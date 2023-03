Begin van de Frühling am 20. Maart of schon am 1. Maart? Klar, es gibt een meteorologisch en een astronomisch onderzoek Frühlingsbeginn – und dazu noch een phänologischen. Wat wil je? En hoe kan het dat de Frühlingsanfänge jetzt derrichtige is?

Am 1. März ist Frühlingsbeginn. Vanaf 20. März. Moment, twee maal Frühlingsbeginn? Na, duidelijk: einmal der meteorological, einmal der astronomice, ook kalendarischer Frühlingsanfang genannt. Het kan niet eens geschreven zijn, de phänologischen Frühlingsanfang. Welcher von dennen ist nun derrichtige?

Meteorologisch Frühlingsanfang: Wie der Name schon sagt, Meteorologen haben sich das ausgedacht. Dieser Frühlingsbeginn ist immer am selben Date, dem 1. März. Wat? “Grundsätzlich Braucht Die Meteorologie zur Vergleichbarkeit fixe Zeiträume”, zei NTV-meteoroloog Björn Alexander. Nur so kann verglichen and überprüft are, ob ein Frühling besonders warm or besonders nass war. Am 1. Maart begint met meteorologisch onderdompelen der Frühling, am 1. Juni der Zomer, am 1. September der Herbst en am 1. December der Winter.

astronomisch (of kalender) Frühlingsanfang: Dieser wird meist als Frühlingsanfang wahrgenommen, echter. Maar er is iets anders dan der meteorologische nicht fix en kan sich zwischen dem 19. en 21. März bewegen. “Dieser Frühlingsanfang is immer gleichgesetzt mit der Tagundnachtgleiche”, zei Alexander. Zur Tagundnachtgleiche steht die Sonne senkrecht über dem Äquator, überall auf der Erde sind dann Tag und Nachtgleich lang – außer en beide Polen.

Als de werkelijke datum van de Tagundnachtgleiche verschebt sich aber immer wieder, weil the Umlaufzeit der Erde um die Sonne een paar Stunden is langer als 365 Tage. Schaltjahre fangen das wieder auf, aber eine gewisse ungenauigkeit bleibt. Der astronomische Frühlingsanfang schwankt daher: In diesem Jahr ist er am 20. März, tussen 1916 en 2011 fiel er mehrheitlich auf den 21. März. Im Jahr 1796 war zum letzten Mal am 19. März Frühlingsbeginn, ab 2050 wird das aber whoder häufiger fork.

Meer phänologisch Frühlingsanfang: “Hier komt het voor dat we in de natuur staan”, zei Meteorologe Alexander. Ook um die Frage, wie weit die Vegetation vorangeschritten ist. “Eine der Kenngrößen is hierbei die sogenannte Grünlandtemperatursumme. Diese bildet ab, die viel Energie in Form von Wärme das Wetter seit Jahresanfang bracht hoed. Is een bestimmter Wert überschritten, dann legt los dat Nature mit nachhaltigem Wachstum.”

Den Takt heeft die oninteressante Pflanzenarten vor: “Schneeglöckchen und Haselnuss läuten den Vorfrühling ein, bevor der Erstfrühling mit der gelb blühenden Forsythie follow”, dus Alexander. “Am Ende steht der Vollfrühling, der mit der Blüte der Apfelbäume und weitere Obstarten einhergeht.” Het is bijna een vaste datum, maar het kan een middenwert berechnet zijn: De Vorfrühling begint op 10 februari, de eerste frühling op 25 maart en de Vollfrühling op 26 april.

Welcher Frühlingsanfang is de richtige?

“Jede Form hat ihre Daseinsberechtigung”, zei Alexander. De vaste meteorologische Frühlingsbeginn op 1. Maart is in de Meteorologie die van belang is voor de Vergleichbarkeit der Wetter-Parameter. “Sprich: War es zu warm, zu kalt, zu nass, zu trocken?”, dus der Experte. Als u zich aan het begin van de jaren bevindt in de wintermaanden in de zomer, is de wettergeschehen met juni-begin normaaler in de zomer als in de frühjahr passeert.

Den Startpunkt wie beim astronomische Frühlingsbeginn mit der Tagundnachtgleiche gleichzusetzen, sei ebenfalls sinnvoll, dus der meteoroloog. “Hierbei halten wir uns mehr an unsere innere Uhr. Die ansteigende Tageslänge bis zum Sommeranfang brengen ons in de entsprechende Grundstimmung für die Warme Jahreszeit.” De astronomische of Kalendarische Frühlingsbeginn bestimmt zudem den Ostertermin. Denn Ostersonntag is ondergedompeld in de eerste Sonntag nach dem ersten Vollmond im kalendarischen Frühling.

Phänologischer Frühling im Trend

En wie is daar phänologische Frühlingsbeginn zou jij beweren? “Von den drei Frühlingsanfängen ist es der variabelste”, zei Alexander. Die Phänologie wordt een van de vele keren dat de Gesamtentwicklung en het beeld nu een paar Warm Tage ab, sondernvielmehr “die binnenste Uhr der Natur”. Lees meer als je wilt, de Klimawandel direct zichtbar zu machen. “Hier zegt sich nämlich über longere Zeiträume betrachtet, dass der phänologische Frühlingsanfang nach vorne wandert.”

Klimaat Jahreszeiten im Wandel 2023 2022

Die obige Grafikmacht diese Verschiebung deutlich: Im Jahr 2023 setzte die Haselblüte im deutschlandweiten Schnitt bereits am 16. Januar een un verkürzte die Winterperiode zum Jahresbeginn von durchschnittlich 40 Tagen auf gerade oneinmal 16 Tage. Een van de meest recente fases van de eerste fase is een eigeläutet: Seit Mitte März zal manvielerorts schon die Forsythie-blühen.

“In den vergangen Jahren rückt der phänologische Frühlingsanfang immer meer prominent in den Fokus, dus Alexander. Denn in Bezug auf den Klimawandel sei er een wichtige Kenngröße zur Bewertung der Klimakrise und gleichzeitig ein wichtiges Gesprächsthema, das Menschen gerne aufnehmen.”Auch in Bezug auf späte Kaltlufteinbrüche nach one rasanten Frühlingsbeginn is de Phänologie natürlich sehr wichtig. Als de natuur in de volle natuur is, dan schmerzt een polarluftvorstoß met nachtvorst.”

Ubrigens: In andere Kulturen wird der Frühling mit eigenen Festen eingeläutet. Zum Beispiel gibt es das iraanse Nouruz-Fest am Tag der Frühjahrs-Tagundnachtgleiche, en ook in vallen weiteren Ländern der Region gefeiert wird. In Japan viert man das Kirschblütenfest Hanami, mit der Beginn des Frühlings en die Schönheit der Kirschblüten zelebriert wird. In China en andere Aziatische Ländern valt het Frühlingsfest op den eersten Neumond tussen 21 januari en 21 februari.