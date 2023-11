Dschungelcamp 2024: Erster „IBES“-Teilnehmer soll feststehen

Een recent tv-verhaal werd behandeld als kandidaat voor het Dschungelcamp 2024: Felix von Jascheroff. De Schauspieler speelt snel 23 jaar dat Rolle von John Bachmann in de serie „Goede tijden, slechte tijden“. Laut „Bild“ is nun de Dreharbeiten in Babelsberg, u bent Abenteuer in de Australische Dschungel teilzunehmen. De krant verschijnt in de Keulse Sender-Kreisen.

Für eine Teilnahme an der beliebten RTL-Show spricht Jascheroffs Leidenschaft für Action en sein Status als Publikumsliebling. Er zit een oplossing in de prestaties van de stuntman. Ook verkrijgbaar in verschillende tv-formaten, waaronder „The Masked Singer“. Omdat ik in het verleden leef als „Black Mamba“ auf. Eerste start in november na het zien van het nieuws over de „Wok-WM“ van TV Total op ProSieben teil.