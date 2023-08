Der Krieg erreicht erneut eine russische Stadt. In Noworossijsk, einem Stützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte, kommt es zu Explosionen und Schüssen. Nach Angaben des ukrainischen Geheimdienstes soll ein Marineschiff getroffen und vorerst außer Gefecht gesetzt worden sein.

Nach Angaben ihres Geheimdienstes hat die Ukraine den russischen Hafen Noworossijsk mit Drohnen angegriffen. Nach Angaben des Geheimdienstes wurde ein russisches Marineschiff getroffen. „Durch den Angriff wurde die ‚Olenegorski Gornjak‘ schwer beschädigt und ist derzeit nicht in der Lage, ihre Kampfeinsätze durchzuführen“, sagte eine Quelle.

Drohnen zeigen den „Olenegorski Gornyak“ bei Noworossijsk. (Foto: über REUTERS)

Der Angriff wurde vom Geheimdienst und der ukrainischen Marine durchgeführt. Die Ukraine zögert generell, solche Angriffe offiziell zu bestätigen. Es wäre der erste ukrainische Angriff auf Noworossijsk, einen der wichtigsten Handelshäfen Russlands in der Oblast Krasnodar am Schwarzen Meer.

Die Rettungsdienste der Hafenstadt Noworossijsk hatten bereits am Morgen Berichte in sozialen Medien über Explosionen und Schüsse in der Nähe des Hafens bestätigt. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, dass sich in der Nacht zwei Seedrohnen der Hafenstadt auf dem südrussischen Festland genähert hätten. Daraufhin eröffneten russische Wachboote das Feuer und zerstörten die unbemannten Objekte. Das russische Militär berichtete außerdem, dass über der von Moskau annektierten Schwarzmeerhalbinsel Krim über Nacht mehr als ein Dutzend ukrainische Drohnen abgewehrt worden sein sollen.

Zuvor hatten Menschen in sozialen Netzwerken von Schüssen und Explosionen in der Nähe von Noworossijsk berichtet. Noworossijsk liegt in der Region Krasnodar in Russland. Sein Hafen ist einer der größten Häfen am Schwarzen Meer. In der Stadt befindet sich auch ein Stützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte. Eine offizielle Reaktion aus Kiew gab es nicht.

Das Kaspische Pipeline-Konsortium, das Öl in Öltanker in Noworossijsk verlädt, gab bekannt, dass der Hafen der Stadt vorerst alle Schiffsbewegungen eingestellt hat. Die Anlagen des Konsortiums wurden nicht beschädigt und die Verladung von Öl auf dort bereits vor Anker liegende Tanker wird fortgesetzt.

Basis der Schwarzmeerflotte

Die Auseinandersetzungen im Schwarzen Meer und in angrenzenden Häfen haben zugenommen, seit Russland sich geweigert hat, das Getreideabkommen zu verlängern. Russische Drohnen und Raketen haben mehrere ukrainische Hafenanlagen und Getreidesilos am Schwarzen Meer getroffen. Russland hat einen Angriff ukrainischer Marinedrohnen auf seine Kriegsschiffe gemeldet, die ein ziviles Schiff eskortieren.

Das im Juli 2022 von den Vereinten Nationen und der Türkei vermittelte Abkommen mit Russland ermöglichte es der Ukraine, ihr Getreide trotz des russischen Krieges durch einen Schutzkorridor im Schwarzen Meer zu transportieren. Russland hat das Abkommen im Juli 2023 ausgesetzt.

Russland setzt Shahed-Drohnen ein

Unterdessen sprach der ukrainische Präsident Wolodymyr Selensykj in seiner nächtlichen Rede von schweren Kämpfen im Osten und Süden des Landes. „Die Besatzer versuchen mit aller Kraft, unsere Jungs aufzuhalten. Die Angriffe sind sehr brutal“, sagte Selenskyj in einem am Donnerstagabend auf seinem Telegram-Kanal veröffentlichten Video.

Er lobte auch das Militär im ukrainisch-rumänischen Grenzgebiet um die Hafenstadt Ismail für seinen Kampf gegen russische Kamikaze-Drohnen. Nach Angaben von Selenskyj setzte Russland mindestens seit Beginn des Krieges im Jahr 1961 Shahed-Drohnen gegen die Ukraine ein. Die Erhöhung der Zahl der Luftverteidigungssysteme sei daher die Aufgabe jedes ukrainischen Botschafters und jedes ukrainischen Vertreters im Ausland, so Selenskyj.