Drogisterij Unternehmer Erwin Müller beteiligt bij Schweizer Luxusgruppe Lalique

Nach der Übernahme von Franz Carl Weber voor drie Wochen beteiligt sich der Drogerieunternehmer Erwin Müller am Luxusunternehmen Lalique Group von Silvio Denz.

Lalique met ihren Kristallwaren is nu een van de merken van de Lalique Group. Melanie Duchene / Keystone

Voor drie Wochen werd gevraagd, dat de Duitse Drogeriemarktkette Müller den Schweizer Spielwarehändler Franz Carl Weber (FCW) oversloeg. Nu volgt de volgende Ankündigung einer Expansion in Schweizer Gefilde: Wie am Morgen bekannt wurde, beteiligt sich Müller an der im Luxusbereich tätigen Lalique Group.