Dschungelcamp – Finale: Es lebe Dschungelkönigin Djamila!

Es ist fertig! Der Dschungel hat eine neue Königin. Eure Majestät Djamila „aus Berlin-Charlottenburg“ steht unter Schock. Erste Tagesordnung: Adoption des zweitplatzierten Gigi. Der dritte und große Verlierer dieser Saison ist ein Sänger aus Mallorca.

„Leute, mir ist schlecht! Das kann nicht sein! Nein, nein, nein! Ich habe nicht einmal ein Taschentuch!“ Da sind sie, die ersten Worte unserer neuen Dschungelkönigin Djamila! Während Dschungelkönigin Mama, die kaum glauben kann, was um sie herum passiert, brechen Twitter, RTL und die Zuschauer sofort in frenetischen Jubel aus. Es ist fast wie Silvester und WM zugleich.

17 schweiß- und tränenreiche Tage gehen zu Ende. Es war ein langer, beschwerlicher Weg für die Frau, die es nur ins Dschungelcamp geschafft hat, weil Martin Semmelrogges Vorstrafen für die australische Einwanderungsbehörde zu lang waren.

Wir sahen, wie Djamila in den ersten Tagen immer wieder ungläubig fragte, ob sie überhaupt zu sehen sei, schließlich sei sie ja nur die Ersatzkandidatin mit der Nummer 13. Aber der Zuschauer könne sie sehen, vor allem in ihrer Seele. Das sind auch die ersten Worte, die die frischgebackene Dschungelkönigin Sonja und Jan an ihr Volk richten. Sie ist voller Dankbarkeit für all die Rufe und vor allem dafür, dass der Zuschauer „ihre wahre Seele gesehen hat und nicht achte nur auf das Äußere“.

„Your Majesty“ fühlt sich erwartungsgemäß immer noch „wie ein Traum“ an. Hoffentlich kümmern sich die königlichen Mitarbeiter in den ersten Tagen dieser Heilungserfahrung so schnell wie möglich um die „Adoption“ des Zweitplatzierten Gigi. Dritter wurde Lucas Cordalis, der Mann, der „nie real“ war.

„Die Frau hat schon genug bewiesen“

Wie wir es bereits aus den Vorjahren kennen, mussten die Finalisten noch eine letzte große Dschungelprüfung absolvieren, um sich gemeinsam das letzte Abendmahl zu verdienen. Djamila stellte sich für die Vorspeise an. Obwohl sie den „Richtig“-Test dank Sonja zweimal starten durfte, während ihr Kopf in einem Glasaquarium steckte, zog sie beide Male nach nur wenigen Sekunden die Reißleine. Durch den Schnorchel kam mir Wasser in Mund und Nase. Beides sei „erledigt“ und wohl auch ein Grund für den schnellen Abriss, so der 55-Jährige. Null Sterne! Darüber ärgerte sich der Berliner sehr. Aber keine Sorge, liebe Djamila, Aale, Krebse, Wasserspinnen und Kröten bleiben dir erspart! Es ist auch so, wie Gigi sagt: „Die Frau hat schon genug bewiesen.“

Und der 23-jährige Luigi Birofio tat dasselbe. Für den Hauptgang musste sich „GG“ erneut durch einen Esstest mit dem Titel „Krass“ kämpfen. Krass war auch, wie er die Seegurke einfach mit Fischschleim wegkratzte und nur noch den leisesten Brechreiz verspürte. Es gab ein paar Probleme mit der Schweine-Gebärmutter. Das könnte natürlich auch daran liegen, dass unsere Gigi nicht wusste, was eine Gebärmutter ist. „Köppi“ konnte die Wissenslücke füllen: „Eine Gebärmutter ist eine Rockband“. Auch einen Bandwurm und ein paar Äuglein hat Super-Gigi im Handumdrehen geputzt. Der Zweitplatzierte ließ den fermentierten Fisch erst nach einer Kostprobe und einigen Spuckreflexen zurück in die Küche.

Ein orgiastisches letztes Abendmahl

Cordalis hingegen hatte die einfachste Prüfung namens „Stable“: Er räkelte sich in einer offenen Plexiglasbox, während Kakerlaken und Weißbauchratten gemächlich auf ihm herumkrabbelten und er mit seiner Zunge Sterne aus einem Faden herausdrehen musste. Er holte erwartungsgemäß souverän vier und damit die meisten Sterne, wurde aber nicht müde, vor der Kamera anzugeben: „Ich bin besser als die anderen beiden. Aber jetzt habe ich ihnen gezeigt, wo der Hammer hängt. „

So wurde das Abschlussfest – dank Gigi und Lucas – zu einer Geschmacksexplosion und einem Gespräch für die Finalisten. Was die meisten Camps aus dem Dschungel mitnehmen, ist Demut, dass viele Probleme oft gar nicht so groß sind, wie sie scheinen und man nicht wirklich viel braucht, um wirklich glücklich zu sein.

Letzte Worte zu Sonja und Jan: In den vergangenen Wochen wurde viel über „das Neue“ auf Zietlows Seite geschrieben, darunter auch viel Unsinn. Beides harmoniert sehr gut. Aber das Schöne ist nicht nur, wie selbstironisch Sonja mit dem Thema Botox und Beauty umgeht, sondern auch ihre Gelassenheit. Aber es ist für eine Reality-Show geradezu genial, dass es nach 19 Jahren Dschungelcamp eine Moderatorin gibt, die sich noch nie gebeugt hat. Man merkt immer, wenn sie jemanden mag oder wenn Themen sie emotional berühren. Liebe Königin, bitte gib Sonja sofort ihr Taschentuch zurück!

Es lebe unsere Djamila! Danke für 17 Tage Unterhaltung, ohne jemals fake zu sein! Und auch Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, ein großes Dankeschön für die freundliche Unterstützung dieser begleitenden Dschungelkolumne auf ntv.de!