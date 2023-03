Conservatieve leider Pierre Poilièvre zegt dat drie leden van zijn partij die een Duitse politicus van een extreemrechtse partij hebben ontmoet, in de caucus zullen blijven.

Sprekend tot verslaggevers maandag in Ottawa, ontweek Poilièvre verder vragen over de ontmoeting van vorige maand tussen Ontario-parlementsleden Leslyn Lewis, Dean Allison en Colin Carrie en Christine Anderson.

Anderson bezocht Canada als onderdeel van een tour georganiseerd door aanhangers van de “Freedom Convoy” -protesten van vorig jaar rond Parliament Hill, die ze publiekelijk steunde.

Anderson is een lid van het Europees Parlement en vertegenwoordigt de Alternative for Germany-partij, die onder toezicht staat als een vermoedelijke extremistische groepering in Duitsland en wordt beschuldigd van het bagatelliseren van nazi-misdaden, tegen immigratie en het propageren van anti-moslimideologie.

Nadat er foto’s van de bijeenkomst waren opgedoken, bracht het kantoor van Poilièvre een verklaring uit waarin Anderson’s opvattingen als “verachtelijk” werden veroordeeld en volgehouden werd dat zijn drie parlementsleden niet op de hoogte waren van haar politiek.

Poilièvre vertelde verslaggevers vandaag dat hij geen plannen heeft om Lewis, Allison of Carrie uit de caucus te verwijderen. Carrie twitterde in de dagen na de vergadering waarvan hij “ten zeerste” spijt had dat hij aanwezig was geweest.