Druck nach Tesla-Preisrutsch: Kommt es zu einem Preiskampf bei Elektroautos?

Tesla blickt auf ein schwieriges Jahr zurück. Teilweise selbstverschuldet sinkt der Börsenwert um bis zu 700 Milliarden Dollar. Konzerngründer Musk dreht an der Preisschraube – im Namen des Wachstums. Er hätte damit eine Lawine auslösen können.

Tesla-Gründer Elon Musk ist für drei Dinge bekannt: seine Vorliebe für Giga-Größen, seinen autokratischen Führungsstil und seinen bisweilen schrägen Humor. So betrat er die Twitter-Zentrale nach der milliardenschweren Übernahme zur Premiere mit einem Waschbecken unter dem Arm und dem Kommentar „Lass das sacken!“. Als erste Amtshandlung des neuen Chefs wurde das gesamte Top-Management gefeuert und 3700 der 11.000 Mitarbeiter per Tweet nach Hause geschickt. Der neue Twitter-Besitzer fordert den Rest auf, „lange Arbeitszeiten mit hoher Intensität“ zu akzeptieren oder mit einer Abfindung zu gehen.

Musks besonderes Markenzeichen war von Anfang an, dass alle Pläne in seinem Tesla-Firmenimperium „Giga“ sein mussten: Fabriken, Bauzeiten, Wachstumsraten beim Tesla-Umsatz, visionäre Projekte, Aktienkurs, Privatvermögen. Seit zehn Jahren ist Tesla ununterbrochen auf Erfolgskurs. Mit seiner innovativen, neuen Elektroauto-Technologie, darunter der schrittweise Aufbau sogenannter Gigafactories und einer eigenen Ladeinfrastruktur, überraschte Musk die alteingesessenen Autohersteller auf allen wichtigen Automobilmärkten. Damals hatte noch niemand marktfähige Elektroautos, ausgestattet mit Hochleistungsbatterien, vernetzt und vollgestopft mit digitaler Elektronik für autonomes Fahren. Autos als mobile Smartphones gab es noch nicht, heute sind sie es.

Das hochpreisige Tesla-Angebot wuchs, der Aktienkurs schoss über die Realität hinaus, Musk machte seine Aktionäre zu Millionären, sich selbst zum reichsten Mann der Welt und sein Unternehmen Tesla zum ersten Autounternehmen mit einem Marktwert von mehr als 1 Billion US-Dollar. Das war 2021.

Höhepunkt erreicht und überschritten?

2022 endete erstmals das Märchen vom nie endenden Umsatzwachstum und grenzenlosen Vermögensaufbau. Die Tesla-Aktie verlor im Laufe des Jahres 70 Prozent ihres Wertes und wurde zum größten Verlierer an der Wall Street, der Unternehmenswert von Tesla schrumpfte um 700 Milliarden Dollar auf knapp über 345 Milliarden Dollar. Das Flaggschiff von Musk fiel aus der Liste der zehn wertvollsten Unternehmen im S&P 500, wurde aber immer noch höher bewertet als alle deutschen Autohersteller zusammen.

Glaubte man zunächst, Musks Twitter-Eskapaden hätten den Kursrutsch verursacht, gab es gegen Ende 2022 offensichtlich Absatzprobleme. Die Tesla-Verkäufe gerieten erstmals ins Stocken, die Gigafactory in Shanghai musste Produktionspausen einlegen. Musks selbstgestecktes Verkaufsziel von 1,3 Millionen Elektroautos bis 2022 war in Gefahr.

Der selbsternannte „Techno-King of Tesla“ hatte seinen Aktionären ein jährliches Umsatzwachstum von 50 Prozent versprochen. Und Musk hatte als Unternehmensziel immer versprochen, bis 2030 20 Millionen Elektroautos zu produzieren.

Musk beginnt zu rudern

Tesla meldete eine unerwartet hohe Auslieferung von 405.278 Autos im vierten Quartal 2022 (Analysten hatten jedoch mit 430.000 gerechnet). Das Unternehmen konnte im vergangenen Jahr sein Jahresziel von 1,31 Millionen Auslieferungen erreichen und damit seine Verkaufszahlen trotz Lockdowns in China und Lieferkettenproblemen um 40 Prozent steigern.

Die Wahrheit ist jedoch, dass der Markt ohne starke Rabatte offensichtlich nicht auf mehr Verkäufe verzichtet hat. Denn Musk legte 2022 mit der Eröffnung zweier neuer Werke in Austin, Texas, und im brandenburgischen Grünheide den Grundstein für höhere Umsatzsteigerungen. Tesla hätte bei voller Auslastung insgesamt zwei Millionen Elektroautos bauen können. Schwierig wurde es dann bei den erwähnten 1,31 Millionen Elektroautos.

Und Musk beginnt zu rudern: Er bot seine Twitter-Präsidentschaft in einem User-Voting zur Rückgabe an. Das wollten die meisten, aber Musk hat sich noch nicht zurückgezogen. Stattdessen hat er kürzlich Kaffeeküchen in der Twitter-Zentrale geschlossen und dort die Edel- und Wellness-Möbel seiner Mitarbeiter verkauft.

Für Tesla holte er den großen Marketinghammer namens Rabatt aus der Mottenkiste des Verkaufs. Im November meldete Tesla einen Rekordabsatz von 100.000 Fahrzeugen, die offensichtlich nicht alle den Weg zu den Kunden fanden, sondern in Werkslagern „entsorgt“ wurden. Es folgten weltweite Rabattaktionen für Lagerfahrzeuge.

Musk folgte mit kostenlosem Tanken an Tesla-Ladestationen, gefolgt von Preissenkungen in mehreren Stufen von teilweise über 10.000 US-Dollar in den Hauptabsatzmärkten China und USA. Zuletzt gab es auch in Europa 10.000 Euro Rabatt. Das Ergebnis: Ein Tesla Model 3 ist nur 10.000 Euro teurer als ein E-Fiat 500, eines der drei meistverkauften Elektroautos in Deutschland.

Der Beginn einer Rabattschlacht?

Und die Preissenkung von Tesla setzt alle Elektroautohersteller unter Druck. In Deutschland startet Tesla jetzt mit dem neuen 283 PS starken Basismodell des Model 3 mit Hinterradantrieb und kleinem Akku mit knapp 500 Kilometer Reichweite zu Preisen von 43.990 Euro. Inklusive des reduzierten staatlichen Kaufzuschusses der deutschen Steuerzahler von 4.500 Euro liegt der Tesla-Preis für ein Einstiegsmodell knapp unter der 40.000-Euro-Marke.

Ein vergleichbares BMW i4 eDrive 35 Gran Coupé kostet mit nahezu identischen 210 kW/286 PS, vergleichbarer Reichweite und schlechterer Ausstattung mindestens 56.500 Euro. Aufgrund des höheren Preises bekommt er nur einen Steuerbonus von 3000 Euro und ist damit 13.000 Euro teurer als der Tesla in den Listen.

Beim SUV ist das nicht anders. Hier hat Tesla den Preis für das beliebte Model Y auf 44.890 Euro gesenkt. Mit staatlicher Förderung liegt der Preis bei knapp über 40.000 Euro. Ein Tesla Model Y ist nicht teurer als ein Skoda Enyaq Basismodell. Ein Mercedes EQB mit 140 kW/190 PS und Frontantrieb kostet mindestens 58.000 Euro – 13.000 Euro mehr als das Tesla Model Y in der Basisversion mit Heckantrieb. Auch die Modelle von BMW, Audi, VW sind deutlich teurer: BMW iX ab 55.000 Euro, Audi Q4 Elektro-Crossover 51.900 Euro, Volkswagen ID.4 46.335 Euro.

Die Preissenkungen von Tesla zeigen in China bereits Wirkung: Käufer fordern auch Rabatte von anderen Elektroautoherstellern. Nicht nur im Premiumsegment geraten die Preise unter Druck. Ein ruinöser Preiswettbewerb könnte die Folge sein. Bleibt die Frage: Wer gewinnt?