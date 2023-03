Volgens nieuw onderzoek zouden duizenden steden over de hele wereld zichzelf volledig van stroom kunnen voorzien met zonnepanelen die bovenop waterreservoirs drijven. Het is een relatief gemakkelijke manier om lokaal hernieuwbare energie op te wekken en tegelijkertijd water te besparen.

Zonnepanelen die boven water hangen, of floatovoltaics, werken op dezelfde manier als die verspreid over land. De panelen zitten op een vlot in plaats van op parkeerterreinen, daken of andere geaarde steunen. Maar ze zijn nog niet op veel plaatsen in de wereld ingezet en produceerden in 2020 slechts zoveel elektriciteit als minder dan 1 procent van ’s werelds landgebonden zonneparken. Nu, een nieuwe studie gepubliceerd in het tijdschrift Natuur Duurzaamheid laat zien hoeveel potentiële steden kunnen aanboren met deze opkomende technologie.

Als het gaat om problemen die snel moeten worden opgelost in een opwarmende wereld, vinken drijvende zonnepanelen veel vakjes aan

Onderzoekers ontdekten dat 6.256 steden in 124 landen in theorie al hun elektriciteitsvraag zouden kunnen dekken met zonnepanelen op nabijgelegen waterreservoirs. Ze zouden slechts ongeveer 30 procent van het wateroppervlak moeten bedekken met floatovoltaics. De onderzoekers analyseerden 114.555 reservoirs over de hele wereld met behulp van meerdere databases en modelleerden vervolgens de potentiële energieopwekking met behulp van realistische klimaatgegevens.

En aangezien al die drijvende arrays voldoende zonlicht zouden blokkeren om de verdamping te verminderen, voorspelden de onderzoekers ook grote waterbesparingen. Cumulatief zouden de panelen ongeveer evenveel water besparen als 300 miljoen mensen jaarlijks zouden kunnen gebruiken (of ongeveer 106 kubieke kilometer per jaar). Dat zou ongelooflijk nuttig zijn, aangezien droogtes, verergerd door klimaatverandering, reservoirs leegzuigen.

Sterker nog, als het gaat om problemen die snel moeten worden opgelost in een opwarmende wereld, vinken drijvende zonnepanelen veel vakjes aan. Door droogte wordt de opwekking van waterkracht beperkt naarmate het waterpeil daalt. En hittegolven kunnen de efficiëntie van een zonnepaneel met wel 25 procent verminderen, wat betekent dat het niet zoveel zonlicht in elektriciteit kan omzetten. Gelukkig heeft water een verkoelend effect dat ervoor kan zorgen dat zonnecellen niet oververhit raken. Cruciaal is dat drijvende zonneparken en hydro-elektrische dammen die samenwerken, de stroomopwekking kunnen stimuleren tijdens warme zomerdagen wanneer mensen meer elektriciteit nodig hebben voor airconditioning.

Er zijn ook andere praktische voordelen. Op het land kunnen grote zonneparken strijden om ruimte met andere prioriteiten, zoals landbouw of behoud van leefgebieden. Drijvend op waterreservoirs kunnen fotovoltaïsche panelen die geschillen vermijden.

Om zeker te zijn, zullen ontwikkelaars nog steeds elk reservoir moeten beoordelen om eventuele negatieve bijwerkingen te beperken. Door een te groot deel van het reservoir te bedekken met zonnepanelen kan er bijvoorbeeld minder zuurstof in het water komen, wat schadelijk kan zijn voor vissen. Voortbouwen op kunstmatige reservoirs in plaats van natuurlijke watermassa’s is misschien een minder schadelijke optie, merkt het onderzoek op.