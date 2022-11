Droste eilt für 179 Yards und 3 Touchdowns, schnappt sich Pick-6, um West Central an Amboy – Shaw Local vorbei zu führen

MONMOUTH – The West Central Heat setzte gegen Amboy-LaMoille-Ohio bei der Staatsmeisterschaft der Illinois 8-Man Football Association am Freitagabend im April Zorn Memorial Stadium in Monmouth eine einfache Formel ein: Führen Sie den Fußball mit ihrem dreiköpfigen Monster.

Dieser Ansatz erwies sich als entscheidend für den 44-36-Sieg, als Running Back Kaiden Droste, Quarterback Mason Carnes und Fullback Parker Meldrum zusammen 36 Carrys, 275 Rushing Yards und sechs Rushing Touchdowns erzielten.

Nachdem West Central (13:0) in der ersten Halbzeit schnell in Führung gegangen war, hielt es für den Rest des Spiels den Aufschlag und konnte in der zweiten Halbzeit genügend zeitaufwändige Treffer erzielen, um das Spiel zu salzen.

„Es ist einfach unglaublich zu wissen, dass ich getan habe, was ich getan habe, aber wir wären auch nicht hier ohne dieses ganze Team. Unsere Offensive hat dieses Spiel komplett zerstört, und dann haben wir in der zweiten Halbzeit einfach bewiesen, wer wir sind“, sagte Droste. „Wir haben diesen Ball einfach hineingeschlagen; Wir bekamen nicht wirklich das Aussehen von außen, das wir uns erhofft hatten, also haben wir es stattdessen nach innen geschlagen und nur langsam auf die Uhr gearbeitet, weil wir wussten, dass wir die Führung hatten und wir den Ball wieder haben würden, wenn sie ein Tor erzielen würden.

Droste rannte für 179 Yards und drei Touchdowns und erzielte einen 62-Yard-Pick-Six. Carnes eilte für 46 Yards und zwei Touchdowns, während Meldrum 50 Rushing Yards hinzufügte.

Droste begann den großen Tag mit West Centrals Eröffnungsfahrt des Spiels, indem er einen 46-Yard-Touchdown-Lauf in der Mitte abriss, nachdem er drei Zweikämpfe verpasst hatte. Nachdem Droste in der Zwei-Punkte-Umwandlung rannte, führten die Heat mit 8:0, 6:28 blieben im ersten Viertel.

Kaiden Droste (12) von West Central holt am Freitagabend im I8FA-Staatsmeisterschaftsspiel gegen Amboy-LaMoille-Ohio große Yards ab. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com/credit)

West Central erholte sich den darauffolgenden Onside-Kickoff an der 43-Yard-Linie von Amboy und ging schnell mit zwei Punkten in Führung. Droste krönte den schnellen Scoring-Drive mit einem 11-Yard-Touchdown-Lauf auf einem linken Konter und lief dann in der Zwei-Punkte-Konvertierung ein, um mit 4:03 mit 16: 0 in Führung zu gehen, um im ersten Spiel zu spielen.

Amboy (10-3) verkürzte den Rückstand bei der 8:13-Marke des zweiten Viertels auf 16-8. Eine Interferenzstrafe für den dritten und vierten Pass bei einem Pass von Tucker Lindenmeyer zu Brennan Blaine über die Mitte bewegte den Ball zu den West Central 10; Ein paar Spiele später fand Lindenmeyer Blaine im hinteren Teil der Endzone für einen 6-Yard-Touchdown außerhalb des Spiels. Lindenmeyer lief in der Zweipunktumwandlung auf.

Aber es würde nicht lange ein One-Score-Spiel bleiben. West Central bewegte den Ball in knapp zwei Minuten 51 Yards und erreichte mit einem 8-Yard-Wurf von Droste nach links erneut die Endzone. Das Ergebnis brachte die Heat 22-8 mit 5:52 in Führung, um in der Hälfte zu spielen.

Lindenmeyer und Blaine machten es auf der anschließenden Fahrt zu einem One-Score-Spiel und verkürzten die Zeit um etwas mehr als vier Minuten. Lindenmeyer machte zwei Schnitte von der rechten Seitenlinie in die Mitte des Feldes auf einem 26-Yard-Scamper auf dem dritten Platz, um die West Central 16 zu erreichen, und nahm dann einen Torhüter in die Mitte, um einen 7-Yard-Score zu erzielen. Ein Lindenmeyer-Pass auf Blaine fügte der Anzeigetafel zwei Punkte hinzu, und Amboy verkürzte den Rückstand auf 22-16.

Geo Gatza (66) aus Amboy-LaMoille-Ohio versucht, am Freitagabend im 8-Mann-Football-Meisterschaftsspiel von Illinois gegen West Central einen Onside-Kick zurückzugewinnen. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com/credit)

Amboy holte den anschließenden Kickoff im West Central 45 bei einem Onside-Versuch zurück, aber die Heat trafen sofort auf Drostes Pick-Six, um mit 28-16 in Führung zu gehen. Droste verdarb den zusätzlichen Ballbesitz von Amboy mit dem Abfangen und schnappte sich einen späten Cross-Body-Pass über die Mitte des Feldes, bevor er die rechte Seitenlinie hinunterraste.

West Central führte zur Halbzeit mit 28-16, angeführt von Drostes 107 Yards und vier Touchdowns insgesamt. Aber die Clippers fühlten sich, als wären sie immer noch drin, und kamen bereit und voller Tatendrang aus der Umkleidekabine

„In der Halbzeit haben uns die Trainer glauben gemacht, dass der Sieg noch da ist. Wir lagen nur 12 Punkte zurück, und das ist nichts mit dem, was wir in dieser ganzen Saison gesehen haben“, sagte Lindenmeyer. „Also kamen wir mit erhobenem Haupt heraus. Wir wollten einen Stopp – wir haben ihn nicht bekommen – aber wir haben den Kopf hochgehalten und weiter Druck gemacht.“

„Wir haben uns in der Halbzeit unterhalten und gesagt, dass ein oder zwei Stopps bei diesen Jungs das Gegenteil bewirken würden. Ihre Offensive ist so schwer zu stoppen, aber ein oder zwei Stopps würden es zu einem komplett anderen Spiel machen“, sagte Blaine. „Wir haben einen Stopp, und wir haben getroffen, und wenn wir sie nur noch einmal gestoppt hätten, denke ich, hätten wir es geschafft.“

Die Heat krönten einen 52-Yard-Drive mit einem 1-Yard-Touchdown-Lauf von Carnes und gingen bei der 10:36-Marke des dritten Viertels mit 36-16 in Führung, aber die Clippers reagierten schnell und erzielten später 2:21.

Lindenmeyer fand Blaine neben der Play-Action an der rechten Seitenlinie, dann blieb das Big Tight End nach einem Shove in Grenzen und kletterte mit einem Seil zu einem 23-Yard-Touchdown. Ein Option-Pitch von Landon Whelchel erzielte die Zwei-Punkte-Umwandlung, und Amboy zog innerhalb von 36-24 mit 8:15, um im dritten Spiel zu spielen.

„Wir haben in der ersten Halbzeit gemerkt, dass der einzige Grund, warum sie gestiegen sind, unsere Umsätze waren“, sagte Whelchel. „Also haben wir versucht, das zu überwinden, und wir haben festgestellt, dass wir das tatsächlich schaffen können. Wir haben uns einfach zusammengefunden, sind einfach zu Boden gegangen und haben einen Weg gefunden, den Ball zu bewegen und wieder ins Spiel zu kommen.

Tycker Lindenmeyer (3) von Amboy-LaMoille-Ohio greift am Freitagabend während des I8FA-Staatsmeisterschaftsspiels am Monmouth College an, um zu versuchen, Mason Carnes von West Central zu Fall zu bringen. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com/credit)

Die Clippers erzwangen beim anschließenden Besitz von West Central einen Turnover on Downs und beendeten schnell einen 40-Yard-Scoring-Drive mit einem 4-Yard-Touchdown-Lauf von Quinn Leffelman. Nach einer gescheiterten Zwei-Punkte-Umwandlung war Amboy sofort wieder dabei und lag mit 36-30 mit 2:40 im Rückstand, um als Dritter zu spielen.

„Besonders dort im dritten Quartal haben wir meiner Meinung nach wirklich gut Fahrt aufgenommen“, sagte Blaine. „Ich denke, wenn wir das ganze Spiel so gespielt hätten, wäre es ein anderes Ergebnis gewesen. Ich bin einfach stolz auf unsere Jungs. Wir haben heute Abend wirklich hart gespielt.“

West Central gewann seine Zwei-Punkte-Führung bei 44-30 mit 9:18 zurück, um auf einem weiteren 1-Yard-Sneak von Carnes zu spielen. Amboy antwortete, um innerhalb von 44-36 auf einen 8-Yard-Touchdown-Lauf von Landon Whelchel von der linken Seite zu ziehen, als 2:52 übrig blieben, aber der lange Drive raubte die Chance, das Comeback zu vollenden. Die Clippers konnten den Onside-Kick nicht zurückgewinnen und konnten dann nicht den erforderlichen defensiven Stopp erzielen.

„Unsere Abwehr hat sich da auf den letzten paar Drives einfach den Hintern abgearbeitet“, sagte Droste. „Wir haben sie auf einen Ballbesitz von sechs oder sieben Minuten gedrängt und so viel Zeit von dieser Uhr erzwungen. Es war einfach unglaublich.“

Ein 4-Yard-Lauf von Carnes auf dem dritten Platz besiegelte den Sieg, und er kniete den Ball dreimal nieder, um die West Central-Feier einzuläuten.

Lindenmeyer passte für 122 Yards und zwei Touchdowns, beide zu Blaine, und eilte für 76 Yards und eine Punktzahl. Blaine fing sieben Pässe für 122 Yards. Leffelman eilte für 56 Yards und eine Punktzahl, und Whelchel fügte mit einem Touchdown-Lauf 53 Yards am Boden hinzu.

Lindenmeyer ist der einsame Senior im Amboy-Kader, und so sehr es auch schmerzte, seine herausragende Karriere mit einer Niederlage zu beenden, sieht er für die Clippers in der nächsten Saison große Dinge auf Lager.

„Mit dieser Mannschaft spielen zu können, war etwas Besonderes. Dies ist eine großartige Gruppe von Jungs, und sie haben nächstes Jahr viel vor sich “, sagte er.