Dritter Monat in Folge: Die Inflation in der Türkei verlangsamt sich

Stand: 03.02.2023 10:08 Uhr

Die Inflationsrate der Türkei hat sich seit ihrem 24-Jahres-Hoch im Oktober verlangsamt. Gründe für die Abschwächung sind Experten zufolge sinkende Gaspreise und ein statistischer Effekt.

In der Türkei hat sich die vergleichsweise hohe Inflation weiter entspannt, wenn auch nicht so deutlich wie erwartet. Die Verbraucherpreise sind im Januar im Vergleich zum Vorjahresmonat um 57,7 Prozent gestiegen, teilte das staatliche Statistikamt heute in Ankara mit. Die Inflation lag im Dezember bei 64,3 Prozent. Bankvolkswirte hatten mit einem Rückgang auf 53,8 Prozent gerechnet.

Sinkende Gaspreise und statistischer Effekt

Dass die Inflationsraten nun zurückgehen, hat mit der Beruhigung an den internationalen Rohstoffmärkten zu tun. Die Preise sind nicht mehr ganz so hoch wie noch vor einigen Monaten. Die Erdgaspreise sind auf das Niveau von Anfang 2022 zurückgefallen, nachdem sie als Reaktion auf die russische Invasion in der Ukraine in die Höhe geschnellt waren.

Hinzu kommen statistische Effekte, da sich Inflationsraten aus einem Vergleich mit der jeweiligen Vorjahresperiode ergeben. Steigen die Preise aktuell langsamer als vor einem Jahr oder sind sie sogar rückläufig, schlägt sich das deutlich in der Jahresrate nieder.

Rekordwerte seit Mai 2021

Seit Mai 2021 ist die Inflation in der Türkei Monat für Monat kontinuierlich auf neue Rekordhöhen gestiegen. Auf ihrem Höhepunkt im vergangenen Jahr lag die Inflationsrate bei rund 85 Prozent. Nach offiziellen Angaben schwächte sich der Anstieg im November erstmals wieder ab.

Hintergrund waren einerseits die stark gestiegenen Preise zahlreicher Rohstoffe und Vorprodukte infolge der Corona-Pandemie und des Krieges in der Ukraine. Andererseits wurde die Inflation durch die schwache Landeswährung Lira getrieben. Ein wesentlicher Grund dafür ist jedoch die Geldpolitik der türkischen Notenbank, die im Gegensatz zu vielen anderen Notenbanken nicht mit Zinserhöhungen gegen die Inflation vorgegangen ist, sondern ihre Leitzinsen gesenkt hat. Als ausschlaggebend wird der politische Druck der Regierung angesehen.

Zweifel an offiziellen Zahlen

Auch unabhängige Experten der Forschungsgruppe ENAG zweifeln an den offiziellen Zahlen. Im Januar gehen sie von einer Inflation von 121,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr aus. Sie hatten für Dezember 137,5 Prozent und für November sogar 170,7 Prozent errechnet.

Staatschef Recep Tayyip Erdogan, der im Juni wiedergewählt werden will, hatte eine Verlangsamung der Inflation versprochen. Die enormen Preissteigerungen sind maßgeblich auf seine Wirtschaftswachstumspolitik zurückzuführen. Die hohen Preise und der Kaufkraftverlust der Bevölkerung wurden für Erdogan jedoch zunehmend zum politischen Problem.