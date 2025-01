So ätzt eine Followerin unter dem Instagram-Beitrag: „Warum eine Alessia, die wirklich aggressiv beim Sommerhaus war, aber einen Yasin, nicht? Was ist das bitte für ein Cast?“ Auch liest man: „Alessia, die Sam und Rafi im ‚Sommerhaus‘ mit homophoben Beleidigungen beschimpft hat, bekommt eine Bühne?“

Andere Zuschauer finden, dass man das Dschungelcamp mit Alessia Herren nicht anschauen kann. „Bin auch ehrlich entsetzt, schade eigentlich unguckbar jetzt“, meint eine Userin. In die gleiche Kerbe schlägt dieser Kommentar: „Dass Alessia noch eine Plattform bekommt … Das erste Jahr in dem in es nicht gucken werde.“ Mal sehen, ob andere Zuschauer sich auch so entscheiden werden.