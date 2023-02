CNN

Toen de Russische president Vladimir Poetin een jaar geleden zijn troepen naar Oekraïne stuurde, verwachtten de meeste waarnemers een snelle overwinning voor de indringers.

Die vroege voorspellingen van Russisch succes zijn niet uitgekomen, vanwege wat experts noemen als een verscheidenheid aan factoren, waaronder een hoger moreel en superieure militaire tactieken aan Oekraïense zijde, maar ook – cruciaal – de levering van westerse wapens.

Hoewel recente krantenkoppen veel aandacht hebben besteed aan het potentieel van westerse gevechtstanks of Patriot-luchtverdedigingssystemen om de uitkomst van de oorlog te beïnvloeden, moeten deze systemen nog worden gebruikt in gevechten in Oekraïne.

Maar er zijn andere wapens die al hebben geholpen om de loop van de oorlog te veranderen. Hier zijn drie belangrijke die de Oekraïners hebben gebruikt om verwoestende gevolgen te hebben.

Helemaal aan het begin van de oorlog verwachtten jagers aan beide kanten dat Russische gepantserde colonnes binnen enkele dagen de Oekraïense hoofdstad Kiev zouden binnenrollen.

De Oekraïners hadden iets nodig dat die aanval kon afslaan – en vonden het in de vorm van de Javelin, een vanaf de schouder afgevuurde, geleide antitankraket die door één enkel individu kan worden ingezet.

Een deel van zijn aantrekkingskracht ligt in het gebruiksgemak, zoals fabrikant Lockheed Martin, die de raket samen met Raytheon heeft ontwikkeld, uitlegt: “Om te vuren plaatst de schutter een cursor op het geselecteerde doelwit. De lanceereenheid van het Javelin-commando zendt vervolgens een lock-on-before-launch-signaal naar de raket.”

De Javelin is een “vuur en vergeet” wapen. Zodra de operator het schot neemt, kunnen ze dekking zoeken terwijl de raket zijn weg vindt naar het doelwit.

Dit was vooral belangrijk in de begindagen van de oorlog, omdat de Russen de neiging hadden om in colonnes te blijven als ze stedelijke gebieden probeerden binnen te komen. Een Javelin-operator kan vanuit een gebouw of achter een boom schieten en weg zijn voordat de Russen terug kunnen schieten.

Volgens Lockheed Martin is de Javelin ook goed in het richten op de zwakke plek van de Russische tanks – hun horizontale oppervlakken – omdat de baan na de lancering naar boven buigt en vervolgens van bovenaf op het doelwit valt.

Dit was te zien op beelden aan het begin van de oorlog van Russische tanks waarvan de geschutskoepels waren weggeblazen. Vaak was het een Javelin die de schade had aangericht.

De impact van de Javelins was zelfs zo groot dat de Amerikaanse president Joe Biden, tweeënhalve maand na de oorlog, de fabriek in Alabama bezocht waar ze het personeel moeten prijzen voor hun hulp bij de verdediging van Oekraïne.

“Je maakt een gigantisch verschil voor deze arme kanonnen die onder zo’n enorme, enorme druk en vuurkracht staan”, zei Biden destijds.

De Javelins hadden nog een ander voordeel, vooral relevant aan het begin van de oorlog: ze waren politiek aanvaardbaar.

“Hun lage kosten en defensieve gebruik maken ze politiek gemakkelijker voor andere landen om te leveren”, schreef Michael Armstrong, een universitair hoofddocent aan de Brock University in Ontario, over de Conversation. “Regeringen zijn het daarentegen oneens over het sturen van duurdere offensieve wapens zoals gevechtsvliegtuigen.”

De volledige naam van het Amerikaanse leger is het M142 High Mobility Artillery Rocket System. Het is “een full-spectrum, in de strijd bewezen, all-weather, 24/7, dodelijk en responsief, precisiewapensysteem op wielen”, zegt het Amerikaanse leger.

Dat is een mondvol, maar om het duidelijker te zeggen, HIMARS is een vrachtwagen van 5 ton met een pod die bijna gelijktijdig zes raketten kan lanceren, hun explosieve kernkoppen ver voorbij de frontlinies van het slagveld kunnen sturen en dan snel van positie kunnen veranderen om een ​​tegenaanval te voorkomen.

“Als Javelin het iconische wapen was van de vroege fasen van de oorlog, is HIMARS het iconische wapen van de latere fasen”, schreef Mark Cancian, senior adviseur voor het International Security Program bij het Center for Strategic and International studies, in januari.

HIMARS vuurt munitie af, het Guided Multiple Launch Rocket System (GMLRS) genaamd, met een bereik van 70 tot 80 kilometer (ongeveer 50 mijl). En hun GPS-geleidingssystemen maken ze uiterst nauwkeurig, binnen ongeveer 10 meter (33 voet) van hun beoogde doel.

Afgelopen juli zei de Russische verslaggever Roman Sapenkov dat hij getuige was van een HIMARS-aanval op een Russische basis op de luchthaven van Kherson in gebied dat de troepen van Moskou op dat moment bezet hadden.

“Het viel me op dat het hele pakket, vijf of zes raketten, bijna op een cent landde”, schreef hij.

HIMARS heeft twee belangrijke effecten gehad, schreef Yagil Henkin, een professor aan het Israel Defense Forces Command and Staff College, voor de US Marine Corps University Press.

De aanvallen hebben “de Russen gedwongen hun munitiedepots verder naar achteren te verplaatsen, waardoor de beschikbare vuurkracht van de Russische artillerie nabij de frontlinies afnam en de logistieke ondersteuning moeilijker werd”, schreef Henkin.

En het gebruik van de langeafstandsraketten om doelen zoals bruggen te raken, heeft de Russische bevoorradingsinspanningen verstoord, zei hij.

Het HIMARS-systeem is vervaardigd en gepatenteerd in de Verenigde Staten door Lockheed Martin.

De door Turkije ontworpen drone is een van ’s werelds bekendste onbemande luchtvaartuigen (UAV) geworden vanwege het gebruik ervan in de oorlog in Oekraïne.

Het is relatief goedkoop, gemaakt met kant-en-klare onderdelen, geeft een dodelijke klap en legt zijn moorden vast op video.

Die video’s hebben laten zien dat het Russische bepantsering, artillerie en aanvoerlijnen uitschakelt met de raketten, lasergestuurde raketten en slimme bommen die het draagt.

“Virale video’s van de TB2 zijn een perfect voorbeeld van moderne oorlogsvoering in het TikTok-tijdperk”, schreef Aaron Stein, een senior fellow bij het Foreign Policy Research Institute, op de website van de Atlantic Council.

De Bayraktar TB2 was geen “magisch wapen”, maar het was “goed genoeg”, schreef hij.

Hij noemde als zwakke punten het gebrek aan snelheid en kwetsbaarheid voor luchtverdediging. Battlefield-statistieken lijken dat te bevestigen. Zeventien van de 40 tot 50 TB2’s die Oekraïne heeft ontvangen, zijn vernietigd in de strijd, volgens de Oryx open source intelligence-website.

Maar Stein zegt dat het aantal verliezen niet opweegt tegen de lage kosten van de drone, wat betekent dat ze relatief eenvoudig kunnen worden vervangen.

Sterker nog, al voor de oorlog was er een plan om een ​​lopende band voor de drones in Oekraïne op te zetten. En het gebruik van de drones heeft mogelijk de levens gered van Oekraïense piloten die anders de missies hadden moeten uitvoeren.

Recente rapporten uit Oekraïne geven aan dat de TB2 misschien minder een rol speelt nu de Russische strijdkrachten uitzoeken hoe ze hem moeten bestrijden, maar fans zeggen dat hij heeft gepresteerd toen de positie van Oekraïne het meest precair was.

De video’s van Russische moorden waren “een geweldige morele booster”, vertelde Samuel Bendett, adjunct senior fellow bij het Center of Naval Analyses Russia Studies (CNAS), aan CNN aan het begin van de oorlog.

“Het is een PR-overwinning.”

Van de TB2 is zelfs een videoclip gemaakt. Dat is de status die het onder de Oekraïners heeft bereikt.