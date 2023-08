Sehen Sie sich das Video an: Es drohen Bußgelder – wenn Sie Ihre Garage als Werkstatt oder Lagerraum nutzen, kann es richtig teuer werden.

Anstatt Kraftfahrzeuge zu lagern, nutzen viele Menschen ihre Garage als Werkstatt oder zum Lagern verschiedener Gegenstände. Was die meisten Menschen nicht wissen: Sie riskieren eine Geldstrafe.

Schließlich sollen Garagen den öffentlichen Verkehr entlasten. Aus diesem Grund dürfen in einer Garage nur zugelassene Fahrzeuge abgestellt werden. Für eine dauerhafte Zweckentfremdung ist eine behördliche Genehmigung erforderlich. Kommt es zu einem Schaden, beispielsweise einem Brand, kann es sein, dass die Versicherung nicht zahlt, weil die Garage nicht ordnungsgemäß betrieben wurde. Aber was kann wirklich in der Garage sein? Neben Kraftfahrzeugen dürfen auch Zubehörteile wie Reifen eingelagert werden. Laut Eigentümergemeinschaft dürften Gegenstände wie Fahrräder, Rasenmäher oder der Grill kein Problem darstellen, solange noch genügend Platz für ein Fahrzeug vorhanden sei. Ansonsten droht ein Bußgeld. Je nach Bundesland kann diese bis zu 500 € betragen. Mehr