Dschungelcamp 2024: Dat is de eerste kandidaat! Een beroep op Heidi Klums Model | Unterhaltung

2024 viert het Dschungelcamp op RTL-signaal Jubiläum. Al 20 jaar wachten we op de eerste Mal, meer dan enkele bekende beloften in de Australische bus. Vooral als het evenement plaatsvindt, is het geheime kandidatenensemble bijzonder spannend.

Het is ook geen geheim hoe de Promis in ons Dschungelcamp eindigen.

Maar BILD heeft de eerste kandidaten voorbereid die geaccepteerd worden! Ervaring met BILDplus, wij brengen de komende jaren door in ons Dschungelcamp. En het Heidi-Model angeblich auch dabei soll …