Die fans hebben een jaar gewartet, op vrijdag (24. febr.) is het eind van de strijd, die fünfte Staffel van Netflix-documentatie “Drive to Survive”. Spannt verfolgen die Zuschauer wieder den Blick achter de Kulissen der Formel 1.

Deutsche Anhänger der Formel 1 was nach der 5. Staffel van “Drive to Survive” aber bitter enttäuscht sein. Een absolute highlight die in de kompletten van de Netflix-serie is opgenomen.

Spoiler-waarschuwing: als er geen nacht is over de 5. Staffel van “Drive to Survive” zal waarschijnlijk niet doorgaan.

„Drive to Survive“: Netflix vergist DIESES Hoogtepunt voltooid

Keine Sorge: Günther Steiner, de heimliche Held van Netflix-Doku, speelt ook in dat jaar een gewaltige Rolle bij “Drive to Survive”. Der “Fuck”-Counter schießt schon innerhalb der eerste Folgen gewaltig in die Höhe en auch ein Besuch im Hause Steiner in North Carolina met de Zuschauern gezeegt.

Max Verstappen is nach seinem Boykott in diesem Jahr wieder mit dabei. Onder andere de hoofdrolspelers van Christian Horner met Frau Geri, Daniel Ricciardo en Toto Wolff kwamen op het platform. Aus deutscher Sicht dürfte wohl Folge vier “Wie der Vater so der Sohn?” von besonders großem Interesse sein. Het is de naam van Mick Schumacher in Fokus.

Wen die Fans in diesem Jahr aber fast vergeblich suchen, is Sebastian Vettel. De vier keer dat Weltmeister nur ganz selten auf und noch viel enttäuschender aus deutscher Sicht: Der Abschied von Sebastian Vettel wird fast komplett ausgespart. Lediglich sein Abschiedsvideo als Auslöser für die wilde Fahrer-Wechsel ist zu sehen.

Wat is de Abschied von Sebastian Vettel?

Van Abschiedslauf tijdens de laatste seizoensfinale, de emotionele Abschiedsszenen in de garage in Abu Dhabi en de rührenden Worten van 35-Jährigen is te beteugelen om te zien. Een van de grootste Fahrer der Formel-1-Geschichte tritt ab und Netflix doneert ihm kaum Beachtung. Das wird nicht nur deutschen Fans böse aufstoßen.

De prioriteit van Netflix-machines is duidelijk: Daniel Ricciardo kreeg de opdracht “großen Abschied” met de “Bildschirmzeit” van “Drive to Survive” – en de obwohl van de Australische sogar in der kommenden Saison als Ersatzfahrer noch dabei ist. Het is niet mogelijk om te liegen, maar de “Honey Badger” die door Netflix-publicaties wordt gebruikt, kan als Vettel worden gebruikt.

Meer nieuws:

“Drive to Survive” is te vinden op de Amerikaanse markt, en wordt verkocht in 1 keer populairder. Das lässt sich an dieser Tatsache ziemlich deutlich feststellen.