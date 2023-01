Dschungelcamp – Tag 13: Claudia steckt knietief im „Bolo“-Dilemma

Claudia findet keine Freunde, Jolina klettert in das Stollensystem der „Jaulwürfe“ und bekommt sechs Sterne und Cecilia muss das Camp verlassen. An Tag 13 gibt es Post von den Liebsten. Das ist emotional, bietet aber auch steile Vorlagen für Gags. Lucas, wenn du wüsstest, was draußen vor sich geht!

„Lass uns einfach über die wichtigsten Dinge reden und aus dem Weg gehen“, sagt Gigi vor dem Hintergrund des qualmenden Bolognese-Tors zur „falschen“ Claudia. Sie umarmen sich beide und gehen getrennte Wege und Claudia sagt, dass das für sie in Ordnung sein sollte. Was macht sie zwei Minuten später? Lässt sich bei Djamila austoben.

Lickofatzo! Die „Bolo“-Bombe ist scharf. Endlich weiß das Lager Bescheid. Nur nicht am Gefechtskopf herumfummeln. Djamila ärgert sich, dass sie die Naturkatastrophen-Touristin aus Florida nicht schon früher aufgehalten hat: „Erwischt, durchgehangen, ich habe mich mitreißen lassen.“ Und es ist unserem „Bolo“ Claudia unheimlich wichtig, das immer wieder zu betonen: „Du hast auch mitgemacht!“ Was an ihrem Pasta-Gag so schlimm ist, will sie leider nicht verstehen. Schließlich sei es nur „ein Scherz“ gewesen. Ja, aber eines, das, wie Papis bemerkt, schon längst hätte aufgeklärt werden müssen! Stattdessen feierte sie sich selbst – als Papis ihr das Attribut Geschenk überreichte, als „selbstlose“ Heldin.

Aber Leute, es muss jetzt gut sein, okay? Claudia reicht es langsam. Sie wird ständig mit der Bologneser Nummer in Verbindung gebracht: „Hey, ich war nicht diejenige, die eine Pizza gegessen hat!“

Immer wieder wunderbar Äpfel mit Birnen oder Bolognese mit Pizza zu vergleichen. Frei nach Matthias „Marzipane“ sei an dieser Stelle angemerkt, dass der Brunnenvergifter Claudia unserem Cosimo so ein schlechtes Gewissen wegen seines letzten Abendmahls machte, dass er ihr die Hälfte seiner Chips gab. Tagelang hat die „falsche Schlange“ die Lüge aufrechterhalten. Als nun die Bombe platzt, will sie Djamila mitnehmen, sorgt im Camp für Stimmung und gibt sich als Gigi-Opfer aus: „Er schließt mich aus. Ich darf nicht mehr mit ihm reden. Findest du das gut.“ dass ich ausgeschlossen bin?“

„Es ist schön, anderen Menschen zu vergeben“

Dschungelcamp im Fernsehen „Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“ ist täglich um 22:15 Uhr auf RTL zu sehen, freitags um 21:30 Uhr. Und natürlich gibt es die Sendung auch auf RTL+.

Liebe Claudia: Der Unterschied ist, dass Gigi und Cosi SOFORT ehrlich waren. Sie wurden von der Gruppe für ihre strategisch richtige Entscheidung diszipliniert. Cosimo fühlte sich tagelang schlecht deswegen, während du absichtlich deine Lüge aufrechterhieltest. Kannst du tun. Es ist strategisch, aber Hack, weil Millionen von Menschen Sie beobachten.

So und jetzt: Basta mit Nudeln! Oder wie es Cordalis weltoffen beschreibt: „Es ist schön, anderen Menschen zu vergeben.“ Schon lange wird man in diesen Breitengraden keine Spaghetti Bolognese essen, ohne an die Frau zu denken, die davon ausgeht, dass das Thema uninteressant und nicht einmal eine „BILD-Schlagzeile“ wert sei. Der Titel: „Spielerfrau zeigt ihr wahres Gesicht; Claudia EGOberg und die geschmacklose Bolo-Lüge“.

Während die Dirndl-Designerin laut darüber nachdenkt, das Camp verlassen zu wollen, steigt Jolina so richtig aus. Zwar nur für die Dschungelprüfung mit dem Titel „Jaulwurf“, aber wer hätte gedacht, dass es mitten im australischen Dschungel so schöne deutsche Schrebergarten gibt? Natürlich mit einem exakt bis zum Rand geschnittenen Rasen. Die fleißigen „Yowls“ haben im Untergrund gewütet, „Yowls“ gibt es überall.

Die Aufgabe des 30-Jährigen: In das Tunnelsystem des Insektenfressers hinabkriechen und nach Sternen suchen. Es ist stockfinster. Überall Spinnen, Mehlwürmer, Ameisen und Kakerlaken. Und mittendrin eine mutige Jolina, die sechs Sterne verdient und zu Recht stolz auf sich sein kann. Ihren Sieg widmet sie den Moderatoren, darunter Dirk Bach. Ein emotionaler Moment, der auch bei Sonja die ein oder andere Träne vergoss.

Was sonst noch passiert ist:

Djamila berichtet auf dem Teich von ihrer Zeit im Jugendarbeitszentrum der DDR, einem „Heim für Kinder und Jugendliche, die sich nicht an das sozialistische System angepasst haben“ und davon, wie sie mit 14 Jahren mit dem Bus zur Zwangsarbeit gekarrt wurde Dieses Kapitel der DDR-Geschichte wurde komplett „verpasst“. Sie gibt zu, dass sie jeden Tag kämpft. Zuerst wollte sie den Dschungel nach kurzer Zeit verlassen. Auch Claudia ist in Tränen aufgelöst und so geben sie sich gegenseitig Kraft, diese zermürbende Zeit gemeinsam zu überstehen.

An Tag 13 gibt es auch Post von den Liebsten. Die Emotionalität, die die Zeilen begleitet, ist für Menschen, die nicht unter diesen Bedingungen leben, schwer nachvollziehbar. Die Zeit scheint im Dschungel oft endlos, Tage fühlen sich wie Monate an. Es wird wieder emotional. Gigi weint und möchte am liebsten direkt zu seiner „Perle“, Papas Mutter lässt ihren Sohn zum ersten Mal in seinem Leben wissen, wie stolz sie auf ihn ist und Cordalis ist sichtlich gerührt von den aufmunternden Worten seiner „Katze“. Wie schön wäre es gewesen, wenn in Lucas‘ Brief stand: „Weil ihr drinnen nicht liefert, sorgen wir draußen mit der Sache „Iris vs. Peter“ für den maximalen Klatsch der Hölle. Eure Familie.“

Cecilia muss das Lager verlassen.