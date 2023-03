We kennen wel een geval waarin het niet lijkt te werken. Er werd een baby geboren uit een embryo waarvan PGT onthulde dat het ongeveer 12% van het “slechte” mtDNA van de moeder bevatte. Maar tegen de tijd dat de baby werd geboren, was het aandeel gestegen tot ongeveer 50%. Deze baby had een overvloed aan symptomen, waaronder atypische hersenontwikkeling, gedragsproblemen en tekenen dat hij een hersenbloeding had gehad.

Slechts een klein aantal baby’s is geboren na gebruik van PGT om te screenen op mitochondriale ziekte, dus nogmaals, het is moeilijk om conclusies te trekken. Het Franse centrum dat de behandeling pionierde en het sinds 2006 aanbiedt, meldde onlangs dat er slechts 29 baby’s op deze manier zijn geboren, zegt Heindryckx. Zijn eigen centrum heeft het alleen gebruikt voor de geboorte van vier of vijf baby’s in de afgelopen 10 jaar. En net als bij MRT-reversie bestaat de kans dat baby’s die bij de geboorte ziektevrij zijn, ziek worden naarmate ze ouder worden.

“Het is alarmerend”, zegt Heindryckx. “We zouden ook de baby’s moeten volgen die na PGT zijn geboren, omdat het zou kunnen dat deze omkering ook daar plaatsvindt.”

Een gevaarlijke optie?

Wat betekent dit in de tussentijd voor MRT? Terwijl het Newcastle-team van plan is door te gaan met de proef, waarschuwen anderen dat we, in ieder geval voorlopig, het gebruik van MRT voor mitochondriale aandoeningen moeten onderbreken en in plaats daarvan moeten bestuderen bij mensen die deze ziekten niet hebben, zoals die met onvruchtbaarheid.

Mazur weigert zelf MRT te gebruiken voor mitochondriale aandoeningen. En Heindryckx zegt dat het risico te hoog voor hem is – met een risico van 20% op reversie, zegt hij, is het onmogelijk dat de ethische commissie van zijn instelling hem zou toestaan ​​MRT te gebruiken voor mitochondriale aandoeningen.

Mertes zegt dat ze nooit een fan is geweest van de MRT-proeven. Wetenschappers wisten van tevoren dat de proeven nooit zonder risico’s zouden zijn en dat ze een potentiële verspilling van perfect goede donoreieren en -embryo’s met zich meebrengen. “Uiteindelijk presenteer je patiënten een optie die gevaarlijker is dan hun alternatief”, zegt ze.

Experimentele behandelingen zoals MRT helpen ook om het idee te versterken dat het erg belangrijk is voor ouders om een ​​genetische band met hun kinderen te hebben, zegt Mertes. “Zou het niet verstandiger zijn om je af te vragen of het zo belangrijk is om die genetische connectie te hebben als de prijs die je moet betalen een gezondheidsrisico is voor je kind?” zij vraagt. Ouders kunnen alle risico’s van MRT vermijden door bijvoorbeeld een gedoneerd ei te gebruiken in plaats van hun eigen eicel, of door een kind te adopteren.

In de tussentijd moeten klinieken die MRT aanbieden de informatie bijwerken die ze verstrekken “zodat mensen weten dat dit een zeer reëel risico is dat ze nemen”, zegt Mertes. En zowel zij als Prior vinden dat de behandeling moet worden beperkt tot degenen die het “nodig hebben” of in ieder geval onvermurwbaar zijn dat ze een genetische link met hun kinderen willen.

Mitalipov is ervan overtuigd dat wetenschappers zoals hij uiteindelijk met een oplossing zullen komen voor mitochondriale reversie. “We moeten gewoon uitzoeken waarom het gebeurt”, zegt hij. “Tot nu toe geen idee… maar geef ons gewoon de tijd.”