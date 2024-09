Am Tag des Castings fühlte sich Anne nie wirklich alleine: „Ich hatte immer einen kleinen Glücksbringer von ihm dabei, der mir Kraft gab – sei es ein Armband oder seine Jacke. Dadurch hatte ich das Gefühl, dass er immer an meiner Seite war und mich unterstützte, auch wenn er körperlich nicht da war.“ Dadurch habe sie „das starke Gefühl gehabt, dass er bei mir ist.“ Bei ihrem Song „Illumina“, den sie für Martin komponiert hatte, blieb in der DSDS-Jury kaum ein Auge trocken. Selbst Dieter Bohlen war sichtlich gerührt und hatte Tränen in den Augen.

Die Castings von „Deutschland sucht den Superstar“ sind bekannt für ihre abwechslungsreichen Kandidaten und spannenden Momente. So auch kürzlich: Als ein Kandidat von der Jury abgelehnt wurde, beschimpfte er alle Juroren. „Deutschland sucht den Superstar“ wird immer mittwochs und samstags um 20:15 Uhr ausgestrahlt.