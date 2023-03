Mic valt weg!

Drew Barrymore reageert op Hugh Grant’s kritiek op haar stem door middel van een lied.

De Dungeons & Dragons: eer onder dieven acteur werd onlangs gevraagd of hij daadwerkelijk zong in hun rom-com uit 2007 Muziek & Teksten. En terwijl hij de lof van auto-tune zong, nam hij even de tijd om commentaar te geven op de muzikale vaardigheden van zijn tegenspeler.

“Ja, dat doe ik, maar ik ben ongelooflijk automatisch afgesteld”, zei Grant tijdens het beantwoorden van zoekopdrachten op internet in een video voor BEDRADE’s Autocomplete Interview 13 maart. “Eigenlijk is dat niet waar. Ik ben een beetje automatisch afgestemd, maar niet zo veel als sommigen. Drew Barrymore speelt met mij in die film, en ik denk niet dat ze het erg zou vinden als ik haar zingen is gewoon afschuwelijk. Ik heb honden beter horen blaffen dan zij zingt.”

Hij voegde eraan toe: “Maar dat gezegd hebbende, toen ze haar eenmaal hadden afgestemd, klonk ze veel beter dan ik, omdat ze hart en stem heeft en rock-‘n-roll, terwijl ik klonk als Julia Andrews en ik was ook van plan een beetje rock-‘n-roll te zijn.”