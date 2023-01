Drohnenangriff auf Verteidigungsanlage im Iran, berichten staatliche Medien

Drohnen haben über Nacht eine iranische Verteidigungsfabrik in der Innenstadt von Isfahan angegriffen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur IRNA am frühen Sonntag.

Es enthielt eine Erklärung des Verteidigungsministeriums, wonach der Angriff am späten Samstag stattfand und geringfügige Schäden auf einem Dach verursachte. Dem Bericht zufolge wurden drei Drohnen von der iranischen Luftverteidigung abgeschossen.

Das Ministerium sagte nicht, wer verdächtigt wird, den Angriff ausgeführt zu haben.

Unabhängig davon sagte das iranische Staatsfernsehen, dass in einer Ölraffinerie in einem Industriegebiet in der Nähe der nordwestlichen Stadt Tabriz ein Feuer ausgebrochen sei. Es hieß, die Ursache sei noch nicht bekannt, da es Aufnahmen von Feuerwehrleuten zeigte, die versuchten, das Feuer zu löschen.

Der Iran und Israel sind seit langem in einen Schattenkrieg verwickelt, der verdeckte Angriffe auf iranische Militär- und Nuklearanlagen beinhaltet.

Im vergangenen Jahr sagte der Iran, bei einem ungeklärten Vorfall auf der Militär- und Waffenentwicklungsbasis Parchin östlich der Hauptstadt Teheran sei ein Ingenieur getötet und ein weiterer Angestellter verletzt worden. Das Ministerium nannte es einen Unfall, ohne weitere Einzelheiten zu nennen.

In Parchin befindet sich eine Militärbasis, auf der die Internationale Atomenergiebehörde erklärt hat, sie habe den Verdacht, dass der Iran Tests mit explosiven Auslösern durchgeführt habe, die in Atomwaffen verwendet werden könnten.

Im April 2021 machte der Iran Israel für einen Angriff auf seine unterirdische Atomanlage in Natanz verantwortlich, der seine Zentrifugen beschädigte.

Israel hat die Verantwortung für den Angriff nicht übernommen, aber israelische Medien berichteten weithin, dass das Land einen verheerenden Cyberangriff orchestriert hatte, der einen Stromausfall in der Atomanlage verursachte. Israelische Beamte erkennen selten Operationen an, die von den geheimen Militäreinheiten des Landes oder seinem Geheimdienst Mossad durchgeführt werden.

Im Jahr 2020 machte der Iran Israel für einen ausgeklügelten Angriff verantwortlich, bei dem sein bester Nuklearwissenschaftler getötet wurde.

Der Iran hat immer darauf bestanden, dass sein Nuklearprogramm rein friedlichen Zwecken dient. US-Geheimdienste, westliche Nationen und die Internationale Atomenergiebehörde haben erklärt, der Iran habe bis 2003 ein organisiertes Atomwaffenprogramm betrieben.

Der oberste Nuklearbeamte der Vereinten Nationen, Rafael Mariano Grossi, warnte kürzlich, dass der Iran über genug hochangereichertes Uran verfügt, um „mehrere“ Atomwaffen zu bauen, wenn er dies wünscht.

Die Bemühungen zur Wiederbelebung eines Abkommens von 2015 mit Weltmächten, das den nuklearen Aktivitäten des Iran Grenzen gesetzt hatte, kamen letztes Jahr zum Erliegen. Sowohl die USA als auch Israel haben geschworen, den Iran daran zu hindern, jemals Atomwaffen zu erwerben, und beide haben militärische Aktionen nicht ausgeschlossen.