Nach seinem kurzen Engagement at Hertha BSC, das auch schon wieder drei Jahre zurückliegt, wechselt Jürgen Klinsmann zurück vom Klub- in den Nationalmannschaftsfußball. Der 58-Jährige soll die Auswahl Südkoreas voor WM 2026 führen.

Der frühere Bundestrainer Jürgen Klinsmann werd neuer Fußball-Nationalcoach von Südkorea. Der 58 Jahre alte Schwabe tritt die Nachfolge des Portugiesen Paulo Bento an, der unmittelbar nach de Ausscheide im Achtelfinale der WM in Qatar tegen Brasilien (1: 4) was een geweldige ervaring. Klinsmann begint met succes na Angeben des Verbandes KFA in der kommenden Woche, sein Vertrag läuft bis nach der WM 2026 in de VS, Canada en Mexico.

“Ich bin sehr glücklich und fühle mich geehrt, Cheftrainer der Koreanischen Fußballnationalmannschaft zu sein”, schreef de KFA den Deutschen: zum ehemaligen Trainer Paulo Bento.” “, heißt es weiter.

Für Klinsmann is es die dritte Anstellung als Trainer einer Landesauswahl – van 2004 tot 2006 hatte er de Duitse Nationalmannschaft betreut, zischen 2011 en 2016 die US-Amerikanische. Eind 2019 werd de overwinning behaald door Ante Covic bij de Bundesligist Hertha BSC, die in februari 2020 bekend werd gemaakt door de sozialen Medien seinen Rücktritt aufgrund fehlender Rückendeckung aus dem Klub erklärt. Zuletzt kreeg de Klinsmann van de Weltmeisterschaft in Qatar een FIFA-Gremium en de Spielerischen Trends des Turniers ontwikkelden en aufbereiten sollte.

Die KFA schreibt außerdem, dass Klinsmann in de kommenden Tagen nach Südkorea reisen droeg – en dort offenbar für die Vertragslaufzeit auch seinen Lebensmittelpunkt worde, denn: “Es war Vertragsbedingung, während der Amtszeit in Korea zu leben.” Sein eerste Länderspiel droeg das Freundschaftsspiel tegen Kolumbien am 24. Maart in Ulsan sein. Welche Assistants Klinsmann in seinen Trainerstab beruft, is der eerste Mitteilung zofolge noch offens.