Drogenszene am Bremer Hauptbahnhof: Kampf um jeden Hoffnungsschimmer

mitten drin



Stand: 25.11.2022 19:42 Uhr

Der Crack-Konsum in den Städten nimmt zu – und einer der Orte, an denen Bremen Drogenabhängige duldet, ist in der Nähe des Hauptbahnhofs. Dort versuchen Sozialarbeiter, Suchtkranken aus der Abwärtsspirale zu helfen.

Von Alexander Noodt, Radio Bremen

Ein tiefer Schlag aus der Crack-Pfeife. Sie hält kurz die Luft an, dann atmet sie aus. Etwas orientierungslos geht sie an den anderen Verbrauchern vorbei. Der Ansturm beginnt. Nach spätestens 15 Minuten kommt die Sucht zurück. Dann ist der Drang, die nächste Crack-Dosis zu inhalieren, wieder da.

Die Zahl der Menschen, die in dieser Endlosschleife gefangen sind, wachse, sagt Sozialarbeiter Felix Moh. Ständig tauchen neue Gesichter auf, aber er weiß nicht, woher sie kommen. Er und seine Kollegin Anna Tibert kennen die Szene am Bremer Hauptbahnhof bestens.

Die Orte, an denen Bremen Drogenabhängige duldet, sind wenig einladend. Wenige Quadratmeter umgeben von einem Metallzaun, in dessen Mitte eine Toilettenkabine mit Aluminiumfassade steht. Auf ein paar Holzbänken hinter dem Plumpsklo sitzen diejenigen, deren Leben von Crack bestimmt wird. Es ist kalter November. Der sogenannte Szenetreff befindet sich neben dem klassizistischen Bahnhofsgebäude direkt neben einer Eisenbahnbrücke. Es erinnert an einen Käfig. Ein Ort ohne Dach und ohne Perspektive.

Riss auf dem Vormarsch

Was am Bremer Bahnhof zu sehen ist, ist in vielen Großstädten längst Realität. Crack ist auf dem Vormarsch. Die Basis der Substanz ist Kokain, und seit Jahren schwappen immer mehr Mengen nach Deutschland. Mit zunehmender Reinheit von Kokain wird die Herstellung von Cracks immer billiger.

Dies ist nicht die einzige Erklärung für die steigende Zahl der Verbraucher. Der gesellschaftliche Druck wächst, die gesellschaftlichen Herausforderungen sind groß – der Weg nach unten hat sich beschleunigt. Erst ist der Job weg, dann die Wohnung und damit die Perspektive. Wenn Freunde oder Familie fehlen und die Verzweiflung siegt, gerät es schnell in eine Abwärtsspirale.

Die Polizei verstärkte ihre Präsenz

Sozialarbeiterin Moh schätzt, dass rund 1.000 Menschen Teil der Drogenszene rund um den Bremer Hauptbahnhof sind. Wie viele genau – schwer zu sagen, die Szene ist sehr dynamisch. Am Bahnhof treffen Verbraucher ihre Händler. So ist die Versorgung gesichert, und unter den Reisenden kann man sich ganz gut unter die Menge mischen. Im Trubel des Bahnhofs begehen sie den einen oder anderen Diebstahl, um an das Geld für den nächsten Crack zu kommen.

Die Polizei hat ihre Präsenz verstärkt und führt ein halbes Jahr vor der nächsten Bundestagswahl in Bremen groß angelegte Kontrollen gegen die Dealer durch. Im Wesentlichen löst dies das Problem der Drogenabhängigkeit nicht. Für Konsumenten wird es schwieriger, an das Zeug zu kommen, der Suchtdruck wächst und damit auch die Unruhe und Aggressivität in der Szene.

In Bremen gibt es nur einen temporären Drogenkonsumraum, eine dauerhafte Einrichtung wird frühestens in zwei Jahren fertig sein. Und wenn man aus der Sucht raus will, gibt es wenige passende Therapien für einen, sagt Sozialarbeiter Felix Moh. Es gibt keinen Ersatz für Crack wie Methadon für Heroin. Eine Abkehr von Crack ist daher immer mit extremen Entzugserscheinungen verbunden.

Manche schaffen es aus der Sucht heraus

„Wir helfen an der Basis und versuchen, das Sterben der Menschen zu verhindern“, sagt Sozialarbeiterin Anna Tibert. Sie treibt an, dass es immer wieder Menschen gibt, die es dank ihrer Hilfe geschafft haben, aus der Crack-Sucht herauszukommen. Ihre Augen leuchten, wenn sie von den Menschen erzählt, die sie Jahre später trifft, die ein geordnetes Leben führen und die Sucht hinter sich gelassen haben.

Tibert und Moh gehören wohl zu den wenigen Menschen, die mit Drogenabhängigen auf Augenhöhe sprechen – unermüdlich. Für sie ist der Metallkäfig neben dem Bremer Hauptbahnhof kein Schandfleck. Wo die Politik die Aussortierten der Gesellschaft duldet, ist für die beiden der Ort, an dem sie um jeden Hoffnungsschimmer kämpfen.

Tibert und Moh wünschen sich, dass Sie nicht „die Drogisten“ sehen, sondern Menschen. Und dass man nicht mit dem Finger auf sie zeigt und sich von ihrem Anblick im Stadtbild stören lässt. Der Appell der beiden an die Politik und an alle ist eindringlich: Man muss diesen Menschen helfen – mit Plätzen, mit Therapien, mit Zuneigung.