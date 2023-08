Berlin. Die Polizei hat einen weiteren Mann festgenommen, der an einer Vergewaltigung im Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg beteiligt gewesen sein soll. Der 22-Jährige sei am Donnerstag gegen 14 Uhr im Kreis Rummelsburg festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der Mann wurde wegen des Verdachts eines Sexualdelikts mit Haftbefehl gesucht. Er werde voraussichtlich am Freitag einem Haftrichter vorgeführt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Die Polizei hat wegen der Tat bereits zwei Männer im Alter von jeweils 22 Jahren festgenommen. Sie sind in Untersuchungshaft. Nach Angaben der Polizei dauern die Ermittlungen zu möglichen weiteren Tatverdächtigen noch an.

Am 21. Juni sollen mehrere Männer in den frühen Morgenstunden eine 27-Jährige vergewaltigt haben. Ihr gleichaltriger Freund soll von den Tätern verletzt und zu Boden gebracht worden sein. Der Fall hat eine erneute Diskussion über Sicherheitsmaßnahmen im Park ausgelöst.

