagte: „Ich habe Van Gaal sagen hören, dass sie im Elfmeterschießen im Vorteil sind, oder wenn wir ins Elfmeterschießen gehen, würden sie gewinnen – ich denke, er muss den Mund halten schließen.“

Messis Wut endete jedoch nicht dort, da der Star Berichten zufolge vor seinem Interview nach dem Spiel auch auf ein unbekanntes Mitglied der niederländischen Mannschaft zielte.

Getty Die argentinischen Spieler feierten am Ende des feurigen Wettbewerbs ausgelassen

Übersetzt vom Daily Express soll Messi jemanden aus dem Off angeschaut und in wütendem Ton gesagt haben: „Was schaust du dir an, mach schon, Dummkopf!“

Berichten zufolge beschwerte sich der Argentinier auch über den Standard der Spielleitung.

„Ich möchte nicht über den Schiedsrichter sprechen, weil er dich dafür bestraft, dass du ehrlich bist“, sagte er. „Ich glaube, die Leute haben gesehen, was es war. Die FIFA kann diese Art von Schiedsrichter für diese Art von Spiel nicht einsetzen.“

Messi hatte das Führungstor von Nahuel Molina vorbereitet, bevor er in der zweiten Halbzeit den Vorsprung seines Landes verdoppelte, indem er vom Elfmeterpunkt verwandelte.

Aber Argentiniens harte Arbeit wurde schnell zunichte gemacht, nachdem die Niederlande den Burnley-Mann Wout Weghorst vom Platz entfesselt hatten, der zwei Tore erzielte, um das Unentschieden in die Verlängerung zu schicken.

getty Messi war während des gesamten Spiels eindeutig nicht glücklich

Getty Und er sorgte auch dafür, vor den niederländischen Spielern zu feiern

La Seleccion siegte im anschließenden Elfmeterschießen, als Messi erneut einen Elfmeter erzielte und dazu beitrug, dass Argentinien im Halbfinale gegen Kroatien antrat.

Das zweite Los der Halbfinalisten wird am Samstag entschieden, wobei Marokko und Portugal gegeneinander antreten, bevor Frankreich und England gegeneinander antreten – live auf talkSPORT.