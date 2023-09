Laut einer am Donnerstag in der Fachzeitschrift Science veröffentlichten Studie steigt die Zahl der Mitglieder in Mexikos tödlichen Drogenkartellen weiter an, da sich täglich Dutzende Menschen den kriminellen Gruppen anschließen. Die Studie schätzte außerdem, dass Kartelle die fünftgrößten Arbeitgeber in dem lateinamerikanischen Land seien.

Durch die Verfolgung von Informationen über Tötungsdelikte, Inhaftierungen und andere damit zusammenhängende Daten im letzten Jahrzehnt erstellten die Forscher ein mathematisches Modell, um die Rekrutierungszahlen von Kartellen zu ermitteln. Es wurde festgestellt, dass die Zahl der Mitglieder von rund 150 Drogenkartellen insgesamt auf 175.000 geschätzt wird, womit das Unternehmen über den meisten der größten Arbeitgeber Mexikos liegt.

Die Autoren der Studie sagten, ihr Ziel sei es, Analysten und Gesetzgebern Informationen zu liefern „Haben lange Mühe, Kartelle zu verstehen“ eine Methode, um a zu finden „Ein besserer Ausweg aus diesem Teufelskreis der Gewalt.“ Es wurde auch darauf hingewiesen, dass gezielte Methoden zur Rekrutierung von Kartellen statt der Inhaftierung von Mitgliedern die wirksamste Maßnahme zur Eindämmung des Problems seien.

„Mehr als 1,7 Millionen Menschen in Lateinamerika sind inhaftiert“ heißt es in der Studie. „Die Unterbringung weiterer Menschen in überfüllten Gefängnissen wird das Problem der Unsicherheit nicht lösen.“

Darüber hinaus ergab die Untersuchung, dass Drogenkartelle jedes Jahr bis zu 20.000 neue Mitglieder rekrutieren, um ihr Wachstum fortzusetzen, was angesichts der Tatsache, dass etwa 37 % der bekannten Kartellmitglieder im letzten Jahrzehnt getötet oder inhaftiert wurden, notwendig ist.









„Wenn Kartelle keine Rekruten rekrutieren können, können sie ihre Verluste nicht ersetzen und dann nicht weiter gegeneinander kämpfen.“ Das sagte Valentin Pereda von der Universität Montreal, der an der Studie beteiligt war, laut The Guardian. „Bisher hatte niemand eine datenbasierte Einschätzung abgegeben, wie es in der Praxis funktionieren würde.“

Pereda fügte hinzu, dass zur Kontrolle der Kartellgewalt auch die ihnen zur Verfügung stehenden Waffen angegangen werden müssten. „Wir reden hier nicht davon, dass Leute mit Messern in einer Bar aufeinander losgehen“ er sagte, „Die Rede ist von paramilitärischen Einheiten mit militärischen Waffen.“

Einer Schätzung der US-Drogenbekämpfungsbehörde DEA vom Juli zufolge beschäftigen zwei der berüchtigtsten mexikanischen Kartelle, Sinaloa und Jalisco New Generation, etwa 45.000 Menschen.

Die Studie stellte fest, dass die Zahlen der DEA möglicherweise nicht vollständig repräsentativ für die tatsächliche Reichweite der organisierten Kriminalitätsgruppen sind, da die „Modell berücksichtigt nur diejenigen, die direkt an Arbeiten beteiligt sind, die sie dem Risiko von Gewalt aussetzen, und nicht Mitglieder – wie Banker –, die dabei helfen, Kartellgelder zu bewegen und zu waschen.“

Daten der mexikanischen Statistikbehörde (INEGI) besagen unterdessen, dass es im Jahr 2022 in Mexiko 32.223 Morde gab – oder 25 Morde pro 100.000 Menschen.