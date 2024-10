Pia Tillmann (38), die in 2023 bij het „Sommerhaus der Stars“ aan de macht kwam, is ijzersterk met zijn zoon Henry (6). De jungle is een spel op de grond met drie meter hoogte en met de hoofden op het asfalt op de gezichten. Op Instagram was de TV-Star gepassioneerd.

„We kunnen informatie verkrijgen (…) dat Henry door Henry naar de kinderkliniek is gebracht“, begint Tillmann een verhaal op Instagram. U bent vrij om uw tijd te besteden zonder dat u zich daar zorgen over hoeft te maken. Het artikel luidt: „Er zijn twee spellen met drie hoge plafonds en met de krantenkoppen op de asfaltoppervlakken.“ Een horrorverhaal voor je moeder.

Gesundheit von Sohn Henry noch ungewiss

Banach is nog steeds blij met een grote heuvel, maar de gezondheid van Henry is nog onbekend. Daarna „werden we met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht en naar de kliniek gebracht, wat altijd het geval was. De MRT is immers nog steeds veilig en die kunnen we veilig houden.“ Pia en mijn familie sinds een nieuwe date en wensten dat ze een positieve kijk hadden.