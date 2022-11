Drohnen sind in Science-Fiction-Filmen längst Realität.

Deutschlands Drohnenindustrie war bisher vor allem eines: ein Versprechen für die Zukunft. Die unbemannten Flugzeuge werden bereits eingesetzt, um zum Beispiel nach Vermissten zu suchen, Pipelines zu inspizieren oder Medikamente zu transportieren.

Das tatsächliche Potenzial – darin sind sich Experten einig – ist jedoch viel größer als derzeit praktiziert wird. Mit der im nächsten Jahr anstehenden Gesetzgebung könnte dieses Potenzial in städtischen Gebieten besser ausgeschöpft werden. Diese neuen Drohnenoptionen sind ein großes Thema auf der Luftfahrtmesse European Rotors, die heute in Köln beginnt.

Es geht um „U-Spaces“, also städtische Lufträume in Bodennähe, in denen die Flüge von Drohnen, Helikoptern und Flugzeugen koordiniert werden. Sie sind nur wenige hundert Meter hoch – wie hoch genau, muss noch ermittelt werden. Sie befinden sich unterhalb der Höhe von Flugzeugen – es sei denn, sie starten oder landen.

Außer-Sicht-Flüge sind möglich, aber…

Im Gegensatz zum weiteren Luftraum, wo Flugbewegungen mit Radar überwacht werden, ist dieser Bereich gewissermaßen unkontrolliert – dort findet kein Datenaustausch statt, der einen genauen Überblick über alle Flugbewegungen, auch die von Drohnen, bietet. Daher dürfen die unbemannten Luftfahrzeuge eigentlich nur in Sichtweite des am Boden befindlichen Piloten fliegen. Flüge außer Sichtweite sind möglich, aber der Genehmigungsprozess ist sehr aufwendig.

Die U-Spaces sollen das ändern, dort sollen Drohnen auch im regulären Betrieb außer Sichtweite fliegen dürfen. Um Kollisionen zu vermeiden, sollten die Standorte der Raketen für alle Beteiligten sichtbar gemacht werden. Ein Dienstleister autorisiert die Flüge und gibt dem Drohnenpiloten Anweisungen, wohin er fliegen darf.

„U-Spaces sind ein Meilenstein, um unbemannte Luftfahrzeuge besser in den Luftraum zu integrieren“, sagt die SPD-Bundestagsabgeordnete Anja Troff-Schaffarzyk. Die Grüne Susanne Menge sagt, dass der Betrieb größerer Drohnen ohne U-Spaces auf Spezialanwendungen beschränkt wäre. „Wenn es um andere, wiederkehrende Drohnenmissionen geht, geht es ohne die Einrichtung von U-Spaces kaum.“

U-Space-Gesetzesvorschlag erwartet

Die EU-Kommission hat in einer Rahmenverordnung festgelegt, dass die Arbeiten bereits Ende Januar beginnen können. Wie dies genau geschieht, bleibt den Mitgliedstaaten überlassen. Laut Bundesverkehrsministerium soll im nächsten Jahr ein Vorschlag für ein U-Space-Gesetz vorgelegt werden. Bis zum Ende des Gesetzgebungsverfahrens könnten „Reallabore“ für Forschungszwecke benannt werden. Das geschah bereits 2021 im Hamburger Hafen, derzeit wird an einem weiteren Reallabor in Ingolstadt gearbeitet.

Laut Achim Friedl vom Verein für unbemannte Luftfahrt (UAV DACH) könnten die ersten U-Spaces im Herbst 2023 starten. „U-Spaces können ein großer Schritt nach vorne sein, damit Drohnen häufiger als bisher zum Einsatz kommen.“ Die Flugzeuge könnten dann in der Wirtschaft ankommen und auch Dienstleistungen für Handwerker übernehmen, etwa wenn sich ein Dachdecker aus der Ferne einen aktuellen Überblick verschaffen möchte.

«U-Räume dürfen nicht zum Hindernis werden»

Auch die Drohneninspektion von Strom- und Gasleitungen könnte deutlich vereinfacht und der Einsatz von unbemannten Luftfahrzeugen in der Medizin zunehmen. „Wenn während einer Operation eine Gewebeprobe entnommen wird und diese wegen des Verdachts auf einen bösartigen Tumor schnellstmöglich in einem abgelegenen Labor untersucht werden muss, könnte die Transportzeit mit einer Drohne im Vergleich zu einem Autokurier deutlich verkürzt werden.“ Allerdings befürchtet Friedl, dass die Gebühren so hoch sein werden, dass es sich für viele Anwendungen nicht lohnt. „U-Spaces dürfen nicht zu einem Hindernis werden, das das Wachstum bremst und den Fortschritt erstickt.“

Das Frankfurter Unternehmen Droniq positioniert sich als U-Space-Dienstleister – der zur Deutschen Flugsicherung und Deutschen Telekom gehörende Dienstleister ist bereits in der Branche aktiv. Firmenchef Jan-Eric Putze weist darauf hin, dass die externen Betriebskosten noch unklar seien, auch weil die Größe der U-Spaces noch nicht vom Gesetzgeber festgelegt worden sei. Je größer, desto besser, denn dann werde die Nutzung des Luftraums attraktiver für die Wirtschaft, sagt Putze. Zu den Preisen sagt der Manager, es sei im Interesse von Droniq, dass die Nachfrage nach Flügen steigt.

Der Grünen-Politiker Menge sagt, U-Spaces müssten am Anfang subventioniert werden, „um überhaupt in Gang zu kommen“. Letztlich müsse sich dieses Geschäftsfeld aber selbst tragen, betont sie.

«Mit Drohnen viele Facetten des Lebens verbessern»

Laut Droniq-Chef Putze werden die U-Spaces der Startschuss für ein rasantes Wachstum der Drohnenindustrie sein – vorausgesetzt, die Gesetzgebung ist klar und nicht restriktiv definiert. Vorbehalte in der Bevölkerung seien bedauerlich, sagt er. „Die Drohne ist nicht dazu da, heimlich die Nachbarn zu fotografieren, sondern das Leben mit all seinen Facetten zu verbessern.“ So wie Flugzeuge einst als Erfindung skeptisch betrachtet wurden und sich später als sicheres Transportmittel etablierten, sind Drohnen heute auf dem Weg, ein anerkanntes und zuverlässiges Transportmittel zu werden.

Einer der Drohnenhersteller, die große Hoffnungen in die Innovation setzen, ist Quantum Systems aus dem bayerischen Oberpfaffenhofen. „Eine erfolgreiche Einführung von U-Spaces wird der Drohnenindustrie Flügel verleihen“, sagt Firmenchef Florian Seibel. Anstatt dass ein Pilot im Auto herumfährt, anhält und dann die Drohne in Sichtweite fliegt, um Bahngleise oder Pipelines zu überwachen, könnte er dies in Zukunft viel einfacher und effizienter aus der Ferne tun. Technisch ist das schon lange gut und durchaus machbar. „Es ist höchste Zeit, dass der Gesetzgeber endlich nachzieht.“

Werden Drohnen in ein paar Jahren ein alltäglicher Anblick sein, wenn man in den Himmel schaut? Wird es zum Massengeschäft, wenn damit auch Lebensmittel und andere Waren zum Käufer gelangen? Volker Gollnick von der Technischen Universität Hamburg schüttelt den Kopf. „Drohnen werden in Deutschland noch lange ein Nischenmarkt bleiben“, sagt der Professor. Inspektionsflüge zu Infrastruktur, Gebäuden, Stromleitungen, Bahngleisen oder Industrieanlagen werden zunehmen und Lufttaxis werden eingeführt, und die U-Spaces sind dafür eine unverzichtbare Basis. Dass Lieferdrohnen zu Verbrauchern fliegen und Waren ausliefern, wird sich allerdings nicht so schnell durchsetzen.