Een ondergrondse instorting vond donderdag plaats in een potasmijn in het noordoosten van Spanje, waarbij drie arbeiders vast kwamen te zitten.

Het incident vond plaats in de stad Suria in Catalonië, waar de mijn ligt, zo’n 80 kilometer ten noorden van Barcelona.

De arbeiders zaten ongeveer 900 meter (ongeveer 2953 voet) onder de grond vast, zeiden brandweerlieden. Een woordvoerder van de brandweer van Catalonië vertelde aan het Franse persbureau AFP dat ze samen met het bedrijf dat eigenaar is van de mijn aan het bestuderen waren “hoe verder te gaan met de redding”.

Het bedrijf dat de mijn exploiteert is Iberpotash. Het is eigendom van de in Tel Aviv gevestigde ICL Group Ltd.

rmt/sms (AFP, Reuters)