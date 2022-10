Du hängst die Kleinen auf (nd-aktuell.de)

Containerschiffe liegen im Hamburger Hafen. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Bundesregierung und Opposition betreiben erneut schrille Symbolpolitik: Kritische Infrastruktur dürfe keinesfalls in chinesische Hände fallen, warnte vor einem Einstieg des staatlichen chinesischen Logistikkonzerns Cosco, den Bundeskanzler Olaf Scholz nicht verhindern wolle.

Dass eine Minderheitsbeteiligung von Cosco an einem der kleinsten von einem Dutzend unterschiedlicher Terminals keine feindliche Übernahme von Europas drittgrößtem Hafen ist – was soll’s. Und dass der „Überbau“ in einem Hafen, also die Umschlagsanlagen wie der Containerterminal in Tollerort, an dem sich Cosco minderheitlich beteiligen will, das Gegenteil von Infrastruktur ist – wen interessieren schon ökonomische Fakten? So wie hier: Das Land im Hamburger Hafen gehört allein der Stadt; der Terminalbetreiber ist nur Mieter.

Politiker und viele Medien halten alltägliche Skandale für beliebt. Und mit diesem eigentlichen Skandal die Demokratie gefährden. Während sie die Kleinen aufhängen – hier der Hamburger Hafenbetreiber HHLA – lassen sie die Großen lieber ziehen. China ist der mit Abstand wichtigste Markt für Konzerne wie Daimler und Volkswagen, und BASF investiert derzeit zehn Milliarden Euro in eine neue Produktionsstätte in der Volksrepublik. Auch die Abhängigkeit von Seltenen Erden aus China für die Energiewende sei wirklich „kritisch“.

Solche Abhängigkeiten von der Volksrepublik muss man nicht mögen. Aber die konfrontative Ausrichtung der Regierung ist bestenfalls symbolisch. Im schlimmsten Fall führt dies zu einem weiteren Wirtschaftskrieg.