Je hebt waarschijnlijk de commercials en advertenties over AARP gezien, en dat is niet voor niets.

AARP is de grootste non-profitorganisatie van het land die zich richt op het mogelijk maken van onafhankelijke levenskeuzes voor mensen naarmate ze ouder worden. AARP heeft meer dan 37 miljoen leden, met kantoren in alle 50 staten. Met die massale aanwezigheid, inclusief het populairste tijdschrift van het land, AARP Het Tijdschriftis het geen wonder dat het merk en zijn missie om ouderen te bepleiten en te ondersteunen zo bekend is.

Maar wat doet AARP precies? Dit zijn de drie belangrijkste facetten van de AARP-missie.

AARP helpt leden met verschillende belangrijke aspecten van hun gezondheidsmanagement. Dit omvat het verlagen van de prijzen van geneesmiddelen op recept, het toevoegen van plannen voor geneesmiddelen op recept aan Medicare, het beschermen van mensen met reeds bestaande aandoeningen, het helpen van families bij de zorg voor hun dierbaren en meer.

Financiële zekerheid en ondersteuning

De organisatie komt op voor mensen die worstelen met pensioenen, sociale zekerheid en andere persoonlijke of zakelijke financiële zorgen. Dit omvat het voorkomen van privatisering, het beschermen van verdiende pensioenen en pensioensparen en andere aftrekposten voor gezondheidszorg en andere uitgaven.

Een ander belangrijk onderdeel van AARP’s missie is om consumenten te beschermen tegen typisch gedoe zoals telemarketing en de organisatie biedt ook bescherming op de werkplek voor degenen die bereid en in staat zijn om actief te werken. Op deze manier werkt AARP om werknemers te beschermen tegen leeftijdsdiscriminatie en andere leeftijdsdiscriminatiepraktijken die sommige werkgevers kunnen vertonen.

