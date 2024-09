Bei DSDS wird in der Regel mit allem gerechnet – außer dass Rapperin und Freundin von Karim Adeyemi Loredana ihren eigenen Kopf hat. „Ich glaube, ich mache da nicht mehr mit. Ich lasse mich hier nicht verarschen“, sagte sie schon früh in der Show und traf Anstalten, Jurypult und Set zu verlassen. Ein Skandal à la Katja Krasavice blieb damit aber abgewendet. So wie der verblutete Dieter Bohlen…

Verantwortlich für Loredanas Wutausbruch ist Tarkan Simek. Er will als DSDS-Wiederholungstäter in Menderes‘ Fußstapfen treten. Schon jetzt geht er allen auf die Nerven. Im letzten Jahr musste ihn die Security sanft aus dem Studio eskortieren, weil er seinen spektakulären Ausfall nicht akzeptieren wollte. Diesmal war es nicht die Security, die ging, sondern Loredana, die beinahe gegangen wäre.

Loredana ist sauer: „Ich lasse mich nicht bestechen“

Nach einem bodenlosen Auftritt mit „Poker Face“ und (aus dem Text vorgelesen) „Midnight Lady“ schien alles klar. „Das wird nie klappen“, sagte Dieter Bohlen. Pietro Lombardi griff ganz nach oben ins Regal der Unhöflichkeiten: „Menderes hätte das besser gesungen.“ Doch dann machte Bohlen die Büchse der Pandora auf: „Wenn du durchkommst, versprichst du mir dann, dass du nie wiederkommst?“

Alles zum Thema DSDS Mehr anzeigen

Erst sagten Tarkan und dann Dieter „Ja“ und auch Bohlen überredete seinen „ewigen Assistenten“ (Pietros Originalworte über sich selbst!) dazu. Beatrice sagte noch immer Nein, und Loredana sagte sogar ein „wahnsinniges Nein“. Aber es stand 2:2. „Ich bin nicht bestechlich“, sagte Loredana und drohte mit ihrem Ausscheiden.

Doch zum Eklat kam es nicht. Tarkan hatte Loredana als Joker ausgewählt und sich damit selbst ausgeknockt. Bohlen: „Na, das war ja ein Schlamassel!“

Blutiger Unfall: Dieter Bohlen muss ärztlich behandelt werden

Dass nette Gesten nicht immer gut ausgehen, musste der selbsternannte Poptitan später am eigenen Leib erfahren. Als er mit einigen Fans Selfies machen wollte, quetschte er sich an einem Rosenbusch vorbei und schnitt sich am Oberarm auf. Blut floss, die Notaufnahme des Freiburger Klinikums bereitete sich vor.

Bohlen hingegen ließ sich vor Ort im Europa-Park behandeln. „Ich hatte vor Kurzem eine Blutvergiftung, das kann ich nicht nochmal gebrauchen!“, sagte er und konsultierte den Sanitäter. Der hatte wenig zu tun. Der Arm blieb am Körper. Doch der Juror hatte die Nase voll: „Man will etwas Nettes tun und bekommt sofort seine gerechte Strafe.“ Seine Lektion: „Ich bleibe wütend.“

Dabei hätte er eigentlich noch mehr Grund zur Freude gehabt. Der zweite Kandidat hätte eine Goldene CD verdient. Manfred Burkhard ist 81 und ein „Profi alter Schule“, wie Bohlen attestierte. Der Rentner singt seit Jahrzehnten und sein Motto lautet „Ich bin ein Wildschwein, ich bin vorne dabei, je älter, desto besser.“ Sein „Can you feel the love tonight“ (Elton John) begeisterte Bohlen („Du intonierst wie keiner vor dir“) und rührte Beatrice Egli zu Tränen.

Urheberrecht: RTL / Markus Hertrich Elizabeth Saunders ließ sich von Dieters Störfeuer nicht abschrecken und sang sich selbstbewusst in den Recall.

Nicht zum einzigen Mal. Die Schweizer Sängerin zeigt sich in dieser DSDS-Staffel sehr sensibel. Ihre Augen funkelten auch, als sie das 19-jährige Gesangswunder Nico D’Anno („Ich glaube nicht, dass ich gewinnen kann. Ich weiß, dass ich gewinnen werde!“) und sein emotionales „Another Love“ hörte. Bei Anne Heinz (34) musste sie gleich noch einmal zum Taschentuch greifen.

Bei Beatrice Egli fließen die Tränen

Für Kinderzahnärztin Anne gab es kein Halten mehr – verständlicherweise. Erst vor wenigen Monaten hatte sie ihren Partner verloren. Eigentlich wollten sie gemeinsam bei DSDS auftreten. Stattdessen packte sie Trauer, Schmerz und Liebe in ihr selbst komponiertes Stück „Illumina“ – und riss damit alle vom Jury-Pult mit. Beatrice Egli weinte, Pietro Lombardi war tief bewegt: „Das war ein intimer Moment, du hast uns alle mitgerissen. Dein Mann hat dich gesehen und er ist stolz auf dich!“

Urheberrecht: RTL / Markus Hertrich Christian Jährig ist 30, klingt aber wie ein Kind – denn seine Stimme ist nie gebrochen. Er beeindruckte mit einer „Weltklasse-Performance“, so Dieter.

Weitergekommen sind außerdem Innenarchitektin Elizabeth Saunders (25), die bei Loredana für Gänsehaut sorgte, Food-Influencerin Maike Schmidt (28), die ausgerechnet bei ihrem Jury-Favoriten Pietro („Ich finde ihn süß“) nicht auf Anhieb auf Anhieb absahnte, und Lehrassistentin Lea Rammel (23), die noch viel mehr werden will: „Ich will Fame, ja“, gestand sie. Ihr bescheinigte die Jury, dass sie „das Gesamtpaket“ (Aussehen, Charisma, Stimme) habe, wobei sie am Gesang wohl noch am meisten arbeiten müsse. Das muss die 18-jährige Maria Jourdain nicht. Die Teenagerin mit den lila Haaren wirke zwar „super super super süß“ (Loredana), liefere am Mikrofon aber „Power ohne Ende“ (Bohlen).

Beatrice Egli entsetzt: „Ich habe Angst vor dieser Frau“

Auch Abdelssalem Zouaghi (54) wird beim Recall dabei sein. Er ist ein hyperenergetischer Talker und hatte vor zwei Jahren mit „Ananas“ einen Minihit auf TikTok. Bei seiner hibbeligen, strahlenden Performance zeigte er einen netten Michel Jackson-artigen Griff in den Schritt. Und viel Positiveres gab es nicht zu sagen – es sei denn, man heißt Dieter Bohlen. Er fand den Mann und seine Songs lustig und überredete auch seinen „Adoptivsohn“ Pietro zum Ja-Wort. Und dann ließ sich sogar die „unbestechliche“ Loredana erweichen. Nur Beatrice zeigte sich kantig: „Nein, einfach nein!“

Urheberrecht: RTL / Markus Hertrich An ihm scheiden sich die Geister: Abdelssalem Zouaghi konnte sich durch seinen Humor und seine Performance durchsetzen, gesanglich konnte er jedoch nicht wirklich überzeugen.

Auch von Roelle Cokcanal war das Schlimmste zu erwarten. Die 19-Jährige sieht ihr ganzes Leben als Performance und hat sich der Rolle der eiskalten, arroganten Gothic-Göre verschrieben. Mit enormem Selbstbewusstsein: „Ich weiß, dass ich besser bin als das, was da draußen ist. Ich bin hier, um weiterzukommen.“ Aber singen kann sie, und wie. Als sie „Back to black“ sang, glaubte ihr das niemand. Loredana („Bleib so und mach nichts anders“) war begeistert, Pietro („Tolle, arrogante, dreckige Stimme“) und Bohlen („Clevere, markante Performance“) waren beeindruckt. Nur Beatrice hätte wieder fast geweint, diesmal vor Schmerz: „Ich habe Angst vor dieser Frau.“

Ein Kandidat bricht die Präsentation einfach ab und geht

Auch Christian Jährig, der 30-jährige mit der Stimme eines Kindes (denn einen Stimmbruch gab es nie), hat es geschafft, völlig verdient.

Lesen Sie auch: Eklat beim DSDS-Auftakt Kandidat zieht sich aus – und beleidigt alle Juroren einzeln

Und ebenso verdient landeten Antonia Rotter („Sieht super aus, Stimmflop“), Tön Staubli („Deine Leidenschaft schafft Leid“), Ian Jules („Du bist ein bunter Vogel, aber singst wie ein Beamter“), Maria Hennig und ihre Schwester Katrin Ghosh (achtmal nein!), Monika Schröder („Du bist einzigartig, aber keine gute“) und Xinye Tan („Du hast alles, aber singen kannst du nicht“) auf den letzten Plätzen der Liste. Auch Berni Wertler. Als er merkte, dass er die Jury nicht überzeugte, brach er auf halbem Weg ab und ging. „Es kann nicht immer klappen. Es gibt viele Dinge im Leben.“ (tsch)