Die 16. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ist vorbei. Nach einem Finale mit drei verschiedenen Tests wurde Djamila Rowe zur neuen Dschungelkönigin gekürt.

Die 16. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ist vorbei. Und die neue Dschungelkönigin heißt: Djamila Rowe. Dschungelprinz ist Gigi Birofio, während Lucas Cordalis den dritten Platz erreicht hat.

Dschungelcamp 2023: Djamila Rowe ist die Dschungelkönigin



Ironischerweise warfen Gigi und Djamila Lucas vor, im Halbfinale das falsche Spiel gespielt zu haben. Dass er für seinen verstorbenen Vater Costa Cordalis – den ersten König des Dschungels überhaupt – gewinnen will, war für Rowe nicht Motivation genug. Cordalis feuerte mit dem Dschungeltelefon zurück. Rowe war gerade in dem Haus aufgewachsen, also verstand sie das Motiv nicht, sagte er. Ein Spruch, den Cordalis mit manchen Zuschauern verwechseln könnte.

In drei verschiedenen Tests müssen die Finalisten in der letzten Show Vorspeisen, Hauptgerichte und Desserts sowie die jeweiligen Leckereien und Getränke für sich gewinnen. Djamila wählt den Test namens „Richtig“ und muss sich um drei Starter kämpfen. Sie muss in das berüchtigte Glasaquarium. Daran sind schon einige Kandidaten gescheitert, zuletzt „Prince Charming“-Kandidat Manuel Flickinger.

Dschungelcamp 2023 Finale mit Atemnot, Ziegenaugen, Ratten – und schließlich Spaghetti Bolo

Die letzten Prüfungen im Camp



Und tatsächlich hat Djamila ihre Schwierigkeiten. Nachdem das Wasser eingelaufen ist, zieht die Visagistin das Notseil und wird aus dem Glasaquarium befreit. „Mir ist viel Wasser im Mund zusammengelaufen. Es war wohl nichts“, sagt sie enttäuscht. Weil sie noch nie durch einen Schnorchel geatmet hat, gibt Sonja Zietlow ihr eine zweite Chance. Aber Djamila muss wieder am Seil ziehen. „Wasser kam durch meine Nase, ich konnte nicht mehr atmen. Meine Nase ist sehr klein, eng und es ist gemacht – Mund funktioniert, aber die Nase war das Problem. Es nervt mich, es ist scheiße“, erklärt sie frustriert.

Dschungeltest „Krass“ wartet derweil auf Gigi. Es ist der Lebensmitteltest, der jedes Jahr gefürchtet wird. Ihm werden leckere Köstlichkeiten und eine eklige Alternative serviert. Und obwohl der Italiener immer wieder seinen Hunger beteuert, lehnt er Antipasti, Caesar Salad, Lasagne, Brownie und eine Cola Zero ab. Er versucht sein Bestes, um alles zu schlucken, was ihm serviert wird. Am Ende schafft er drei Sterne – drei Hauptgerichte.

Lucas Cordalis wählt den Test „Stable„. „Endlich kann man sich richtig ausstrecken und ausstrecken“, sagt Moderator Jan Köppen. Acht Minuten muss Lucas Cordalis in einem Glassarg ausharren, aber nicht allein. Im Sarg befinden sich außerdem 15 Kilogramm Mehlwürmer, 25.000 Kakerlaken und mehrere Dutzend Ratten, die fröhlich krabbeln, während der Dschungelstar mit seiner Zunge Sterne abdrehen muss. Am Ende waren es vier – drei Desserts für das Camp und ein Getränk für Lucas.

+++ Lesen Sie auch +++

Kann die Katze wirklich singen? Daniela Katzenberger stimmt auf John-Lennon-Klassiker ein

ls