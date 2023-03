CNN

Twee mensen met stadium IV longkanker die te horen hadden gekregen dat ze nog maar weken of maanden te leven hadden, ademen vrij na dubbele longtransplantaties, zei Northwestern Medicine in Chicago woensdag.

Longkanker is de belangrijkste oorzaak van aan kanker gerelateerde sterfgevallen in de Verenigde Staten. De American Cancer Society schat dat dit jaar meer dan 127.000 Amerikanen aan de ziekte zullen overlijden.

Het wordt beschouwd als stadium IV zodra er zich naast de primaire tumor extra tumoren in de longen hebben ontwikkeld, of de kanker zich naar meer organen heeft verspreid.

Iemand met de diagnose stadium IV longkanker heeft beperkte behandelingsmogelijkheden, zegt Northwestern Medicine. Een dubbele longtransplantatie biedt een potentieel levensreddende optie voor sommige mensen met een slechte prognose, maar artsen zeggen dat er specifieke criteria zijn waaraan een longkankerpatiënt moet voldoen, waaronder dat de kanker zich in de longen bevindt en dat de persoon alle andere behandelingsopties heeft geprobeerd.

In 2020 kreeg de 54-jarige Albert Khoury uit Chicago een verwoestende diagnose van longkanker.

Khoury, een cementafwerker voor het Chicago Department of Transportation, begon volgens Northwestern Medicine rugpijn, niezen en koude rillingen te krijgen, samen met het ophoesten van bloed. Het was bijna het begin van de Covid-19-pandemie, dus aanvankelijk dacht hij dat hij coronavirusgerelateerde symptomen had.

Kort daarna werd bij hem longkanker in stadium I vastgesteld.

Vanwege de pandemie begon Khoury pas in juli 2020 met de behandeling. Op dat moment was de kanker vergevorderd tot stadium II en bleef groeien, om uiteindelijk stadium IV te bereiken. Hij kreeg te horen dat hij hospice moest overwegen, speciale zorg voor mensen aan het einde van hun leven, gericht op troost en ondersteuning.

“Ik had nog een paar weken te leven”, zei Khoury in een video die door het ziekenhuis werd vrijgegeven. “Niet zoveel tijd.”

Zijn zus stelde voor dat hij contact opnam met Northwestern Medicine over de mogelijkheid van een dubbele longtransplantatie.

“Ik heb nieuwe longen nodig. Dat is de enige hoop om te leven’, zei Khoury tegen zijn dokter.

Hij ontmoette een oncoloog bij Northwestern Medicine, die hem vertelde dat hij eerst aanvullende behandelingen moest proberen. Maar niet lang daarna werd hij opgenomen op de intensive care met longontsteking en sepsis.

Toen zijn gezondheid achteruitging, begonnen de oncologen de zelden gebruikte procedure te overwegen.

“Zijn longen zaten vol met kankercellen en dag na dag daalde zijn zuurstof,” zei dr. Young Chae, een medisch oncoloog bij Northwestern Medicine die hielp bij de behandeling van Khoury.

Transplantatie wordt meestal overwogen voor mensen met een vorm van longkanker die niet is uitgezaaid naar andere delen van het lichaam en voor degenen die alle andere behandelingsopties hebben geprobeerd en nog maar weinig tijd te leven hebben, aldus Dr. Ankit Bharat, hoofd van de afdeling thoraxchirurgie. bij het Northwestern Medicine Canning Thoracic Institute, dat hielp bij de behandeling van Khoury.

William Dahut, hoofd wetenschappelijk onderzoek van de American Cancer Society, merkte ook op hoe belangrijk het is ervoor te zorgen dat kanker zich niet verspreidt naar andere delen van het lichaam voordat u een transplantatie uitvoert.

“Er zou zoveel mogelijk zekerheid moeten zijn dat de kanker beperkt is tot de longen, dus wat voor soort uitgebreide screeningstests er ook moeten worden gedaan… om er zeker van te zijn dat er geen kankercellen buiten de longen zijn”, zei Dahut, die was niet betrokken bij de zorg van een van de Noordwesterse patiënten.

De oncologen besloten dat Khoury in aanmerking kwam voor de procedure. In september 2021 werd hij ongeveer zeven uur geopereerd.

“Chirurgen moesten uiterst nauwgezet te werk gaan om te voorkomen dat triljoenen kankercellen uit de oude longen in Khoury’s borstholte of in zijn bloedbaan zouden terechtkomen”, merkte Northwestern Medicine op in een persbericht.

De operatie is niet zonder risico’s, zei Bharat. Bij mensen met kanker in een laat stadium is er altijd een kans dat het na de procedure terugkeert.

“Er is zeker het risico dat ze zich in een slechtere situatie bevinden dan ze waren,” zei hij. “Dus je ondergaat een grote operatie, en dan kan de kanker heel snel terugkomen.”

Een ander risico is de behandeling die nodig is na een transplantatie, zei Dahut.

Alle ontvangers van een longtransplantatie moeten medicijnen nemen om hun immuunsysteem te verzwakken, wat de kans verkleint dat hun lichaam het orgaan afstoot, maar ook het vermogen om infecties te bestrijden vermindert, aldus het National Cancer Institute.

“Medicijnen die je immuunsysteem feitelijk onderdrukken, brengen je achteraf in gevaar voor infectie, maar kunnen je zelfs in gevaar brengen voor tweede kankers achteraf,” zei Dahut.

18 maanden later heeft Khoury echter geen complicaties meer gehad en is hij weer aan het werk.

Zijn arts liet hem een ​​röntgenfoto van zijn borst zien zonder tekenen van kanker. “Toen ik die röntgenfoto zag, geloofde ik hem”, zei Khoury. “Mijn lichaam is nu in mijn handen.”

De procedure werd opnieuw op de proef gesteld vorig jaar, dit keer bij een 64-jarige vrouw uit Minnesota.

Tannaz Ameli, een gepensioneerde verpleegster uit Minneapolis, had maandenlang een aanhoudende hoest. Haar doktoren maakten een röntgenfoto van de borst en diagnosticeerden haar met longontsteking.

De ziekte duurde voort totdat ze in januari 2022 te horen kreeg dat ze stadium IV longkanker had.

“Er was op dat moment geen hoop voor mijn leven. Ze gaven me … drie maanden,” zei Ameli in een video vrijgegeven door Northwestern Medicine.

Ze onderging mislukte chemotherapiebehandelingen en kreeg te horen dat ze een hospice moest overwegen.

“Ik had geen hoop. Ik was klaar voor het einde van mijn leven’, zei ze.

Maar haar man nam contact op met Northwestern Medicine over de mogelijkheid van een transplantatie. De oncologen ontdekten dat Ameli aan hun criteria voldeed en in juli kreeg ze een dubbele longtransplantatie.

Toen haar werd verteld dat de procedure haar kankervrij had gemaakt, vroeg ze zich af: ‘Droom ik hier te zitten? Kan het gebeuren?’ En het gebeurde.”

Ameli heeft geen complicaties gehad en ze zei dat de procedure haar een nieuwe kijk op het leven heeft gegeven.

“Elke ochtend als ik mijn ogen open, kan ik het gewoon niet geloven,” zei Ameli. “Het leven heeft nu een andere betekenis.”

Dubbele longtransplantaties voor kanker zijn zeldzaam vanwege de bezorgdheid dat de kanker terug kan komen, zei Bharat.

Historisch gezien vereiste de operatie opeenvolgende transplantaties, maar ze proberen de aanpak te veranderen om het risico op herhaling te verkleinen, zei hij.

“Wat er meestal gebeurt bij een dubbele longtransplantatie, is dat we één long eruit halen, de nieuwe erin doen, dan de tweede long eruit halen en de tweede long erin doen”, zei hij. “De zorg is dat wanneer je een long eruit haalt en een nieuwe long plaatst, de andere long nog steeds vastzit en ze kunnen kruisbesmetten. … Je zou onbedoeld de kankercellen in de bloedbaan kunnen laten verspreiden.

Als kankercellen kruisbesmetten of in de bloedbaan terechtkomen, is er een groter risico dat kanker terugkomt.

Bharat en zijn team kozen voor een andere aanpak met Khoury en Ameli: ze openden de borstholte en voerden een volledige hart- en longbypass uit.

“Wat dat in wezen betekent, is dat we geen bloed door het hart en de longen laten gaan en dat allemaal omzeilen”, zei Bharat. “Daardoor kunnen we de bloedtoevoer naar de longen stoppen, waardoor wordt voorkomen dat kankercellen vanuit de longen in de bloedbaan terechtkomen.”

De chirurgen gaven Khoury en Ameli woensdag longvormige vriendschapskettingen om hun succes te markeren.