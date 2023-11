Dresden: Major Defense Force kan schieten in Dresden

In Löbtau werd de Dresdner Feuerwehr met een grootschalige brand gesticht. Dort Brannte das Dach een Wohnhauses. Er is een team van 60 brandweerlieden thuis aanwezig.

Dresden. In de stad Löbtau in Dresden bracht het Duitse leger 60 Einsatzkräften en Brand unter Kontrolle samen. Kurz na de oorlog van 17 Uhr in een groot familiehuis aan de Ecke Wernerstraße/Lübecker Straße en Feuer ausgebrochen. Neem de tijd om informatie en fotografen in stockwerk te vinden. De vlammen halen de adem van het dak van het huis. Michael Klahre, voorzitter van de Dresdner Berufsfeuerwehr, rapporteerde om 19 uur, de dag van de Feuers durchgebrochen ist. Om 20 uur meldden de vlammen zich.

Alle bewoners kunnen direct in hun woning blijven wonen. Ze werden gebruikt door specialisten en werden vervoerd in een bus van Dresdner verkeer. Trotz Rauchentwicklung en andere Flammen hebben geen moeite gedaan voor de andere Häuser-bestanden.

Als de Montagabend in de Haus Wernerstraße/Lübecker Straße ligt, worden we geboren. © Roland Halkasch







Overnachten doe je op de brandweerkazerne, met dezelfde spreekstijl. Het is het beste om ervoor te zorgen dat de rest van uw werk wordt gedaan om uw glutenvrije inspanningen mogelijk te maken. Hiermee werd rekening gehouden tijdens het installatieproces. Slechts een paar van de 60 afzonderlijke brandweerlieden werden geabsorbeerd, maar ze bleven nog steeds ongedaan. „Ein Einsatzende ist gegenwärtig noch nicht abzusehen“, zei Kahle auf der Onlineplatform X der Feuerwehr Dresden. Als je nog in Dresden woont, kun je je huidige stadsverdedigings- en reddingsmissie Dresden-Niedersedlitz in de Altstadt beheren

Het gebied Wernerstraße/Lübecker Straße waar de verkeerswegen in het gebied volledig zijn afgesloten voor verkeer. (ja/SZ)