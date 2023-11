Drie Palestijnse studenten neergeschoten in Vermont

CNN

Volgens de politie zijn zaterdagavond drie Palestijnse studenten neergeschoten in Burlington, Vermont.

De 20-jarige mannen krijgen allemaal medische zorg, zo blijkt uit een persbericht van de politie van zondag. “Twee zijn stabiel, terwijl één veel ernstiger verwondingen heeft opgelopen.”

De studenten liepen door Prospect Street terwijl ze een familielid in Burlington bezochten voor de Thanksgiving-vakantie toen “ze werden geconfronteerd met een blanke man met een pistool”, aldus het persbericht.

“Zonder iets te zeggen vuurde hij minstens vier schoten af ​​met het pistool en vermoedelijk is hij te voet gevlucht”, aldus de politie.

De politie zei dat twee van de slachtoffers Amerikaanse staatsburgers zijn en dat één een legale inwoner is.

Volgens de politie droegen twee van de drie studenten keffiyehs, traditionele Palestijnse sjaals. Twee werden in de romp geschoten en één in de ‘onderste ledematen’.

De autoriteiten zeiden dat “er geen aanvullende informatie is die het motief van de verdachte suggereert.” Rechercheurs hebben ballistisch bewijsmateriaal van de schietpartij gevonden, dat volgens de politie van Burlington zal worden ingediend bij een federale database.

De FBI zei zondag dat zij “bereid was om het incident te onderzoeken”.

Politiechef Jon Murad zei in een eerder persbericht dat agenten op een oproep reageerden en twee slachtoffers van de schietpartij vonden, de derde op korte afstand, allemaal dichtbij de campus van de Universiteit van Vermont.

De slachtoffers werden vervoerd naar het University of Vermont Medical Center, aldus het persbericht.

De schutter of schutters zijn nog niet geïdentificeerd of aangehouden, zei Murad, en de politie bevindt zich “in de vroegste fase van het onderzoek naar deze misdaad.”

In een gezamenlijke verklaring drongen de families van de slachtoffers er bij de politie op aan de aanval te onderzoeken als een haatmisdaad.

“We zullen ons pas op ons gemak voelen als de schutter voor de rechter wordt gebracht”, zeiden ze. “Geen enkele familie zou ooit deze pijn en pijn moeten doorstaan. Onze kinderen zijn toegewijde studenten die het verdienen om zich te kunnen concentreren op hun studie en het opbouwen van hun toekomst.”

In de verklaring, uitgegeven door het Institute for Middle East Understanding, werden de studenten geïdentificeerd als Hisham Awartani, een student aan de Brown University in Rhode Island; Kinnan Abdalhamid, een student aan het Haverford College in Pennsylvania; en Tahseen Ahmad, een student aan het Trinity College in Connecticut.

Haverford College in Pennsylvania bevestigde in een verklaring dat Abdalhamid, een junior, herstellende is van schotwonden in een ziekenhuis.

De drie studenten waren volgens de school afgestudeerd aan de Ramallah Friends School, een door Quaker gerunde particuliere non-profitschool in Ramallah, op de bezette Westelijke Jordaanoever.

De Amerikaanse senator Bernie Sanders uit Vermont noemde de schietpartijen ‘schokkend en diep verontrustend’. in een bericht op X. “Haat hoort hier en nergens thuis. Ik kijk uit naar een volledig onderzoek”, schreef hij.

Husam Zomlot, de Palestijnse ambassadeur in Groot-Brittannië, plaatste op X een bericht over het incident, waarbij hij de studenten bij naam noemde en hen identificeerde als ‘drie jonge Palestijnse mannen’.

“De haatmisdaden tegen de Palestijnen moeten stoppen. Palestijnen hebben overal bescherming nodig”, schreef Zomlot op X.

Het Amerikaans-Arabische Antidiscriminatiecomité zei in een persbericht dat zij “reden hebben om aan te nemen dat deze schietpartij heeft plaatsgevonden omdat de slachtoffers Arabisch zijn.”

De Council on American-Islamic Relations kondigde aan dat het een beloning van $10.000 uitlooft voor “informatie die leidt tot de arrestatie en veroordeling van de dader of daders” van de schietpartij.

De schietpartij vindt plaats te midden van verhoogde spanningen en haatmisdaden in de VS in de weken sinds 7 oktober, toen Hamas een dodelijke aanval lanceerde in Israël en Israël reageerde met verwoestende luchtaanvallen in Gaza. In oktober werd een 6-jarige Palestijns-Amerikaanse jongen doodgestoken door de huisbaas van zijn familie in een zaak die de autoriteiten een haatmisdaad noemen.

CNN heeft contact opgenomen met de Universiteit van Vermont, het University of Vermont Medical Center, de studentenuniversiteiten en de burgemeester van Burlington, Miro Weinberger.

Dit is een verhaal in ontwikkeling en zal worden bijgewerkt.

Eva McKend van CNN heeft bijgedragen aan dit rapport.