Dschungelcamp – Halbfinale: Jolina schießt sich komplett raus!

Jolina verliert ihre Kommunikationskultur, Cordalis glaubt, schon auf dem Thron zu sein und Gigi punktet mit kleinen, großen Gesten. Endspurt Down Under: Die Finalisten stehen fest.

„Du willst nicht zuhören“, tadelt Jolina Cosimo im Halbfinale, und wer denkt, das sei erst der Anfang einer der Vorhangpredigten, die sie seit zwei Wochen hält, der irrt. Immer wieder betont unsere Jolina, wie wichtig ihr Respekt ist und zeigt am Ende selbst respektloses Verhalten. Streitgegenstand: Nichtig und kein Grund, aus der Haut zu springen. Cosimo ging es in den letzten Tagen nicht besonders gut, er zog sich etwas zurück, hatte eine gedrückte Stimmung und kommunizierte dies offen und ehrlich: „Ich bin wahrscheinlich selbstmitleidiger als andere. Es ist mir wichtig, dass ich es bin.“ authentisch.“

Jolina hingegen hat genaue Vorstellungen von einer „Kommunikationskultur“. Da kann unser Cosimo natürlich rhetorisch nicht mithalten. Die Halbfinalisten spielen den vorletzten Tag dieses Abenteuers: „The Leaf of Truth“. Wer verdient es, König oder Königin des Dschungels zu sein? Die meisten sehen sich als Oberhaupt des Dschungels und geben sich „das grüne Blatt“. Jolina hingegen bekommt von Cosi ein „rotes Blatt“. Daraufhin kommt es zu einem heftigen Streit. Von der Frau, die gerne von „Gesprächskultur“ und „Respekt“ spricht, hören wir plötzlich respektlose Sätze wie „Cosimo, du bist ein Riesenbaby, (…) ein lebendiger Clown! (…) Du bist lächerlich und aufgesetzt! (…) Du spielst eine Rolle. Du bist nicht echt!“

Es sprudelt förmlich aus dem 30-Jährigen heraus. Dazu kommt diese bevormundende Art. Alles ziemlich unangenehm. Während der Checker vom Neckar keine Silbenoffensive ist, tut Jolina so, als wäre sie die Respektsperson der Bundesregierung. Ist das klar, Cosimo, „du Clown“? Bitte steigen Sie nicht auf den „nicht vorhandenen Sack“ des Respektsbeamten! Als Respektsbeauftragter haben Sie natürlich die offizielle Erlaubnis zu entscheiden, wer Charakter hat und wer nicht.

„Wirklich lächerlich“, nach so einem verbalen Fehltritt zu sagen, Cosimo habe „keinen Charakter“ und „keine Kommunikationskultur“. Schließlich sagt sie dem Mann, der sich in den letzten Tagen ständig zurückgezogen hat, dass er „nur Sendezeit will“.

„Ein Dschungelkönig muss dschungeltauglich sein“

Aber was haben wir von Jana gelernt? Einatmen, ausatmen, positiv denken. Oh, schön, wie Lucas jetzt in einem endlosen Meer aus Schnitzern badet! Nun, Lucas, wer wird König des Dschungels? Klare Antwort: „Ein König des Dschungels muss fit für den Dschungel sein. In meinem Kopf sehe ich ehrlich gesagt mich selbst mit der Krone und nicht jemand anderen.“

Dschungelcamp im Fernsehen „Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“ ist täglich um 22:15 Uhr auf RTL zu sehen, freitags um 21:30 Uhr. Und natürlich gibt es die Sendung auch auf RTL+.

Die Camperkollegen des 55-Jährigen sehen das anders. Gigi und Djamila finden „den Sohn von“, der der Familie Cordalis die Krone nach Hause bringen will, „falsch“. Wenig Seele, wenig Tiefe. Das zeigt sich auch, wenn er unseren ehrenwerten Super-Gigi als „betroffen“ bezeichnet und als einen, der „überhaupt keine Emotionen zeigt“. Djamilas Grund, Lucas die Krone nicht zu geben: „Ich habe das Gefühl, dass es sehr emotionslos ist, wenn du mit mir oder anderen redest. Du stellst mir manchmal aus dem Nichts Fragen. Ich habe das Gefühl, dass du mit jemandem sprichst, um dein Image zu wahren.“ sauber.“

Trotzdem konnte Djamila nicht verstehen, was es heißt, seinen Vater stolz machen zu wollen, denn, wie Lucas anmerkt, „sie ist im Heim aufgewachsen“.

„Bring den Stern zum Stern“

Wie immer gibt es auch dieses Jahr die spektakuläre Dschungelprüfung: „Creek of the Stars“ oder wie Gigi es treffend ausdrückte: „Bring the star to the star“. Alle Mann an einem steilen Hang, an dem Wasserfontänen herabstürzen! Wichtig ist, den Widrigkeiten Australiens zu trotzen: Heimtückische Orkanböen, gefährlicher glitschiger Schleim und Bälle in etwa der Größe von Gigis Eiern erschweren den „Creek“ und machen müde. Aber wie Gigi als letzter Krieger mit seinem Stern die unerbittlichen Naturgewalten in die Schranken weist, ist filmreif.

Der Lohn: fünf Sterne und ein echter Sturm im Lager. Kleider, Betten, Decken: alles nass. Das hindert den „emotionslosen, betroffenen“ Gigi aber nicht daran, sein letztes trockenes Shirt über die Schultern einer durchnässten Djamila zu werfen. Dieser Tag vor dem Finale hat einmal mehr gezeigt, wie groß die kleinen, leisen Gesten sind.

Was sonst noch passiert ist:

Lucas lobt Jolina für ihre guten Bohnen. Mmh, lecker, die sind einfach fabelhaft! Nicht wie Papas. Jetzt, wo er nicht mehr im Lager ist, kann man sagen, dass sie „immer nach Seife geschmeckt haben“.

Der Vorhangprediger möchte derweil von der Sängerin wissen, wie seine Frau eigentlich berühmt wurde. Aber mehr als ein paar Wortfetzen und Grunzen konnte Cordalis nicht entlocken. So stellt Jolina nach zwei Wochen fest, dass sie nicht viel über Katzenbergers Mann weiß, außer dass er Caffè Americano mag.

Am Ende muss Cosi, die Jolina als Riesenbaby beschreibt, das „das Diskutieren nicht gelernt hat“ und die Frau, die gerne gleichzeitig Respekt und Beleidigungen einfordert, gehen. Im Finale stehen: Djamila, Gigi und – der Mann, der der Familie Cordalis die Krone zurückbringen will.