Mit Beginn der Sommerferien hat in Deutschland die reisereichste Zeit des Jahres begonnen. Einige Deutsche sind bereits an ihrem Urlaubsziel angekommen. Wer aber noch nicht am Strand liegt, einen Cocktail schlürft, sich auf dem Campingplatz entspannt oder durch die Berge wandert, könnte Schwierigkeiten haben, sein Wunschziel zu erreichen. In Deutschland stehen die Zeichen derzeit auf Streik. Und auch auf den Autobahnen wird es voll.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Am Dienstag drohen Streiks bei der Bahn

Da die Tarifverhandlungen zwischen der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG und der Deutschen Bahn gescheitert sind, müssen sich Bahnreisende der Deutschen Bahn auf Warnstreiks einstellen. Am Dienstag, 4. Juli, könnte es zu einer Arbeitsniederlegung kommen. Dann ist ein bundesweiter 24-Stunden-Warnstreik möglich. Auch ein Schiedsverfahren ist derzeit im Gespräch.

Der Fahrgastverband Pro Bahn fordert die Tarifpartner auf, den Konflikt am Verhandlungstisch beizulegen. „Wir waren ohnehin schon ziemlich nah beieinander“, sagte der Bundesvorsitzende von Pro Bahn, Detlef Neuss, dem Reisereporter.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Der aktuelle Tarifkonflikt dient auch dazu, das kämpferische Profil der EVG gegenüber der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer zu schärfen. Der Wettbewerb zwischen zwei Gewerkschaften dürfe laut Neuss jedoch nicht auf dem Rücken der Bahnreisenden ausgetragen werden.

Streiks bei der Lufthansa und Reisechaos an Flughäfen?

Doch nicht nur Reisende, die mit der Bahn an ihr Ziel gelangen wollen, müssen sich auf einen chaotischen Start in den Urlaub einstellen. Auch bei der Lufthansa drohen Streiks den Urlaubsbeginn zu verderben. Grund dafür ist, dass ein Lufthansa-Konzept für neue Tarifverträge mit den Piloten gescheitert ist. Und am 30. Juni endet die Friedensverpflichtung. Sollten sich die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit und Lufthansa nicht einigen können, könnte es auch zu Streiks bei der Fluggesellschaft kommen.

Bisher kam es zu Beginn der Ferienzeit in NRW nicht zu einem Reisechaos an den deutschen Flughäfen und es wurden verschiedene Vorkehrungen getroffen: Einerseits haben die Flughäfen mehr Personal eingestellt. Andererseits haben Passagiere vielerorts die Möglichkeit, Zeitfenster für die Sicherheitskontrolle zu buchen.

Dadurch sollen lange Warteschlangen vermieden werden. Flughäfen, die Sicherheitsslots anbieten, sind beispielsweise der Frankfurter Flughafen, der Hamburger Flughafen, der Hauptstadtflughafen BER oder der Flughafen Köln/Bonn.

Viele Staus im Sommer 2023

Autofahrer, die in den Süden, ans Meer oder in die Berge wollen, müssen sich auf verstopfte Straßen, volle Autobahnen und lange Staus einstellen. Laut ADAC dürfte es in den Sommerferien 2023 in Deutschland besonders überlastet sein. Grund dafür ist die Reiselust, die nach der Corona-Pandemie wieder groß ist. Vor allem am Wochenende muss man damit rechnen, im Stau zu stehen.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Wie Urlauber ihr persönliches Reisechaos vermeiden können

Im Juli kann es nicht nur in Deutschland zu Streiks kommen, sondern auch bei Transportunternehmen und anderen Fluggesellschaften im Urlaubsland. Dadurch könnte sich nicht nur die Anreise, sondern im schlimmsten Fall auch die Rückreise aus dem Urlaub verzögern.

Planen Sie einen Puffer ein, um rechtzeitig wieder an die Arbeit zu kommen und planen Sie einen längeren Urlaub. Packen Sie lieber eine zusätzliche Unterhose ein und nehmen Sie bei Medikamentenabhängigkeit ausreichend mit.

Um Ihr persönliches Reisechaos zu vermeiden, ist es wichtig, sich rechtzeitig mit der jeweiligen Fluggesellschaft oder Ihrem Reiseveranstalter in Verbindung zu setzen. Wenn Sie eine Pauschalreise gebucht haben und es aufgrund von Streiks zu Stornierungen kommt, sind sie dafür verantwortlich, dass Sie trotzdem an Ihr Ziel gelangen.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Wenn Sie in den Urlaub fliegen, sollten Sie aufgrund der Staugefahr längere Autofahrten zum Flughafen oder mögliche Zugausfälle in die Reise einplanen. Informieren Sie sich rechtzeitig vor Ihrer Abfahrt auf der Website der DB, in der Fahrplanauskunft auf bahn.de oder im DB Navigator. Bahnreisende können sich auch über die kostenlose Streik-Hotline unter 08000 996633 informieren.

Was müssen Reisende aktuell wissen? Alles wichtig Neuigkeiten zum Feiertag finden Sie beim Reisereporter.