Trump, der Spitzenkandidat, ließ letzten Monat den ersten Showdown in Milwaukee aus. Es wird auch nicht erwartet, dass er an der zweiten Debatte später in diesem Monat in der Ronald Reagan Library in Kalifornien teilnimmt, obwohl er bis zum 25. September – zwei Tage vor der Debatte – Zeit hat, zu entscheiden. In derselben Woche plant Trump, an einer Spendenaktion und dem GOP-Treffen im US-Bundesstaat Kalifornien teilzunehmen.

Sollte er jedoch seine Meinung ändern und sich für die Teilnahme am dritten Wettbewerb entscheiden, ist Miami nur eine kurze Autofahrt von seinem „weißen Winterhaus“ in Mar-a-Lago entfernt.

Das RNC hat Datum, Veranstaltungsort, Moderatoren oder Qualifikationsregeln für die dritte Debatte noch nicht bekannt gegeben.

An der ersten Debatte beteiligten sich acht Kandidaten. Bisher haben sich sieben Kandidaten – darunter Trump – für die zweite Debatte qualifiziert. Die anderen sechs Kandidaten sind laut Angaben der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, der Geschäftsmann Vivek Ramaswamy, der ehemalige Vizepräsident Mike Pence, die ehemalige UN-Botschafterin Nikki Haley, Senator Tim Scott (RS.C.) und der ehemalige Gouverneur von New Jersey, Chris Christie Analyse der Qualifikationsanforderungen von POLITICO .

Um sich für die zweite Debatte zu qualifizieren, benötigen Kandidaten eine Unterstützung von 3 Prozent in einer Handvoll vom RNC genehmigter Umfragen und mindestens 50.000 Einzelspender