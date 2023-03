De drone bezorgbedrijf zal competitiever worden, in ieder geval in sommige buitenwijken van Texas, met plannen van de Ierse startup Manna om testvluchten te beginnen in het Dallas-Fort Worth-gebied.

Het is nog niet precies duidelijk wanneer de operaties zullen beginnen, aangezien het bedrijf eerst goedkeuring nodig heeft van de Amerikaanse Federal Aviation Administration, zei Manna donderdag. Zodra het zover is, kan het bedrijf maaltijden, drankjes en kleine pakketten bezorgen bij 10.000 mensen die in de buurt van het metrogebied wonen, zei het. Het plan omvat een samenwerking met vastgoedontwikkelaar Hillwood en beslaat een leveringsgebied van 27.000 hectare.

“We beginnen met een enkele hub met minder dan 10 drones en breiden waar nodig onze voetafdruk uit”, aldus Manna Chief Executive Bobby Healy. “Dit wordt een kleinere, minder geavanceerde versie van onze Europese operatie, maar we zullen laten zien dat onze technologie, voertuigen en operaties veilig zijn en fundamenteel compatibel met de Amerikaanse regelgeving.”

Het uitbreidingsplan zal nieuwe leveringsopties vanuit de lucht naar het Dallas-Fort Worth-gebied brengen. Wing, een divisie van Google-moederbedrijf Alphabet, is actief drone-leveringen in Little Elm en Frisco, Texas. Een in Israël gevestigde concurrent, Flytrex, is vlakbij in Granbury actief. Amazon, wiens Prime Air-service het idee van drone-bezorging op gang bracht, koos College Station, verder naar het zuiden, voor zijn proeven in Texas.

Drone-bezorgservice blijft ongebruikelijk, maar verwacht dat dit minder zal worden nu bedrijven strijden om de beste manier om medicijnen, snacks, boodschappen en elektrisch gereedschap boven ons hoofd te krijgen. Drone-leveringen beloven sneller te zijn dan leveringen door vrachtwagens, en minder kooldioxide uit te stoten. Ze beloven ook dat ze de verkeersopstoppingen niet zullen verergeren. Om de technologie in grote lijnen te laten slagen, moeten bedrijven echter problemen overwinnen op het gebied van engineering, kosten, wettelijke goedkeuring, veiligheid, privacy en geluidsoverlast.

Andere staten met drone-leveringstests zijn Californië, Virginia, Ohio, Georgia, Utah, North Carolina en Arkansas.

Een andere concurrent, Zipline, onthulde een nieuw drone-ontwerp op woensdag pakt dat het geluidsprobleem aan door de drone 100 meter boven de grond te houden. De drones gebruiken een kabel om pakketten te laten zakken die zich in een module bevinden die een droid wordt genoemd en waarvan de propellers het naar een precieze landingsplaats kunnen sturen.

Manna zei donderdag ook dat Coca-Cola in het bedrijf heeft geïnvesteerd. Het heeft nu in totaal $ 40 miljoen opgehaald.