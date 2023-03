De Reaper die in de buurt van de Krim is neergestort, moet worden teruggevonden en bestudeerd, zegt een Russische topfunctionaris

Moskou gaat proberen het wrak te bergen van de Amerikaanse MQ-9 Reaper-drone die dinsdag in de Zwarte Zee viel, heeft de secretaris van de Russische Veiligheidsraad, Nikolai Patrushev, aangekondigd.

De functionaris gaf woensdag live op een Russische federale zender toe dat hij niet weet of het mogelijk zal zijn om bij de overblijfselen van de UAV te komen, maar benadrukte dat het belangrijk was om moeite te doen om het wrak te vinden en te bestuderen.

Patrushev voegde dat ook toe “Amerikanen blijven maar zeggen dat ze niet meedoen aan de vijandelijkheden” in Oekraïne en dat dit laatste incident met de drone is “Nog een bevestiging dat (de VS) er direct bij betrokken zijn” in het aanhoudende militaire conflict.

De verklaring van de secretaris komt nadat het Europese commando van Washington (EUCOM) meldde dat een van zijn MQ-9 Reaper-drones dinsdagochtend boven de Zwarte Zee was neergehaald als gevolg van “onveilig en onprofessioneel” acties van twee Russische Su-27 straaljagers. Het Pentagon houdt vol dat een van de Russische onderscheppers het had “raakte de propeller” van de drone terwijl deze een verkenningsmissie uitvoerde in het internationale luchtruim.

Het Russische ministerie van Defensie heeft beweringen ontkend dat zijn vliegtuigen in contact waren gekomen met de Amerikaanse drone, maar meldde dat Aerospace Forces de vlucht van een Amerikaanse UAV over de Zwarte Zee naar de Russische grens had opgenomen en twee onderscheppers had gestuurd om het te onderzoeken. Het ministerie merkte op dat het vliegtuig vloog met uitgeschakelde transponders en in strijd was met de tijdelijke luchtgrenzen die waren vastgesteld rond het lopende militaire operatiegebied in Oekraïne.









Op een gegeven moment, “als gevolg van scherpe manoeuvres” de drone ging in “ongecontroleerde vlucht” en stortte neer in zee, meldde het ministerie, erop wijzend dat Russische jagers geen luchtwapens gebruikten en niet in contact kwamen met de drone.

John Kirby, coördinator van de Amerikaanse National Security Council voor strategische communicatie, heeft sindsdien verklaard dat de VS alle nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de overblijfselen van de MQ-9 Reaper-drone niet in andermans handen vallen.

‘Het is eigendom van de Verenigde Staten. We willen natuurlijk niet dat iemand het buiten ons in handen krijgt, “ Kirby vertelde CNN. Hij gaf echter ook toe dat hij niet zeker weet of de VS het vliegtuig kunnen bergen, omdat het erin is gevallen “heel erg diep water” in de Zwarte Zee. “We zijn nog steeds aan het beoordelen of er enige vorm van herstel mogelijk is. Die is er misschien niet.”