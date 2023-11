Drie Palestijnse studenten neergeschoten en gewond in Vermont, zegt de politie | Vermont

Vermont Slachtoffers droegen naar verluidt de Palestijnse keffiyeh en spraken Arabisch toen ze werden aangevallen

Drie studenten van Palestijnse afkomst waren dat wel schot en gewond op zaterdagavond in Burlington, Vermont, op weg naar een familiediner.

Het hoofd van de Palestijnse missie in Groot-Brittannië, Husam Zomlot, identificeerde de slachtoffers als Hisham Awartani, Tahseen Ahmed en Kinnan Abdalhamid, studenten aan Brown, Haverford en Trinity. Zomlot zei op X – voorheen bekend als Twitter – dat elk van de slachtoffers de Palestijnse keffiyeh droeg toen ze werden aangevallen, hoewel de autoriteiten niet publiekelijk een mogelijk motief voor de drievoudige schietpartij hebben besproken.

Ondertussen voegde het Amerikaans-Arabische Antidiscriminatiecomité hieraan toe apart bericht over X: “We hebben reden om aan te nemen dat de schietpartij werd gemotiveerd doordat de drie (slachtoffers) Arabieren waren.

“De drie slachtoffers droegen een kuffiyeh en spraken Arabisch. Een man schreeuwde en viel de slachtoffers lastig.”

Volgens Seven Days Vermont hebben de lokale autoriteiten slechts gezegd dat er zaterdag vlak voor 18.30 uur drie mensen zijn neergeschoten in de buurt van de campus van de Universiteit van Vermont. De slachtoffers werden voor behandeling naar het medisch centrum van de Universiteit van Vermont gebracht.

Zondag had de politie nog geen verdachten of arrestaties aangekondigd. De autoriteiten hadden het publiek gevraagd het gebied te vermijden.

De Raad voor Amerikaanse Islamitische Betrekkingen (Cair) Nationaal is aanbieden een beloning van $ 10.000 voor alle informatie die leidt tot de arrestatie en vervolging van de dader of daders van het misdrijf.

Het lokale CBS-nieuwsbedrijf Channel Three bevestigde dat alle drie de slachtoffers van de schietpartij van Palestijnse afkomst zijn, maar noemden ze niet.

De Ramallah Friends School heeft een verklaring op Facebook uitgegeven waarin de slachtoffers worden genoemd en beschreven als afgestudeerden van de Palestijnse middelbare school.

“We breiden onze gedachten en gebeden uit naar hen en hun families voor een volledig herstel, vooral gezien de ernst van de verwondingen – zoals Hisham in de rug is geschoten, Tahseen in de borst en Kinnan met lichte verwondingen”, aldus de post. “Hoewel we opgelucht zijn te weten dat ze nog leven, blijven we onzeker over hun toestand en houden we ze in het licht.”

Basil Awartani plaatste op X dat zijn neef Hisham Awartani een van de slachtoffers van de schietpartij is en beweerde dat de aanval een haatmisdaad was. Hij beweerde dat de slachtoffers het doelwit waren omdat ze Arabisch spraken en kuffiyehs droegen.

“Mijn neef Hisham is in de rug geschoten terwijl hij met zijn vrienden in Burlington wandelde omdat hij eenvoudigweg kuffiyehs droeg en Arabisch sprak,” Basil Awartani schreef. “Gevaarlijke performatieve retoriek van Amerikaanse experts en politici, evenals de voortdurende ontmenselijking van de Palestijnen, hebben een reële prijs.”

De beschuldigingen over de omstandigheden van de schietpartij komen te midden van een gerapporteerde toename van islamofobie en antisemitisme in de VS nadat de oorlog tussen Israël en Hamas in oktober in Gaza uitbrak.

De Council on American-Islamic Relations (Cair) meldde dat zij van begin oktober tot begin november 1.283 hulpvragen en meldingen van vooringenomenheid had ontvangen, een stijging van 216 procent vergeleken met 2022.

De Anti-Defamation League rapporteerde een toename van bijna 400% in antisemitische incidenten vergeleken met 2022. En de politie van New York rapporteerde in oktober een stijging van 214% in het aantal gerapporteerde haatmisdrijven tegen Joden.

De politie van Los Angeles onderzocht een protest buiten het huis van Michael Tuchin, voorzitter van de American Israel Public Affairs Committee, op Thanksgiving als een mogelijke haatmisdaad. Volgens de autoriteiten lieten de demonstranten rookbommen afgaan en nepbloed op het terrein spatten.

De schietpartij van zaterdag vond plaats iets meer dan een week nadat een man die naar verluidt islamitische goederen verkocht buiten een moskee in de hoofdstad van Rhode Island, Providence, werd neergeschoten en gewond.

De politie heeft sinds de schietpartij geen updates meer gegeven over mogelijke verdachten of een mogelijk motief, wat leidde tot een gevoel van onbehagen bij de lokale moslimgemeenschap, zo meldde de Providence Journal.

Zomlot zinspeelde zaterdag op de moord op Wadea Al-Fayoume, 6, in Illinois in oktober. De autoriteiten beschuldigden de landheer van de familie van Al-Fayoume ervan het kind dood te steken – en zijn moeder te verwonden – omdat ze moslims waren.

“De haatmisdaden tegen Palestijnen moeten stoppen”, schreef Zomlot op X. “Palestijnen hebben overal bescherming nodig.”