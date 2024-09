Dieter Bohlen is de hoofdjurylid bij „DSDS“.foto: Rtl+

Vanaf 18 september zendt RTL 21. Medewerkers van „Deutschland sucht den Superstar“ uit. Dieter Bohlen en Pietro Lombardi maakten deel uit van de jury, Beatrice Egli en Loredana stonden achter de schermen. Een week voor de lineaire uitzending werden de afleveringen uitgezonden op RTL+ in de stream.

Normaal gesproken horen we om 20.15 uur de Sendeplatz op Mittwoch tijdens de Casting Show. In deze Woche wordt „DSDS“ niet meer weergegeven. Ik ben lineaire tv, de eerste keer dat de volgende tv-serie begint.

Warum „DSDS“ is uit de Mittwoch-modus

RTL zegt dat Episodes der nieuwe Staffel mitwochs und samstags – normaaler zijn. Demnach heeft sinds twee Folgen lineaire skiën. Ben 25. September alles om de Fans van de Show in de Röhre te zien.

Een diesem Mittwoch setzt der Kölner Sender fellmehr auf Fußball. Overzicht van de Primetime tussen de partijen tussen FC Midtjylland en TSG 1899 Hoffenheim. De Vereine ontmoeten elkaar volgend jaar in de Uefa Europa League en ze spelen in de eerste wedstrijd.

De aankondiging wordt om 21:00 uur gedaan, maar RTL is om 20:15 uur beschikbaar met meldingen om te versturen. In Live Stream op RTL+ kunnen voetbalfans de wedstrijden hieronder volgen.

„DSDS“: wanneer is de volgende editie te zien op RTL?

Eerst op maandag 28 september is het dan de „DSDS“ op de regio. Om 20.15 uur zenden we de aflevering uit op RTL in het lineaire programma. Als je er nog niks vanaf weet, kun je hem bekijken op streaming kanalen op RTL+.

Na de komende Samstag sterft nooit Casting-formaat met het gewenste ritme, jeden Mittwoch en jeden Samstag lanceren een nieuwe aflevering. De finale vindt plaats op 9 november 2024 met een liveshow – het zal de laatste liveshow zijn van de staf.

Staffel 21 is momenteel bezig in de History of the Casting Show, die nu 15 Folgen is. De jubileumstaf is een jaar lang een snelle beisplayelsweise of ganze 20 afleveringen. Tijdens meer Neuerungen zal RTL das Publikum bei der Stange stoppen. Hieronder vindt u meer informatie over de kandidaten.