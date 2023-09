Polizisten stehen in einem Hinterhof in der Duisburger Innenstadt, Papiertüten mit Beweisstücken liegen auf dem Boden. Foto

Großeinsatz gegen Drogenkriminalität in elf NRW-Städten

Parallel wurden in Nordrhein-Westfalen Häuser, Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht. Es geht um den Verdacht des Drogenanbaus und -handels.

In einer großen Operation gegen organisierte Drogenkriminalität Vor allem in Nordrhein-Westfalen wurden am Mittwochmorgen Häuser, Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht. Die Klage richtet sich gegen mehrere Angeklagte, „die im Verdacht stehen, illegal Betäubungsmittel anzubauen und zu vertreiben“, teilten die Staatsanwaltschaft Duisburg und das Landeskriminalamt mit.

Die Maßnahmen seien noch im Gange, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Morgen, wenige Stunden nach Beginn der Aktion.

In elf Städten kam es zu Durchsuchungen NRW gegeben – in Duisburg, Bochum, Dortmund, Düsseldorf, Gladbeck, Wuppertal, Marl, Moers, Dinslaken, Oberhausen und Kalkar. Den Angaben zufolge gab es auch einen Einsatz im südschleswig-holsteinischen Halstenbek.

Angaben zum Beschuldigten machte der Sprecher zunächst nicht. Es geht um Drogenkriminalität. „Es gibt keine direkte Verbindung zur Mafia“, sagte er. An den Maßnahmen waren auch Spezialeinheiten der Polizei beteiligt. Einzelheiten sollten im Laufe des Tages bekannt gegeben werden.

dpa